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Eingestellt
BM50B/10
Musik in jedem Raum auf Knopfdruck
Die Philips izzy-Musikanlage gibt über Bluetooth Musik von CD/USB und UKW wieder. Mit einem Tastendruck wird Musik von Smartphones, CD/USB &und Radiosendern gleichzeitig auf jedem izzy-Lautsprecher in jedem Raum wiedergegeben. Einfache Einrichtung: ohne Router, Passwort oder App.
Wandmontage
CD, MP3-CD, USB, UKW
Bluetooth®
mit MULTIPAIR
Mit dem Philips izzy-Lautsprecher können Sie Ihre Lieblingsmusik von Ihrem Telefon, Tablet oder Computer streamen, egal welche Musik- oder Radio-App Sie verwenden.
Kein Router, kein Passwort, keine Apps für die Einrichtung nötig. Drücken Sie für die erstmalige Einrichtung einfach lange auf die Taste GROUP auf zwei Lautsprechern. Wiederholen Sie den Vorgang, um einen 3., 4. oder 5. Lautsprecher hinzuzufügen. Durch jedes lange Drücken der Taste GROUP wird jeweils ein neuer Lautsprecher hinzugefügt. Multiroom-Musik war noch nie einfacher. Wenn Sie fertig sind, wird das izzylink™-Netzwerk gespeichert, selbst wenn der Lautsprecher von der Stromversorgung getrennt ist.
Dank der umfassenden Möglichkeiten zur Dateiübertragung können Sie über den integrierten USB Direct-Anschluss ganz einfach auf weitere digitale Musiktitel zugreifen.
3.8
von 5
32
Bewertungen
mogli
23/02/2016
Österreich
Teil der Aktion
Hervorragend
Das Gerät ist absolut Hervorragend für mich nur mit dem Mangel das keine schriftliche Bedienungsanleitung vorhanden ist. Deshalb bei Benutzerfrundlichkeitn nur vier Sterne.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für BM50B Kabellose Multiroom-Musiksysteme verfasst
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olli64
16/07/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Alles was man braucht
super , für alle die auch ihre alten CDs hören wollen oder USB , usw.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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2phy
13/07/2016
Deutschland
Alles was man braucht!
Ich selber nutze den BM50B/10 und auch andere Izzy Multiroom Systeme. Ich bin vom Gesamtpaket der Multiroom Reihe sehr beindruckt. Die Verbindung via Wireless die das Musikerlebnis Zuhause neu gestalten. Egal wohin ich gehe, höre ich den qualitativ hochwertigen Sound! Der BM50B kann so einiges. Von Bluetooth, USB oder AUX verfügt das Gerät auch über ein CD Spieler der sich Oberhalb befindet. Weiterhin gibt es eine Radiofunktion sowie die Funktion die Sender zu speichern. Exzellent finde ich, dass man die Möglichkeit hat den BM50B an die Wand zu montieren um so Platz zu sparen. Wahlweise gibt es auch die Möglichkeit einen Fuß zu montieren. Der Sound ist phänomenal. Sauber, klar und das trotz hoher Lautstärke. Ich kann nicht mehr dazu sagen bis auf das es sich lohnt und der Preis angemessen ist!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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