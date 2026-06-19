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  • Du liebst echten Espresso, aber nicht den Aufwand?
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Baristina PlusEspressomaschine

BAR500/00

Du liebst echten Espresso, aber nicht den Aufwand?
Gib deine Lieblingsbohnen hinzu, betätige den Griff und genieße unglaublichen Espresso. Die aus Edelstahl gefertigte Baristina kombiniert ein zeitloses Design mit tadelloser Präzision für heißen Espresso oder Eiskaffee.
Alle Vorteile anzeigen

Schau dir die Baristina an.

Du liebst echten Espresso, aber nicht den Aufwand?

  • Frisch gemahlene Bohnen sorgen für das beste Kaffeearoma.

  • Druckpumpe (16 bar) für die volle Geschmacksextraktion.

  • Baristina mahlt, tampt und brüht automatisch.

  • Espresso. Lungo. Eiskaffee. Besonders intensiv.

  • Einfache Reinigung, keine verschmutzten verborgenen Fächer.

Frisch ist am besten.

Frisch ist am besten.

Frisch gemahlene Bohnen sorgen für das beste Kaffeearoma.

Echter Espresso, ganz einfach.

Echter Espresso, ganz einfach.

Die Pumpe mit 16 bar Druck sorgt für den vollen Geschmack deiner Bohnen.

Drehen. Brühen. Genießen.

Drehen. Brühen. Genießen.

Dreh den Griff und die Baristina erledigt den Rest.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Energieeffizienzklasse A+ gemäß Schweizer Energieeffizienzstandards