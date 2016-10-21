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Eingestellt

izzy Kabelloses Multiroom-Mikrosystem

BM60B/10

3.9

| (15) Bewertungen

Musik in jedem Raum auf Knopfdruck

Die Philips izzy-Musikanlage gibt über Bluetooth Musik von CD/USB und UKW wieder. Mit einem Tastendruck wird Musik von Smartphones, CD/USB &und Radiosendern gleichzeitig auf jedem izzy-Lautsprecher in jedem Raum wiedergegeben. Einfache Einrichtung: ohne Router, Passwort oder App.

Alle Vorteile anzeigen

Musik in jedem Raum auf Knopfdruck

  • CD, MP3-CD, USB, UKW

  • Bluetooth®

  • mit MULTIPAIR

Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW

Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW

MP3 steht für "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm/3" und ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der umfangreiche digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat für die Audiokomprimierung im Internet etabliert.

Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

USB Direct für einfache MP3-Musikwiedergabe

USB Direct für einfache MP3-Musikwiedergabe

Dank der umfassenden Möglichkeiten zur Dateiübertragung können Sie über den integrierten USB Direct-Anschluss ganz einfach auf weitere digitale Musiktitel zugreifen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.9

von 5

15

Bewertungen

2

21/10/2016

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Dieses Produkt ist gewaltig!!

Sehr gutes preis Leistung Verhältnis!Super Design!

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Diese Bewertung wurde für BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme verfasst

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29/12/2016

Deutschland

Deutschland

Toller Sound und Anlage für einen tollen Preis

Die Anlage gibt einen tollen Sound ab und ist einfach mit den IZZY-Lautsprecher-Boxen zu verbinden. Kein lästiges Rumfummeln und Kabelverlegung mehr. Mit Bluetooth geht es auch einfach wunderbar.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme verfasst

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21/07/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Eine gute Kompaktanlage für Jedermann.

Sehr gute Bedienerfreundlichkeit. Senderprogrammierung und Abspeicherung könnte besser sein. Ansonsten eine gute Anlage für Jung und Alt.

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