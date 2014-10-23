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Eingestellt

Dockingstation für iPhone/iPod

AJ7045D/12

2.5

| (2) Bewertungen

Wachen Sie zu großartigem Sound von Ihrem iPod/iPhone auf.

Beginnen Sie jeden Tag mit Ihrer Lieblingsmusik vom iPod/iPhone über den Lightning-Anschluss. Mit eingebauten Bassreflex-Lautsprechern liefert diese schlanke Philips Dockingstation kräftige, tiefe Bässe und satten Sound.

Alle Vorteile anzeigen

mit dieser Dockingstation

Wachen Sie zu großartigem Sound von Ihrem iPod/iPhone auf.

  • mit Lightning-Anschluss

  • für iPod/iPhone

  • UKW, zwei Weckzeiten

  • 20 W

Zwei Weckzeiten, damit Sie und Ihr(e) Partner(in) zu unterschiedlichen Zeiten geweckt werden können

Zwei Weckzeiten, damit Sie und Ihr(e) Partner(in) zu unterschiedlichen Zeiten geweckt werden können

Das Philips Audiosystem verfügt über zwei Weckzeiten. So können Sie einen Weckalarm für sich selbst und den anderen für Ihren Partner bzw. Ihre Partnerin einstellen.

All-in-One-Fernbedienung für System und iPod/iPhone

All-in-One-Fernbedienung für System und iPod/iPhone

Mit der All-in-One-Fernbedienung von Philips können Sie auf Tastendruck durch Hunderte von Musiktiteln sowohl auf Ihrem Philips Music System als auch auf Ihrem iPod/iPhone navigieren. Dank des Navigationssystems können Sie Hunderte von Dateien durchsuchen und Informationen nach Wiedergabeliste, Album, Künstler, Genre oder Titel anzeigen. Dabei lässt sie sich mit einer Hand bedienen und garantiert eine hohe Benutzerfreundlichkeit.

Sanfte Weckfunktion für angenehmes Aufwachen

Sanfte Weckfunktion für angenehmes Aufwachen

Starten Sie Ihren Tag auf Ihre Art und lassen Sie sich durch einen langsam ansteigenden Weckton sanft wecken. Ein normaler Weckton mit voreingestellter Lautstärke ist entweder zu leise oder viel zu laut. Lassen Sie sich von Ihrer Lieblingsmusik, Ihrem Lieblingssender oder einem Summerwecker sanft wecken. Die Lautstärke des Wecktons steigt langsam an und weckt Sie auf die sanfte Art.

Technische Daten

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Bewertungen

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2.5

von 5

2

Bewertungen

5
3
2

23/10/2014

Italia

Italia

Facilità di utilizzo e buona riproduzione audio.

Prodotto bello esteticamente, grande il giusto, si sente bene con bassi profondi, telecomando molto piccolo e funzionale, bello il display arancione, mi aspettavo che indicasse il nome delle stazioni radio (RDS). Usato con iPhone 5s IOS 8.1 non accetta il pulsante menu del telecomando per scegliere e navigare tra i brani, posso solo saltare al brano successivo o precedente, riprodurre o fermare le canzoni. Probleama di IOS o di Philips? Comunque consigliato.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ7045D Docking station per iPod/iPhone verfasst

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25/12/2013

France

France

Un rien qui gâche l'excellence

Je viens de recevoir ce produit correspondant exactement à ce que je cherchais, qualité sonore excellente, design et fonctionnalités adéquates sauf que ... le produit n'est pas utilisable simplement pour un consommateur normal. J'ai un IPhone 5 avec une coque, je suis obligé à chaque fois d'enlever remettre la coque pour poser mon IPhone sur la station d'accueil ce qui est tout simplement pénible et agaçant. L'intitulé du produit disait prendre en compte les coques #de taille raisonnable bien entendu, la mienne est épaisse de moins de 1mn et qui plus est souple# et bien je pose avec la coque ça ne fonctionne pas. Ils ont pas pensé à tester ce point qui gâche tout un produit excellent au possible. Bref je suis déçu.

Diese Bewertung wurde für AJ7045D station d'accueil pour iPod/iPhone verfasst

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