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Mittelgroßer 25 mm Lockenstab
Tourmaline-Keramik
Digitale Temperatureinstellungen
Der glatte Lockenstab aus Keramik verhindert Schäden an Ihrem Haar beim Styling. Die Turmalin-Beschichtung verleiht Ihren Locken ultimative Glätte und Glanz.
Durch das digitale Display mit 8 Temperatureinstellungen können Sie die Temperatur Ihrem Haartyp ganz individuell anpassen und somit Haarschäden vorbeugen.
Mit einer hohen Temperatur können Sie das Styling Ihrer Haare ändern und Ihren lockigen Look nach Ihren Vorstellungen perfektionieren.
4.7
von 5
17
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
La_joys
14/09/2023
Italia
Bel risultato
Negli anni ho provato diversi arricciacapelli, sia nella forma che nel diametro, ma fino ad ora non ne avevo mai utilizzato uno di forma cilindrica con pinza da 25mm. Onestamente ero un pò scettica all'inizio, ma ho già testato un paio di volte il ferro e devo dire che il risultato è sempre stato ottimo, è molto versatile e a seconds di come viene utilizzato si possono ottenere risultati differenti. La pinza si è rivelata molto utile per tenere ferma la ciocca, ho dovuto solo prenderci un pò la mano, ma devo dire che questo ferro è stata una vera scoperta e in commercio così non ne avevo mai trovati. La temperatura max è di 200 C, ma va benissimo per non stressare troppo i capelli, io ne ho tanti e più spessi del normale, ma a questa temperatura e con qualche secondo in posa il risultato è fantastico. Ad oggi non ho riscontrato cose negative per quanto riguarda il risultato, le uniche "pecche" secondo me sono il fatto che è un pò più ingombrante rispetto ad altri arricciacapelli che ho avuto e il cavo di alimentazione non è lunghissimo. Nonostante questo lo consiglio assolutamente.
Vorteile
la pinza, scalda rapidamente, ottimo rapporto qualità prezzo
Nachteile
Ferro un pò ingombrante e il cavo leggermente corto
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StyleCare BHB864/00 Arricciacapelli verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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adrian14
25/04/2020
Italia
ottima qualita
ottimo prodotto sono rimasto molto conteno ,spedizione veloce
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Aleeex97
28/01/2020
Italia
Piega perfetta con estrema facilità!
Ho acquistato questo arricciacapelli quasi un anno fa ormai, dopo aver confrontato varie recensioni a proposito di prodotti anche di marchi diversi e alla fine ho scelto Philips che, posso affermare con gioia, si é riconfermato essere una garanzia! L'arricciacapelli é leggero e pratico da usare, ha un comodissimo meccanismo di blocco automatico e il cilindro da 25 mm, per me che ho capelli di media lunghezza, é perfetto per ottenere una bella piega ondulata e di lunga durata (anche 4/5 giorni). A distanza di quasi un anno, posso dire con sicurezza che il prodotto é validissimo, continua a fare il suo lavoro in maniera brillante e il rapporto qualità prezzo é quindi soddisfacente! Lo consiglio a chiunque, anche a chi, come me, non ha molta praticità, data la sua facilità d'uso.
Vorteile
Pratico, leggero, di facile uso
Nachteile
Nessuno
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