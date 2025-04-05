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  • Schnelles Trocknen ohne Hitzeschäden**
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5000 SeriesHaartrockner

BHD510/03

4.6
| (866) Bewertungen | 98% empfehlen dieses Produkt.
Schnelles Trocknen ohne Hitzeschäden**
ThermoShield Technologie bietet ultimativen Schutz vor Hitzeschäden, indem die Lufttemperatur des Haartrockners aktiv kontrolliert wird und so optimal bleibt.
Alle Vorteile anzeigen

mit ThermoShield Technologie

Schnelles Trocknen ohne Hitzeschäden**

  • 2.300 W

  • ThermoShield Technologie

  • 4-fache Ionisierungsfunktion*

  • 3 Hitze- und 2 Geschwindigkeitsstufen

ThermoShield Technologie für ultimativen Hitzeschutz

ThermoShield Technologie für ultimativen Hitzeschutz

Der Überhitzungssensor optimiert und steuert aktiv die Lufttemperatur und schützt Ihr Haar vor Schäden**, die durch Überhitzung verursacht werden. Genießen Sie stressfreies Haaretrocknen mit der ThermoShield Technologie.

20 %*** schnellere Trocknung mit einem leistungsstarken Luftstrom von 2.300 W.

20 %*** schnellere Trocknung mit einem leistungsstarken Luftstrom von 2.300 W.

Ein stärkerer Luftstrom von 2.300 W sorgt für eine um 20 %** schnellere Trocknung und schützt gleichzeitig Ihr Haar.

Ein leistungsstarker Motor erzeugt Luftgeschwindigkeiten von bis zu 110 km/h****

Ein leistungsstarker Motor erzeugt Luftgeschwindigkeiten von bis zu 110 km/h****

Der leistungsstarke Motor dieses Haartrockners wurde für den professionellen Markt entwickelt. Er erzeugt eine Luftgeschwindigkeit von bis zu 110 km/h****, für eine schnelle Trocknung und ein beeindruckendes Styling.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.6

von 5

866

Bewertungen

98%

empfehlen dieses Produkt.

05/04/2025

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten die Temperatur Regelung und wie schnell die Haare trocknen ist super. Die Aufsätze die dabei sind, find ich auch Klasse. Super Gerät und das Geld wert.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHD510/20 Haartrockner verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHD510/20 Haartrockner verfasst

31/03/2023

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Sehr zufrieden

Ich verwende nur noch Haartrockner mit Ionenfunktion. Dieser hier regelt die Hitzezufuhr sehr gut (nicht zu heiß, aber heiß genug).

Vorteile

Temperatur

Nachteile

-

Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHD510/00 Haartrockner verfasst

Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHD510/00 Haartrockner verfasst

03/04/2025

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

BHD/510/20 5000 Serie

Ein sehr guter Haartrockner trocknet gut durch die Regulierung nicht zu heiß auch die Lautstärke ist in Ordnung die Farbe auch schön ( blau) der Trockner liegt gut in der Hand ich habe eigentlich nichts auszusetzen

Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHD510/20 Haartrockner verfasst

Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHD510/20 Haartrockner verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu BHD350 in der oberen Einstellung

  2. ThermoShield Einstellung

  3. Im Vergleich zu einem einfachen Trockner

  4. Getestet im Philips Labor mit Düse in oberer Einstellung