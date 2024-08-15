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    • Du liebst echten Espresso, aber nicht den Aufwand? Du liebst echten Espresso, aber nicht den Aufwand? Du liebst echten Espresso, aber nicht den Aufwand?

      Baristina Espressomaschine

      BAR300/03

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen
      1 Auszeichnung

      Du liebst echten Espresso, aber nicht den Aufwand?

      Fülle deine Lieblingsbohnen ein, ziehe am Griff und genieße einen unglaublichen Espresso. Baristina mahlt die Bohnen automatisch für ein super frisches Aroma. Tampft perfekt in den Siebträger. Und brüht mit professionellem Druck. So einfach ist das

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      Baristina
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      Baristina

      Espressomaschine

      Gesamtzeit

      recurring payment

      Du liebst echten Espresso, aber nicht den Aufwand?

      Schau dir die Baristina an.

      • Frisch gemahlene Bohnen bieten dir das beste Kaffeearoma und den besten Geschmack.
      • Einfach den Hebel bewegen. Baristina mahlt, tampft und brüht deinen Kaffee automatisch.
      • Siebträger entfernen. Abspülen. Das war's - Du kannst loslegen!
      • Ideale Mahlgröße. Präziser Druck. Genaue Dosierung. So wird echter Espresso zubereitet.
      • Die 16-bar-Druckpumpe entfaltet das volle Aroma deiner Bohnen für deinen Espresso.
      Frische Bohnen sind am besten.

      Frische Bohnen sind am besten.

      Frisch gemahlene Bohnen geben dir das beste Kaffeearoma und den besten Geschmack. Das Mahlen der Bohnen direkt vor dem Brühen macht aus deiner täglichen Tasse etwas Besonderes. Das ist der Unterschied zwischen Kaffee und richtig gutem Kaffee.

      Drehen. Brühen. Genießen.

      Drehen. Brühen. Genießen.

      Einfach den Griff schwenken. Baristina mahlt, tampt und brüht deinen Kaffee automatisch. Du brauchst keine Barista-Fähigkeiten. Alles wird für dich erledigt, sodass du dich einfach zurücklehnen und deinen Espresso oder Lungo genießen kannst.

      Leicht zu reinigen. Kein Aufwand.

      Leicht zu reinigen. Kein Aufwand.

      Nimm den Siebträger heraus. Spüle ihn ab. Das ist alles. Baristina macht die Reinigung schnell und intuitiv. Keine komplizierten Schritte – sie ist für Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit konzipiert.

      Dein stylischer kleiner Barista für zu Hause

      Dein stylischer kleiner Barista für zu Hause

      Kein Rätselraten, kein Nachjustieren, kein verschwendeter Kaffee. Baristina mahlt auf die ideale Größe, dosiert präzise und presst mit Genauigkeit – all die Dinge, die echten Espresso so schmecken lassen, wie er sollte. Sie ist wirklich dein kleiner Barista für zu Hause.

      Echter, samtiger Espresso

      Echter, samtiger Espresso

      Die 16-bar-Druckpumpe entfaltet das volle Aroma deiner Bohnen für deinen Espresso und erzeugt eine reichhaltige, cremige Crema und den ausgewogenen Geschmack, den wir alle lieben.

      Dein Kaffee, deine Art

      Dein Kaffee, deine Art

      Ob du einen intensiven Espresso oder einen sanften Lungo bevorzugst. Triff deine Wahl, mach ihn extra intensiv, wenn du möchtest, und genieße deinen köstlichen Kaffee nach deinem Geschmack. Die Entscheidung liegt immer bei dir!

      Klein – aber leistungsstark!

      Klein – aber leistungsstark!

      Baristina passt nahtlos auf jede Küchentheke, ohne Kompromisse bei der Leistung. Lass dich von der Größe nicht täuschen. Sie ist kompakt und dennoch leistungsstark genug, um zu Hause reichhaltigen Barista-Kaffee zu liefern. Küchenplatz ist kein Problem mehr!

      Weniger Abfall. Mehr Geschmack. Keine Kapseln

      Weniger Abfall. Mehr Geschmack. Keine Kapseln

      Frische Bohnen bedeuten mehr Geschmack. Aber auch weniger Abfall – kein Plastik oder Aluminium mehr. Wirf einfach den Kaffeepuck aus dem Siebträger. Deine Bohnen werden direkt zu Kaffeesatz, perfekt als Kompost.

      Elegant, umweltfreundlich, sauber.

      Elegant, umweltfreundlich, sauber.

      Baristina wurde mit Blick auf Nachhaltigkeit entwickelt. Sie ist energieeffizient*, besteht zu 50% aus recyceltem Kunststoff** und kommt in einer 100% plastikfreien Verpackung.

      Psst – kaum zu hören!

      Psst – kaum zu hören!

      Du kannst einen echten Espresso genießen, einfach und leise zubereitet.

      Deine Bohnen, deine Wahl

      Deine Bohnen, deine Wahl

      Du kannst deine Lieblingsbohnen auswählen. Baristina erkennt verschiedene Bohnensorten und produziert immer köstlichen Kaffee. Sie holt stets das Beste aus den Bohnen heraus. Die Wahl liegt immer bei dir.

      Technische Daten

      • Ursprungsland

        Hergestellt in
        Rumänien
        Entwickelt in
        Niederlande

      • Energieeffizienz

        Stromverbrauch im Standby-Modus
        n. v.
        Stromverbrauch (ausgeschaltet)
        0,2 W
        Stromverbrauch im Netzwerk-Standby-Modus
        n. v.
        Zeitraum, bis automatisch in den Standby-Modus gewechselt wird
        0 Minuten
        Messstandard
        EN 50564:2011

      • Technische Daten

        Pumpendruck
        16 bar
        Material des Mahlwerks
        Keramik
        Geräuschpegel
        72 dB
        Spannung
        220–240 V
        Frequenz
        50 Hz
        Produktgewicht
        5 kg
        Produktabmessungen
        180 mm (Breite), 345 mm (Höhe), 380 mm (Tiefe)
        Kabellänge
        85 cm

      • Kaffee-Einstellungen

        Getränke
        • Espresso
        • Lungo
        Kaffeestärkewahl
        Ja
        Kaffeemenge
        Einstellbar

      • Allgemeine Daten

        Fassungsvermögen für Kaffeebohnen
        170 Gramm
        Fassungsvermögen des Wasserbehälters
        1,2 l
        Maximale Tassenhöhe
        135 mm
        Brühdauer für Espresso
        < 60 Sekunden
        Spülmaschinenfeste Teile
        • Abtropfschale
        • Deckel der Abtropfschale
        Wasserfilterkompatibilität
        Keine
        Automatische Abschaltung
        Ja
        Mitgeliefertes Zubehör
        Siebträger

      • Service

        2 Jahre Garantie
        Ja

      • Nachhaltigkeit

        Energieverbrauch im Standby-Betrieb
        2,6 Wh
        Stromverbrauch Brühvorgang
        122,8 Wh
        Verpackungsmaterial
        > 95 % recycelt und zu 100 % recycelbar
        Maschinenmaterial
        > 50 % der verwendeten Kunststoffe werden recycelt, mit Ausnahme der Kunststoffe, die in Kontakt mit Wasser und Kaffee kommen

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      • * Energieeffizienzklasse A+ gemäß Schweizer Energieeffizienzstandards.
      • ** Ausgenommen sind Teile, die mit Wasser und Kaffee in Berührung kommen.
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