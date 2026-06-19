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BAR500/00
Frisch gemahlene Bohnen sorgen für das beste Kaffeearoma.
Druckpumpe (16 bar) für die volle Geschmacksextraktion.
Baristina mahlt, tampt und brüht automatisch.
Espresso. Lungo. Eiskaffee. Besonders intensiv.
Einfache Reinigung, keine verschmutzten verborgenen Fächer.
Frisch gemahlene Bohnen sorgen für das beste Kaffeearoma.
Die Pumpe mit 16 bar Druck sorgt für den vollen Geschmack deiner Bohnen.
Dreh den Griff und die Baristina erledigt den Rest.
Bewertungen
Energieeffizienzklasse A+ gemäß Schweizer Energieeffizienzstandards