Ich bin immer noch bei jedem Anschalten fasziniert wie gut der Bass dieser Anlage ist. Diese kleine kompakte Anlage hat wirklich einen super Sound! Ich kann sie absolut empfehlen. Ihre Hochglanz Optik ist edel. Ihr Klang absolut super. Leider kann man sie nicht mit dem Fernseher verbinden, das wäre für uns noch eine Option gewesen. Aber sie hat an der Rückseite keinen Eingang das ist ein großes Manko. Dank Bluetooth verbindet sie sich mit den anderen Boxen. Allerdings braucht das System hierfür immer ein bisschen. Das einzige Manko welches ich an dieser Anlage zu bemängeln habe ist die Rückseite......vorne Hui hinten...... die Rückseite ist einfach nur eine Spanplatte, ich finde das passt absolut nicht zum Hochglanz design! Sicherlich wird man die Rückseite nicht zu sehen bekommen wenn die Anlage Ihren festen Platz hat, aber es ist sicherlich nicht sehr aufwändig auch die Rückseite ansprechend zu gestalten...... Preis Leistung ist bei diesem Gerät auf jeden Fall gegeben. Sie macht einen super Sound für Ihre Bauart!