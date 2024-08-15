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BAR300/03
Du liebst echten Espresso, aber nicht den Aufwand?
Fülle deine Lieblingsbohnen ein, ziehe am Griff und genieße einen unglaublichen Espresso. Baristina mahlt die Bohnen automatisch für ein super frisches Aroma. Tampft perfekt in den Siebträger. Und brüht mit professionellem Druck. So einfach ist dasAlle Vorteile ansehen
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Espressomaschine
Gesamtzeit
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Frisch gemahlene Bohnen geben dir das beste Kaffeearoma und den besten Geschmack. Das Mahlen der Bohnen direkt vor dem Brühen macht aus deiner täglichen Tasse etwas Besonderes. Das ist der Unterschied zwischen Kaffee und richtig gutem Kaffee.
Einfach den Griff schwenken. Baristina mahlt, tampt und brüht deinen Kaffee automatisch. Du brauchst keine Barista-Fähigkeiten. Alles wird für dich erledigt, sodass du dich einfach zurücklehnen und deinen Espresso oder Lungo genießen kannst.
Nimm den Siebträger heraus. Spüle ihn ab. Das ist alles. Baristina macht die Reinigung schnell und intuitiv. Keine komplizierten Schritte – sie ist für Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit konzipiert.
Kein Rätselraten, kein Nachjustieren, kein verschwendeter Kaffee. Baristina mahlt auf die ideale Größe, dosiert präzise und presst mit Genauigkeit – all die Dinge, die echten Espresso so schmecken lassen, wie er sollte. Sie ist wirklich dein kleiner Barista für zu Hause.
Die 16-bar-Druckpumpe entfaltet das volle Aroma deiner Bohnen für deinen Espresso und erzeugt eine reichhaltige, cremige Crema und den ausgewogenen Geschmack, den wir alle lieben.
Ob du einen intensiven Espresso oder einen sanften Lungo bevorzugst. Triff deine Wahl, mach ihn extra intensiv, wenn du möchtest, und genieße deinen köstlichen Kaffee nach deinem Geschmack. Die Entscheidung liegt immer bei dir!
Baristina passt nahtlos auf jede Küchentheke, ohne Kompromisse bei der Leistung. Lass dich von der Größe nicht täuschen. Sie ist kompakt und dennoch leistungsstark genug, um zu Hause reichhaltigen Barista-Kaffee zu liefern. Küchenplatz ist kein Problem mehr!
Frische Bohnen bedeuten mehr Geschmack. Aber auch weniger Abfall – kein Plastik oder Aluminium mehr. Wirf einfach den Kaffeepuck aus dem Siebträger. Deine Bohnen werden direkt zu Kaffeesatz, perfekt als Kompost.
Baristina wurde mit Blick auf Nachhaltigkeit entwickelt. Sie ist energieeffizient*, besteht zu 50% aus recyceltem Kunststoff** und kommt in einer 100% plastikfreien Verpackung.
Du kannst einen echten Espresso genießen, einfach und leise zubereitet.
Du kannst deine Lieblingsbohnen auswählen. Baristina erkennt verschiedene Bohnensorten und produziert immer köstlichen Kaffee. Sie holt stets das Beste aus den Bohnen heraus. Die Wahl liegt immer bei dir.
Ursprungsland
Energieeffizienz
Technische Daten
Kaffee-Einstellungen
Allgemeine Daten
Service
Nachhaltigkeit
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