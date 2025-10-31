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  • Präzise Körperpflege. Sicher, auch an sensiblen Körperstellen.
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  • Präzise Körperpflege. Sicher, auch an sensiblen Körperstellen.
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Bodygroom Series 7000Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich

BG7025/15

4.2
| (462) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Präzise Körperpflege. Sicher, auch an sensiblen Körperstellen.
Die 7000er Serie mit ihren einzigartigen doppelten Rasierköpfen und der fortschrittlichen Sicherheitstechnologie ermöglicht Ihnen den sicheren Wechsel zwischen Rasieren und Trimmen. Präzise Ergebnisse mit dem konturenanpassenden 4D-Rasierer und dem 5-Längen-Trimmer, überall am Körper.
Alle Vorteile anzeigen
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer1

4D-Konturenanpassung und verbesserter Schutz für die Haut

Präzise Körperpflege. Sicher, auch an sensiblen Körperstellen.

  • Kamm mit 5 einstellbaren Längen (3, 5, 7, 9 ,11 mm)

  • Rasierer mit 4D-Konturenanpassung

  • 80 Minuten Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit

  • Bis zu 5 Jahre Garantie

Spezielle Trimm- und Rasieraufsätze in einer integrierten Lösung

Jetzt können Sie sich mit nur einem Tool überall unterhalb des Halses sicher trimmen und rasieren. Verwenden Sie den Philips Bodygroom 7000 Ganzkörpertrimmer und Rasierer mit einem einzigen Aufsatz für ein gleichmäßiges Ergebnis auf dem Rücken, den Schultern, der Brust, dem Bauch, in den Achselhöhlen, an den Armen, in der Leistengegend und an den Beinen.

Gründliche und komfortable Körperrasur mit 4D-Konturenanpassung

Gründliche und komfortable Körperrasur mit 4D-Konturenanpassung

Dank des in 4 Richtungen beweglichen Scherkopfes passt sich dieser Körperrasierer an jede Körperkontur an und sorgt so für eine gründliche Rasur.

Kontrolle über die Haarlänge mit dem integrierten, verstellbaren Trimmer

Kontrolle über die Haarlänge mit dem integrierten, verstellbaren Trimmer

Der integrierte Trimmer mit verstellbarem Kammaufsatz bietet mehr Leistung, selbst bei sehr dickem Haar. Erreichen Sie ein natürliches Aussehen oder ein gründlicheres Ergebnis dank des verstellbaren Kammaufsatzes mit 5 Längeneinstellungen und Schnittlängen von 3 bis 11 mm.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.2

von 5

462

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

31/10/2025

Österreich

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Verifizierter Käufer

Alles in 1

Alles in 1, wenn es sein muss einfach umdrehen und weiter machen.

Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst

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27/03/2023

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Produkt in allen Belangen perfekt!!

Dies ist bereits mein zweites Gerät - leider hat mir bei meinem ersten Bodygroom der AKKU einen Strich durch die Rechnung gemacht...nach einigen Jahren passiert das halt einmal...habe mich aber wieder für den Kauf des neune Bodygroom 7000 entschieden, da ich einfach nur die beste Erfahrung damit gemacht habe!!!

Vorteile

in jeder Hinsicht perfekt , für Körperrasur oder Bartrasur einfach super

Nachteile

leider kann ich aufgrund der Anschlüsse meine Station vom Vorgängermodel zum laden nicht mehr verwenden

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Ja, ich empfehle dieses Produkt

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15/04/2022

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

kompakt und "schnittig"

Durch die tägliche Nutzung, glatte Haut, perfekt getrimmt

Vorteile

-

Nachteile

-

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Haftungsausschlüsse

  1. Online-Umfrage unter 16.003 Männern, die elektrische Rasierer nutzen, durchgeführt im Jahr 2024. 

  1. Die Garantie bietet bis zu 5 Jahre Schutz, einschließlich einer 2-jährigen standardmäßigen, weltweiten Garantie, wobei nach Registrierung des Geräts innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf weitere 3 Jahre verfügbar sind.