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Eingestellt
BM60B/10
Musik in jedem Raum auf Knopfdruck
Die Philips izzy-Musikanlage gibt über Bluetooth Musik von CD/USB und UKW wieder. Mit einem Tastendruck wird Musik von Smartphones, CD/USB &und Radiosendern gleichzeitig auf jedem izzy-Lautsprecher in jedem Raum wiedergegeben. Einfache Einrichtung: ohne Router, Passwort oder App.
CD, MP3-CD, USB, UKW
Bluetooth®
mit MULTIPAIR
MP3 steht für "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm/3" und ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der umfangreiche digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat für die Audiokomprimierung im Internet etabliert.
Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.
Dank der umfassenden Möglichkeiten zur Dateiübertragung können Sie über den integrierten USB Direct-Anschluss ganz einfach auf weitere digitale Musiktitel zugreifen.
3.9
von 5
15
Bewertungen
Raini
21/10/2016
Österreich
Verifizierter Käufer
Dieses Produkt ist gewaltig!!
Sehr gutes preis Leistung Verhältnis!Super Design!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme verfasst
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Mona76
29/12/2016
Deutschland
Toller Sound und Anlage für einen tollen Preis
Die Anlage gibt einen tollen Sound ab und ist einfach mit den IZZY-Lautsprecher-Boxen zu verbinden. Kein lästiges Rumfummeln und Kabelverlegung mehr. Mit Bluetooth geht es auch einfach wunderbar.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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renrew
21/07/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Eine gute Kompaktanlage für Jedermann.
Sehr gute Bedienerfreundlichkeit. Senderprogrammierung und Abspeicherung könnte besser sein. Ansonsten eine gute Anlage für Jung und Alt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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