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Triple Protect-Rasiersystem
Spürbar glatte Ergebnisse
Bidirektionale Trimmeraufsätze
100 % wasserfest
Das Triple Protect-Rasiersystem verfügt über Perlenspitzen für mehr Hautkomfort und rautenförmige Öffnungen für mühelose Wölbung der Haut, während der Schutz Hautirritationen deutlich minimiert.
Mit einer Rasur bis zu 0,2 mm bietet Ihnen unsere Schneidetechnologie die gründliche und präzise Rasur, die Sie benötigen. Mit unserer rautenförmigen Scherfolie, die nahtlos funktioniert und ein glattes, gleichmäßiges Finish gewährleistet, sodass sich Ihre Haut weich und erfrischt anfühlt.
Die bidirektionalen Kämme bieten individuell anpassbare Längen von 2, 3 oder 5 mm und schneiden in jede Richtung für eine mühelose und effektive Ganzkörperpflege, selbst in intimen Bereichen.
4.1
von 5
742
Bewertungen
84%
empfehlen dieses Produkt.
Höcope
21/12/2022
Österreich
Verifizierter Käufer
einfache Handhabe, funktioniert sehr gut
schöne Haptik, nicht zu groß, schmerzt nicht, reißt auch kleine Härchen nicht aus - alles bestens
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 3000 BG3015/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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herbs5
22/05/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
Tut, was er soll
Reduziert auf das Wesentliche. Und das funktioniert perfekt. Schnelle Ladezeit, lange Akudauer.
Vorteile
In der Dusche verwendbar.
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Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 3000 BG3015/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
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Erfan1382
25/03/2021
Österreich
Bodygroom series 3000 Wasserfester Bodygroomer
Meine Bewertung für Philips Bodygroom series 3000 Wasserfester Bodygroomer BG3015/15 Hautfreundlicher Rasierer 3 Kammaufsätze, 3, 5, 7 mm 50 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
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Online-Umfrage unter 16.003 Männern, die elektrische Rasierer nutzen, durchgeführt im Jahr 2024.
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