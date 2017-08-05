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Eingestellt

izzyKabelloser Multiroom-Lautsprecher

BM5W/10

4.2

| (5) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.

Musik in jedem Raum auf Knopfdruck

Der kabellose Philips izzy-Multiroom-Lautsprecher gibt Musik über Bluetooth kabellos wieder. Auf Knopfdruck geben bis zu fünf izzy-Lautsprecher die Musik mühelos in jedem Raum zur gleichen Zeit wieder. Einfache Einrichtung, kein Router, kein Passwort, keine Apps.

Alle Vorteile anzeigen

Musik in jedem Raum auf Knopfdruck

  • Bluetooth®

  • Weiß

2 x 6,4 cm (2,5") Treiber mit Bassreflexröhre für raumfüllenden Sound

2 x 6,4 cm (2,5") Treiber mit Bassreflexröhre für raumfüllenden Sound

Izzy Multiroom-Lautsprecher sind mit 2 audiophilen 6,4 cm (2,5") Treibern ausgestattet und erzeugen einen kraftvollen und raumfüllenden Sound, während Bassreflexröhren tiefe Frequenzen erweitern und so ein beeindruckendes und dynamisches Erlebnis schaffen.

Geben Sie Musik in einem Raum kabellos über Bluetooth wieder

Geben Sie Musik in einem Raum kabellos über Bluetooth wieder

Mit dem Philips izzy-Lautsprecher können Sie Ihre Lieblingsmusik von Ihrem Telefon, Tablet oder Computer streamen, egal welche Musik- oder Radio-App Sie verwenden.

Einfach antippen, um izzylink™ einzurichten – kein Router, kein Passwort, keine Apps

Einfach antippen, um izzylink™ einzurichten – kein Router, kein Passwort, keine Apps

Kein Router, kein Passwort, keine Apps für die Einrichtung nötig. Drücken Sie für die erstmalige Einrichtung einfach lange auf die Taste GROUP auf zwei Lautsprechern. Wiederholen Sie den Vorgang, um einen 3., 4. oder 5. Lautsprecher hinzuzufügen. Durch jedes lange Drücken der Taste GROUP wird jeweils ein neuer Lautsprecher hinzugefügt. Multiroom-Musik war noch nie einfacher. Wenn Sie fertig sind, wird das izzylink™-Netzwerk gespeichert, selbst wenn der Lautsprecher von der Stromversorgung getrennt ist.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

5

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

4
3
2

05/08/2017

Deutschland

Deutschland

Klasse Preis-Leistung

Guter Klang, relativ einfache Bedienung, Wird bei uns genutzt in Räumen von 11 - 30 m², dezente Optik

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher verfasst

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18/01/2017

Deutschland

Deutschland

Preis / Leistung hervorragend

Das Gerät fügt sich sehr gut in unsere Wohnbereiche ein. Klang sehr gut und Bedienung nach einer Eingewöhnungszeit auch gut.

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Diese Bewertung wurde für izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher verfasst

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08/07/2017

France

France

PERFECT SON

Une super qualité de son! Avec l'enceinte izzy multi room Philips on est séduit par la simplicité, le design et la qualité des basses. Compact! Connexion rapide a iPhone 4,5,6,7

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für izzy BM5W Enceinte Multiroom sans fil verfasst

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