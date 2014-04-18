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Eingestellt
AE2330/00
Mehr Spaß im Badezimmer
Bringen Sie mit dem Philips Badezimmer-Radio AE2330/00 Musik in Ihr Bad. Das spritzwasserfeste Design ermöglicht die Verwendung im Bad bzw. unter der Dusche, wo Sie es einfach mithilfe des abnehmbaren Bands aufhängen können.
Digitaler UKW/MW-Tuner
Spritzwassergeschützt
Uhr
Akkubetrieben
Eine integrierte Uhr gibt immer die genaue Zeit an. Wenn das Radio ausgeschaltet ist, erscheint die Uhrenanzeige für zusätzlichen Komfort.
Das besondere Design des Radios passt sich an die natürliche Wölbung der Hand an. Dank der matten Textur an den Seiten können Sie es auch mit nassen Händen leicht greifen. Der Boden des Radios ist gummiert, sodass Sie die Knöpfe bedienen können, ohne dass das Gerät wegrutscht.
Die Anzeige leuchtet bei geringem Akkustand auf.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.7
von 5
50
Bewertungen
ErwinH
18/04/2014
Deutschland
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Der einzige Wermutstropfen ist, dass die Uhrzeit bei eingeschaltetem Radio der Frequenzsenderanzeige weicht. Ansonsten ist das Radio sehr empfehlenswert
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AE2330 Badezimmer-Radio verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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AndreO
21/02/2013
Deutschland
Leicht zu bedienendes Badradio mit gutem Empfang
Sehr gutes Badradio. Guter Empfang. Leichte Bedienung. Wünschenswert wäre noch eine DCF Funkuhrzeit und ein beleuchtetes Display.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Doms
14/12/2012
United Kingdom
Philips Bathroom radio AE2330
Perfect bathroom radio,ease of use,reception excellent,absolutely no faults,perfect product.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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