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BHD030/00
Kompakt und leistungsstark mit Ionisierungsfunktion
Dieser Haartrockner verfügt über die Leistung eines 2000-W-Haartrockners in Verbindung mit einem kompakten und leichten Design – so lässt er sich bequem handhaben und bietet zugleich leistungsstarkes Trocknen. Er wurde auf Ionen-Basis für weiches, glattes Haar mit wunderbarem Glanz entwickelt.
DryCare Essential
Ionisierungsfunktion
Geben Sie Ihrem Haar mit der Ionisierungsfunktion mehr Pflege. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes, schönes Haar.
Die ThermoProtect-Temperatureinstellung bietet die optimale Trockentemperatur und zusätzlichen Schutz vor Überhitzung mit demselben starken Luftstrom für schonende, optimale Ergebnisse.
Dieser 2000W Haartrockner erzeugt einen perfekten Luftstrom und eine optimale Trockenleistung für täglich schöne Ergebnisse.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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