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10 digitale Einstellungen
Individuell für jeden Haartyp zugeschnitten
Negativ geladene Ionen eliminieren statische Aufladung, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar.
Die Platten des Haarglätters haben eine professionelle Länge von 105 mm, was ein schnelleres und einfacheres Glätten ermöglicht.
Die Platten mit glatter Keramikbeschichtung verhindern beim Stylen Beschädigungen am Haar dank guter Gleitfähigkeit.
4.9
von 5
26
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
susy-h1
03/02/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Hält was es verspricht
Mein altes Glätteisen musste mal ersetzt werden und habe mir dieses geholt. Ich bin super zufrieden damit und es hält was es verspricht. Ich kann damit auch eine geringere Temperatur wählen zum glätten als die ich bei mein alten brauchte.
Vorteile
Schonend
Nachteile
Noch keins festgestellt
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Diese Bewertung wurde für StraightCare BHS675/00 Vivid Ends Straightener verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StraightCare BHS675/00 Vivid Ends Straightener verfasst
kiri3030
30/03/2022
France
Verifizierter Käufer
Très bon lisseur
j'ai déjà essayé d'autres lisseurs, de marques différentes et celui-ci est très bien et n'abîme pas les cheveux. Il chauffe très vite et de façon régulière. Les cheveux ne bougent pas. J'ai enfin trouvé le bon lisseur.
Vorteile
lisse parfaitement
Nachteile
RAS
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends verfasst
Symoon
09/11/2021
Nederland
Verifizierter Käufer
Fijne krultang!
Erg fijne krul-en stijltang die je kunt instellen op temperatuur. Handig en soepel in gebruik. Ik draai er prachtige krullen mee en finish m’n kapsel in salon-style. Echt een aanrader.
Vorteile
Soepel handig en makkelijk in gebruik.
Nachteile
Geen
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Diese Bewertung wurde für StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener verfasst
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