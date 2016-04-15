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  • Foto des Produkts in Gebrauch

Eingestellt

Tragbares Radio

AE1500/00

4

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Praktisches Taschenformat

Genießen Sie überall den Sound dieses Philips UKW/MW-Taschenradios mit hoher Klangqualität und voller Lautstärke.

Alle Vorteile anzeigen

Praktisches Taschenformat

  • Analoger UKW/MW-Tuner

  • Integrierter Lautsprecher

  • Kopfhöreranschluss

  • Akkubetrieben

UKW/MW-Tuner für Musikgenuss beim Radiohören

UKW/MW-Tuner für Musikgenuss beim Radiohören

UKW/MW-Stereotuner (AM)

Einfache Steuerung über Daumenrad für Lautstärke und Ein-/Ausschalten

0

Integrierter Lautsprecher für einen perfekten Radiosound bei jeder Lautstärke

Integrierter Lautsprecher für einen perfekten Radiosound bei jeder Lautstärke

Ein Lautsprecher bietet optimale Soundqualität.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.0

von 5

1

Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

5
3
2
1

15/04/2016

España

España

sencilla y facil de usar

cumple con mis expectativas de uso buen rendimiento, facil de usar y buen diseño

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AE1500 Radio portátil verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AE1500 Radio portátil verfasst

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