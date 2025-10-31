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Kamm mit 5 einstellbaren Längen (3, 5, 7, 9 ,11 mm)
Rasierer mit 4D-Konturenanpassung
80 Minuten Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Bis zu 5 Jahre Garantie
Jetzt können Sie sich mit nur einem Tool überall unterhalb des Halses sicher trimmen und rasieren. Verwenden Sie den Philips Bodygroom 7000 Ganzkörpertrimmer und Rasierer mit einem einzigen Aufsatz für ein gleichmäßiges Ergebnis auf dem Rücken, den Schultern, der Brust, dem Bauch, in den Achselhöhlen, an den Armen, in der Leistengegend und an den Beinen.
Dank des in 4 Richtungen beweglichen Scherkopfes passt sich dieser Körperrasierer an jede Körperkontur an und sorgt so für eine gründliche Rasur.
Der integrierte Trimmer mit verstellbarem Kammaufsatz bietet mehr Leistung, selbst bei sehr dickem Haar. Erreichen Sie ein natürliches Aussehen oder ein gründlicheres Ergebnis dank des verstellbaren Kammaufsatzes mit 5 Längeneinstellungen und Schnittlängen von 3 bis 11 mm.
Auszeichnungen
4.2
von 5
462
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
kekeboo
31/10/2025
Österreich
Verifizierter Käufer
Alles in 1
Alles in 1, wenn es sein muss einfach umdrehen und weiter machen.
Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
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Hr. Franz
27/03/2023
Österreich
Verifizierter Käufer
Produkt in allen Belangen perfekt!!
Dies ist bereits mein zweites Gerät - leider hat mir bei meinem ersten Bodygroom der AKKU einen Strich durch die Rechnung gemacht...nach einigen Jahren passiert das halt einmal...habe mich aber wieder für den Kauf des neune Bodygroom 7000 entschieden, da ich einfach nur die beste Erfahrung damit gemacht habe!!!
Vorteile
in jeder Hinsicht perfekt , für Körperrasur oder Bartrasur einfach super
Nachteile
leider kann ich aufgrund der Anschlüsse meine Station vom Vorgängermodel zum laden nicht mehr verwenden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Rockdoc1964
15/04/2022
Österreich
Verifizierter Käufer
kompakt und "schnittig"
Durch die tägliche Nutzung, glatte Haut, perfekt getrimmt
Vorteile
-
Nachteile
-
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
Online-Umfrage unter 16.003 Männern, die elektrische Rasierer nutzen, durchgeführt im Jahr 2024.
Die Garantie bietet bis zu 5 Jahre Schutz, einschließlich einer 2-jährigen standardmäßigen, weltweiten Garantie, wobei nach Registrierung des Geräts innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf weitere 3 Jahre verfügbar sind.