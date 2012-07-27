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Eingestellt

Radiowecker

AJ3112/12

3.6

| (26) Bewertungen

Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art!

Dieser schicke Philips Radiowecker sieht gut aus und weckt Sie pünktlich. Er verfügt über ein integriertes MW/UKW-Radio, wodurch Sie die freie Wahl haben: Sie können sich von Ihrem Lieblingssender oder einem Summton wecken lassen.

Alle Vorteile anzeigen

Weckfunktion mit Radio oder Alarmton

Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art!

  • Kompaktes Design

Lassen Sie sich von Ihrem Lieblingssender oder einem Weckton wecken

Lassen Sie sich von Ihrem Lieblingssender oder einem Weckton wecken

Wachen Sie mit Ihrem Lieblingssender auf, oder lassen Sie sich von einem Alarmton wecken. Stellen Sie einfach den Alarm Ihres Philips Radioweckers so ein, dass er Sie mit dem zuletzt wiedergegebenen Radiosender oder mit einem Alarmton weckt. Der Philips Radiowecker schaltet sich zur angegebenen Weckzeit ein und aktiviert automatisch den entsprechenden Radiosender bzw. Alarmton.

Großes Display für einfache Ablesbarkeit

Das große Display ermöglicht eine einfache Ablesbarkeit der Bildschirminhalte. Uhrzeit und Weckzeit sind auch aus der Entfernung einfach abzulesen. Somit eignet sich das Gerät auch für ältere oder sehbehinderte Benutzer.

Batterie für die Uhrzeit-Sicherung bei Stromausfall

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.6

von 5

26

Bewertungen

27/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant little clock radio

I bought this in Tesco and chose it purposely because of the price . It was very cheap and i was unexpectadly pleased with it. It does the job and the radio has a decent reception. You can press a button for irt to play for an hour to go to sleep to and it turns itself off. All in all very good value for money

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Diese Bewertung wurde für AJ3112 Clock Radio verfasst

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02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

philips clock radio

very please with this product great value, philips products are well made and last a lifetime

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16/06/2014

Nederland

Nederland

geweldig ding

licht, leuke prijs, makkelijk in te stellen, goed geluid, grote knop voor onderbreking perfect.

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Diese Bewertung wurde für AJ3112 Klokradio verfasst

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