Ich bekam von Philips den Fön als Produkttest geschickt. Als ich ihn auspackte war er in der normalen Schachtel verpackt, wie man ihn auch im Laden kaufen kann. Ich packte ihn aus und war etwas enttäuscht, da er doch recht klein ist. Er ist schwarz/dunkel lilamit pinken Streifen und lila Ventilator, sieht richtig hübsch aus. In der Verpackung war noch eine Stylingdüse und eine Bedienungsanleitung. Das Kabel ist knapp 2m lang und für mich absolut ausreichend. Was ich sehr gut fand, dass er laut Verpackung 35% leiser als andere Föns sein soll. Für mich reicht die Stylingdüse, von daher ist dies absolut ausreichend für mich. Nun dachte ich, der ist perfekt für Reisen, da er sehr klein und handlich ist. Nun habe ich ihn das erste Mal getestet und was soll ich sagen. Meine Enttäuschung ist nicht mehr vorhanden. Ich bin absolut begeistert. Er hat zwar nur zwei Stärken aber diese sind absolut ausreichend. Er ist wirlich sehr leise und trotzdem sehr stark, sodass meine Haare wirklich super schnell trocken waren, was bei mir meist ca. 10 Minuten dauert, dauerte jetzt nur noch knappe 6 Minuten. Dies hatte ich von solch eine kleinen Fön wirklich nicht erwartet. Also ich kann sagen, dass sich dieser Fön nicht nur für Reisen sondern auch definitiv für zu Hause eignet was mich wirklich sehr freut, den er ist nicht sehr teuert. Aber sein Geld absolut wert und ich bin sehr zufrieden und sehr happy, dass ich nun diesen Fön habe :) Man kann ihn an einer Öse überall aufhängen und somit ist er sehr schnell verstaut :) Das Gitter hinten kann man problemlos mit einem feuchten Tuch abwischen und meine Haare haben sich bisher nicht darin verfangen was ich sehr schön finde, da ich sehr dicke und dichte Haare habe ist es meisten etwas schwierig aber es passt super :) Was für mich noch super gewesen wäre, wenn es, wie beim Staubsauger, eine Möglichkeit gegeben hätte, dass das Kabel sozusagen im Fön bzw. Griff zusammen gerollt wird. Was sehr schön und pratisch wäre aber kein Muss ist. Aber für den kleinen Preis kann ich diesen Fön wirklich nur empfehlen und bin echt sehr glücklich damit :)