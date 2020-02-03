ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Lassen Sie Ihr Haar mit moderner Pflege erstrahlen
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Lassen Sie Ihr Haar mit moderner Pflege erstrahlen
  • Lassen Sie Ihr Haar mit moderner Pflege erstrahlen
  • Lassen Sie Ihr Haar mit moderner Pflege erstrahlen
  • Lassen Sie Ihr Haar mit moderner Pflege erstrahlen
  • Lassen Sie Ihr Haar mit moderner Pflege erstrahlen
  • Lassen Sie Ihr Haar mit moderner Pflege erstrahlen
  • Lassen Sie Ihr Haar mit moderner Pflege erstrahlen
  • Lassen Sie Ihr Haar mit moderner Pflege erstrahlen
  • Lassen Sie Ihr Haar mit moderner Pflege erstrahlen
  • Lassen Sie Ihr Haar mit moderner Pflege erstrahlen
  • Lassen Sie Ihr Haar mit moderner Pflege erstrahlen
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Lassen Sie Ihr Haar mit moderner Pflege erstrahlen
  • Lassen Sie Ihr Haar mit moderner Pflege erstrahlen
  • Lassen Sie Ihr Haar mit moderner Pflege erstrahlen
  • Lassen Sie Ihr Haar mit moderner Pflege erstrahlen
  • Lassen Sie Ihr Haar mit moderner Pflege erstrahlen
  • Lassen Sie Ihr Haar mit moderner Pflege erstrahlen
  • Lassen Sie Ihr Haar mit moderner Pflege erstrahlen
  • Lassen Sie Ihr Haar mit moderner Pflege erstrahlen
  • Lassen Sie Ihr Haar mit moderner Pflege erstrahlen
  • Lassen Sie Ihr Haar mit moderner Pflege erstrahlen

StraightCareHaarglätter

BHS674/00

4.9
| (26) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Lassen Sie Ihr Haar mit moderner Pflege erstrahlen
Ganz einfach zu perfekt glattem Haar mit unserem neuen Haarglätter. Die Ionisierungsfunktion und die Platten mit Keramikbeschichtung schützen Ihr Haar, verleihen ihm Glanz und verhindern Spliss. Mit der hohen Temperatur von 220 °C erzielen Sie in einem Zug wunderschöne Ergebnisse!
Alle Vorteile anzeigen

Lassen Sie Ihr Haar mit moderner Pflege erstrahlen

  • 10 digitale Einstellungen

  • Individuell für jeden Haartyp zugeschnitten

Mehr Pflege dank Ionisierungsfunktion für glänzendes, glattes Haar

Mehr Pflege dank Ionisierungsfunktion für glänzendes, glattes Haar

Negativ geladene Ionen eliminieren statische Aufladung, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar.

Extra lange (105 mm) Platten für schnelles und einfaches Glätten

Extra lange (105 mm) Platten für schnelles und einfaches Glätten

Die Platten des Haarglätters haben eine professionelle Länge von 105 mm, was ein schnelleres und einfacheres Glätten ermöglicht.

Keramikbeschichtung für gute Gleitfähigkeit und Vorbeugung gegen Haarschäden

Keramikbeschichtung für gute Gleitfähigkeit und Vorbeugung gegen Haarschäden

Die Platten mit glatter Keramikbeschichtung verhindern beim Stylen Beschädigungen am Haar dank guter Gleitfähigkeit.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.9

von 5

26

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

03/02/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Hält was es verspricht

Mein altes Glätteisen musste mal ersetzt werden und habe mir dieses geholt. Ich bin super zufrieden damit und es hält was es verspricht. Ich kann damit auch eine geringere Temperatur wählen zum glätten als die ich bei mein alten brauchte.

Vorteile

Schonend

Nachteile

Noch keins festgestellt

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für StraightCare BHS675/00 Vivid Ends Straightener verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für StraightCare BHS675/00 Vivid Ends Straightener verfasst

30/03/2022

France

France

Verifizierter Käufer

Très bon lisseur

j'ai déjà essayé d'autres lisseurs, de marques différentes et celui-ci est très bien et n'abîme pas les cheveux. Il chauffe très vite et de façon régulière. Les cheveux ne bougent pas. J'ai enfin trouvé le bon lisseur.

Vorteile

lisse parfaitement

Nachteile

RAS

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends verfasst

09/11/2021

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Fijne krultang!

Erg fijne krul-en stijltang die je kunt instellen op temperatuur. Handig en soepel in gebruik. Ik draai er prachtige krullen mee en finish m’n kapsel in salon-style. Echt een aanrader.

Vorteile

Soepel handig en makkelijk in gebruik.

Nachteile

Geen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.