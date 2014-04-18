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Eingestellt

Badezimmer-Radio

AE2330/00

3.7

| (50) Bewertungen

Mehr Spaß im Badezimmer

Bringen Sie mit dem Philips Badezimmer-Radio AE2330/00 Musik in Ihr Bad. Das spritzwasserfeste Design ermöglicht die Verwendung im Bad bzw. unter der Dusche, wo Sie es einfach mithilfe des abnehmbaren Bands aufhängen können.

Alle Vorteile anzeigen

mit diesem Badezimmer-Radio

Mehr Spaß im Badezimmer

  • Digitaler UKW/MW-Tuner

  • Spritzwassergeschützt

  • Uhr

  • Akkubetrieben

Integrierte Uhr

Eine integrierte Uhr gibt immer die genaue Zeit an. Wenn das Radio ausgeschaltet ist, erscheint die Uhrenanzeige für zusätzlichen Komfort.

Rutschfeste und ergonomische Griffe

Das besondere Design des Radios passt sich an die natürliche Wölbung der Hand an. Dank der matten Textur an den Seiten können Sie es auch mit nassen Händen leicht greifen. Der Boden des Radios ist gummiert, sodass Sie die Knöpfe bedienen können, ohne dass das Gerät wegrutscht.

Kontinuierliche Anzeige bei geringem Batterieladestand

Kontinuierliche Anzeige bei geringem Batterieladestand

Die Anzeige leuchtet bei geringem Akkustand auf.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.7

von 5

50

Bewertungen

2

18/04/2014

Deutschland

Deutschland

Gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Der einzige Wermutstropfen ist, dass die Uhrzeit bei eingeschaltetem Radio der Frequenzsenderanzeige weicht. Ansonsten ist das Radio sehr empfehlenswert

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AE2330 Badezimmer-Radio verfasst

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Diese Bewertung wurde für AE2330 Badezimmer-Radio verfasst

21/02/2013

Deutschland

Deutschland

Leicht zu bedienendes Badradio mit gutem Empfang

Sehr gutes Badradio. Guter Empfang. Leichte Bedienung. Wünschenswert wäre noch eine DCF Funkuhrzeit und ein beleuchtetes Display.

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Diese Bewertung wurde für AE2330 Badezimmer-Radio verfasst

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Diese Bewertung wurde für AE2330 Badezimmer-Radio verfasst

14/12/2012

United Kingdom

United Kingdom

Philips Bathroom radio AE2330

Perfect bathroom radio,ease of use,reception excellent,absolutely no faults,perfect product.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AE2330 Bathroom radio verfasst

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Diese Bewertung wurde für AE2330 Bathroom radio verfasst

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