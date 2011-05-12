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CD-Soundmachine

AZ1048/12

4.5

| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Genießen Sie Ihre Musik überall

Handliches, kompaktes Design; Musik aus verschiedenen Quellen wie USB Direct, MP3-CD und Radio.

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Genießen Sie Ihre Musik überall

  • USB

Stereokopfhörerbuchse

Stereokopfhörerbuchse

Verwenden Sie für Ihren ganz privaten Musikgenuss einfach die Kopfhörer. Schließen Sie die Kopfhörer an, und hören Sie Ihre Lieblingsmusik in großartiger Soundqualität, ohne andere zu stören.

USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe

USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe

Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.

20 CD-Titel programmierbar

Über die CD-Programmierfunktion können Sie Ihre Lieblingstitel in der gewünschten Reihenfolge wiedergeben.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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4.5

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

12/05/2011

France

France

Excellent pour leprix

Bon produit. Simple à utiliser. Bonne qualité audio. Le top, la lecture des WMA à partir des CDs et du port USB, on peut avec se produit se libérer le l'emprise omni présente du MP3 et de sa qualité somme toute médiocre.

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Diese Bewertung wurde für AZ1048 CD Soundmachine verfasst

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17/01/2012

France

France

Bon produit

Poste radio d'appoint bien pratique. Rien à redire. La lecture mp3 très appréciée.

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Diese Bewertung wurde für AZ1048 CD Soundmachine verfasst

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