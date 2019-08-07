Ich habe den Philips StraightCare Essential ThermoProtect Haarglätter BHS378/00 im Zuge eines Produkttests kostenlos erhalten. Ich bin von diesem Produkt auf jeden Fall völlig überzeugt! Durch den selbst wählbaren Temperaturbereich von 160° bis 230°C können dünne bis dicke Strähnen gut geglättet werden. Vor allem bei höheren Temperaturen verspricht sich ein sehr langanhaltenden Styling. Ich selbst besitze sehr dicke Haare, welche aber äußerst schnell geglättet waren und auch bis zum nächsten Haarewaschen glatt blieben. Gut gefallen hat mir auch, dass sich das Gerät nach 60min von selbst ausschaltet. So oft ist es mir bei alten Geräten passiert, dass ich vergessen hatte den Haarglätter auszuschalten und somit musste ich nochmals nach Hause fahren um Schäden zu vermeiden. Am besten gefallen hat mir die Ionisierungsfunktion. Ich denke beinahe jede Frau kenn das Problem, dass die Haare wenn sie frisch gewaschen und geföhnt wurden, danach beim glätten sofort elektrisch aufgeladen sind. Durch diese Ionisierungsfunktion wurde meine Haare gar nicht aufgeladen und somit war ein perfektes Styling möglich!! Auch die kurze Aufwärmzeit ist definitiv ein Vorteil, da man so auch wenn man in Eile ist, die Haare noch schnell ohne langes warten glätten kann. [Diese Bewertung wurde nach Erhalt eines Anreizes (Gutschein, Rabatt, kostenlose Probe, Gewinnspiel, Wettbewerb mit Verlosung, etc.) eingereicht.]