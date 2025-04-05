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2.100 W
ThermoShield Technologie
Zweifache Ionisierungsfunktion*
3 Hitze- und 2 Geschwindigkeitsstufen
Der Überhitzungssensor optimiert und steuert aktiv die Lufttemperatur und schützt Ihr Haar vor Schäden**, die durch Überhitzung verursacht werden. Genießen Sie stressfreies Haaretrocknen mit der ThermoShield Technologie.
Dieser Haartrockner mit einer professionellen Leistung von 2.100 W erzeugt einen starken Luftstrom. Durch die daraus resultierende Gebläseleistung wird Ihr Erlebnis beim Trocknen und Stylen schneller und einfacher.
Dieses leistungsstarke Ionensystem erzeugt bis zu 40 Millionen Ionen* pro Trocknung und intensiviert den Glanz Ihrer Haare. So genießen Sie besonders glänzendes Haar.
4.6
von 5
866
Bewertungen
98%
empfehlen dieses Produkt.
Taillia
05/04/2025
Österreich
Verifizierter Käufer
Die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten die Temperatur Regelung und wie schnell die Haare trocknen ist super. Die Aufsätze die dabei sind, find ich auch Klasse. Super Gerät und das Geld wert.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHD510/20 Haartrockner verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHD510/20 Haartrockner verfasst
Iked
31/03/2023
Österreich
Verifizierter Käufer
Sehr zufrieden
Ich verwende nur noch Haartrockner mit Ionenfunktion. Dieser hier regelt die Hitzezufuhr sehr gut (nicht zu heiß, aber heiß genug).
Vorteile
Temperatur
Nachteile
-
Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHD510/00 Haartrockner verfasst
Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHD510/00 Haartrockner verfasst
AGM1961
03/04/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
BHD/510/20 5000 Serie
Ein sehr guter Haartrockner trocknet gut durch die Regulierung nicht zu heiß auch die Lautstärke ist in Ordnung die Farbe auch schön ( blau) der Trockner liegt gut in der Hand ich habe eigentlich nichts auszusetzen
Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHD510/20 Haartrockner verfasst
Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHD510/20 Haartrockner verfasst
Im Vergleich zu BHD350 in der oberen Einstellung
ThermoShield Einstellung