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Eingestellt
Dynamische Locken und elegante Wellen
Wir präsentieren den Glam Shine Curler. Unser erster Lockenstab mit Ionisierungsfunktion und Titanverstärkung sorgt für wunderbar glänzende Locken und Wellen. Die einzigartige Curl Ready-Anzeige ermöglicht gleichmäßige Locken und schützt Ihr Haar vor Überhitzung.
13 mm - 25 mm, konischer Lockenstab
Ionisierungsfunktion
Titanverstärkter Lockenstab
Curl Ready-Anzeige
Negativ geladene Ionen eliminieren statische Aufladung, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar.
Das für professionelle Zwecke eingesetzte Titan liefert mit seiner Robustheit und schnellen Wärmeverteilung eine bessere Stylingleistung. Der Stab ist mit Titan verstärkt für perfekte Ergebnisse.
Die einzigartige Curl Ready-Anzeige informiert Sie durch einen Signalton, wenn Ihre Locke fertig ist. Dank dieser innovativen Funktion erhalten Sie wundervolle Locken und Wellen und können Ihr Haar vor Überhitzung schützen. Wenn Sie andere Stylingzeiten bevorzugen, können Sie sich jederzeit ohne diese Funktion stylen.
4.6
von 5
30
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
Clary2000
13/12/2019
Deutschland
Einfach perfekt
Ich nutze den Lockenstab so oft und ich liebe ihn! Besonders toll finde ich, dass er nach vorne dünner wird, wodurch natürlichere Ergebnisse erzielt werden können.
Vorteile
Dünn zulaufende Spitze, Preis, Funktion
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StyleCare BHB872/00 Glam Shine Lockenstab verfasst
Datum der Benutzung 2019-06-13
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StyleCare BHB872/00 Glam Shine Lockenstab verfasst
Datum der Benutzung 2019-06-13
La_joys
14/09/2023
Italia
Ricci fantastici
Negli anni ho provato diversi arricciacapelli, sia nella forma che nel diametro e per me quello a forma conica è in assoluto il migliore se si vogliono ricci ben definiti e questo modello li batte tutti. La pinza si è rivelata molto utile per tenere ferma la ciocca, ho dovuto solo prenderci un pò la mano, abituata ad un altro modello privo di pinza, ma devo dire che questo ferro è stata una vera scoperta e in commercio così non ne avevo mai trovati. La temperatura max è di 200 C, ma va benissimo per non stressare troppo i capelli, io ne ho tanti e più spessi del normale, ma a questa temperatura e con qualche secondo in posa il risultato è fantastico. Ad oggi non ho riscontrato cose negative per quanto riguarda il risultato, le uniche "pecche" secondo me sono il fatto che è un pò più ingombrante rispetto ad altri arricciacapelli che ho avuto e il cavo di alimentazione non è lunghissimo. Nonostante questo lo consiglio assolutamente.
Vorteile
La pinza e la forma conica con diverso diametro
Nachteile
abbastanza ingombrante e cavo alimentazione corto
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StyleCare BHB871/00 Arricciacapelli Sublime Ends verfasst
Datum der Benutzung 2023-08-14
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StyleCare BHB871/00 Arricciacapelli Sublime Ends verfasst
Datum der Benutzung 2023-08-14
stylecare01
18/06/2017
Nederland
heel fijn apparaat
heel fijn als je lange haren hebt zou hem graag ook willen hebben als hij niet taps toeloopt maar even dik blijft.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StyleCare BHB871/00 Sublime Ends-krultang verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StyleCare BHB871/00 Sublime Ends-krultang verfasst