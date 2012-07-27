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Eingestellt
AJ3112/12
Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art!
Dieser schicke Philips Radiowecker sieht gut aus und weckt Sie pünktlich. Er verfügt über ein integriertes MW/UKW-Radio, wodurch Sie die freie Wahl haben: Sie können sich von Ihrem Lieblingssender oder einem Summton wecken lassen.
Kompaktes Design
Wachen Sie mit Ihrem Lieblingssender auf, oder lassen Sie sich von einem Alarmton wecken. Stellen Sie einfach den Alarm Ihres Philips Radioweckers so ein, dass er Sie mit dem zuletzt wiedergegebenen Radiosender oder mit einem Alarmton weckt. Der Philips Radiowecker schaltet sich zur angegebenen Weckzeit ein und aktiviert automatisch den entsprechenden Radiosender bzw. Alarmton.
Das große Display ermöglicht eine einfache Ablesbarkeit der Bildschirminhalte. Uhrzeit und Weckzeit sind auch aus der Entfernung einfach abzulesen. Somit eignet sich das Gerät auch für ältere oder sehbehinderte Benutzer.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.6
von 5
26
Bewertungen
Nikki
27/07/2012
United Kingdom
Brilliant little clock radio
I bought this in Tesco and chose it purposely because of the price . It was very cheap and i was unexpectadly pleased with it. It does the job and the radio has a decent reception. You can press a button for irt to play for an hour to go to sleep to and it turns itself off. All in all very good value for money
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bobby
02/10/2011
United Kingdom
philips clock radio
very please with this product great value, philips products are well made and last a lifetime
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reika
16/06/2014
Nederland
geweldig ding
licht, leuke prijs, makkelijk in te stellen, goed geluid, grote knop voor onderbreking perfect.
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