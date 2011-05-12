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Eingestellt
Genießen Sie Ihre Musik überall
Handliches, kompaktes Design; Musik aus verschiedenen Quellen wie USB Direct, MP3-CD und Radio.
USB
Verwenden Sie für Ihren ganz privaten Musikgenuss einfach die Kopfhörer. Schließen Sie die Kopfhörer an, und hören Sie Ihre Lieblingsmusik in großartiger Soundqualität, ohne andere zu stören.
Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.
Über die CD-Programmierfunktion können Sie Ihre Lieblingstitel in der gewünschten Reihenfolge wiedergeben.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.5
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Gazou
12/05/2011
France
Excellent pour leprix
Bon produit. Simple à utiliser. Bonne qualité audio. Le top, la lecture des WMA à partir des CDs et du port USB, on peut avec se produit se libérer le l'emprise omni présente du MP3 et de sa qualité somme toute médiocre.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AZ1048 CD Soundmachine verfasst
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WillyWoncka
17/01/2012
France
Bon produit
Poste radio d'appoint bien pratique. Rien à redire. La lecture mp3 très appréciée.
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