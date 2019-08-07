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Eingestellt

StraightCare EssentialThermoProtect Haarglätter

BHS375/00

4.7
| (51) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Weiches, glänzendes Haar dank Pflege
Dank langer Platten mit Keratinveredelung und zwei Termperatureinstellungen ideal geeignet für einfaches und schnelles Styling. Pflegen Sie Ihr Haar mit der ThermoProtect-Technologie, die Überhitzung vorbeugt.
Alle Vorteile anzeigen

Weiches, glänzendes Haar dank Pflege

  • ThermoProtect-Technologie

  • Keratinbeschichtete Platten

  • 2 Temperatureinstellungen

ThermoProtect-Technologie

ThermoProtect-Technologie

Die ThermoProtect-Technologie verteilt die Hitze gleichmäßig über die Platten und verhindert die Überhitzung Ihres Haares, um dieses zu schützen.

Keratin-Keramikplatten für tolle Gleitfähigkeit und glänzendes Haar

Keratin-Keramikplatten für tolle Gleitfähigkeit und glänzendes Haar

Die Keratin-Keramikplatten gleiten sanft durch das Haar, für schnelles und einfaches Styling.

Temperaturbereich bis zu 220 °C.

Temperaturbereich bis zu 220 °C.

Wählen Sie aus einem Temperaturbereich von bis zu 220 °C für langanhaltendes Styling bei minimalem Risiko von Haarschäden.

Technische Daten

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4.7

von 5

51

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

07/08/2019

Österreich

Österreich

Schönes Design und Top Qualität

Ich habe den ThermoProtect Haarglätter aufgrund eines kostenlosen Produktests bei der Firma Philipps erworben. Ich bin mit dem Glätter sowas von zufrieden,habe langes feines Haar und sehr viel davon und dank der verschiedenen Temperatureinstellungen glättet der ThermoProtect meine Haare in einem Zug,so das meine Haare in weniger als 10min glatt und weich sind. Die oberste Schuppenschicht der Haare glättet er perfect so das kein Haar wo wegsteht. Obwohl meine Haare durchs blondieren etwas geschädigt sind hatte ich in den Testwochen keine weiteren Schäden an den Haaren. Meine Haare waren nach dem Glätten wie Seide und hatten einen wunderschönen Glanz. Dieses Produkt hält was es verspricht,bis auf einen Minuspunkt. Leider schaltet sich das Gerät nach 60Sekunden nicht aus. Aber ich würde das Produkt jeden weiterempfehlen. Liebe Grüße

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect Haarglätter verfasst

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Diese Bewertung wurde für StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect Haarglätter verfasst

02/08/2019

Österreich

Österreich

Schönes Glätteiesen mit top Qualität

Ich habe dieses Produkt aufgrund eines kostenlosen Produkttests erhalten. Schon beim Auspacken sprach mich das Design mit dem zarten Rosa Ton sowie das gute Verarbeitung an. Das Glätteiesen verfügt über ein langes Kabel sowie das Aufheizen ging sehr flott. Ich habe sehr lange Haare, bis über die Brust. Mit dem Glätteisen war es mir leicht möglich meine Haare schnell zu Glätten sowie Locken zu machen war auch kein Problem! Sehr positiv fand ich die verschiedenen Temperatureinstellungen, wenn man z.B. dünnes Haar hat kann man eine niedrigere Temperatur wählen. Ich kann das Produkt nur weiterempfehlen und es wird in der nächsten Zeit ein treuer Wegbegleiter von mir sein :-)

Vorteile

Design, Kabellänge, Verschiedene Temperaturen, Ergebnis

Diese Bewertung wurde für StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect Haarglätter verfasst

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28/07/2019

Österreich

Österreich

Der Haarglätter ist sehr leicht!

Ich habe den Haarglätter jetzt 3 Wochen als Produkttester getestet. Positiv: Er ist sehr leicht. Temperatureinstellung ist super. Kabel dreht sich. Die Haare sind sehr schnell geglättet. (Große Platten) Was mir auch sehr gut gefällt ist, dass man den Haarglätter mit einer Sperre zusammenklappen kann. (Perfekt im Koffer!)

Vorteile

Er ist sehr leicht.

Nachteile

Keine

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Diese Bewertung wurde für StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect Haarglätter verfasst

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