Einkaufswagen

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Eingestellt
AE1120/00
Analoger UKW/MW-Tuner
Micro-USB-Anschluss zum Laden
Taschenlampe
M. eigener Stromversorg./akkubetrieben
Nutzen Sie Ihre eigene Kraft mit der innovativen, kinetisch betriebenen Stromquelle des Geräts – eine umweltfreundliche Alternative zu batteriebetriebenen Geräten. Die Bereitstellung von Strom für Radio, Taschenlampe oder zum Aufladen eines Telefons oder anderen Geräts ist eine einfache Möglichkeit, immer über genügend Power zu verfügen.
Mit der eingebauten Taschenlampe tappen Sie nie mehr im Dunkeln und können selbst dann weitermachen, wenn die Sonne längst untergegangen ist. Dieses Gerät ermöglicht Ihnen, nachts in schwach beleuchteten Umgebungen ohne Risiko aktiv zu sein, und kann bei Stromausfällen ein wichtiger Helfer sein. Durch die kinetische Stromerzeugung ist das Gerät immer aufgeladen, und Sie müssen sich keine Sorgen mehr über niedrige Batteriestände machen.
Sicher zu sein bedeutet oft, lokalisierbar zu sein. Der integrierte Alarm des Geräts erregt Aufmerksamkeit, sodass Hilfe nie weit entfernt ist. Durch die kinetische Stromversorgung gehören unerwartete Batterieprobleme der Vergangenheit an. Der Alarm ist eine speziell entwickelte Funktion für Ihren Seelenfrieden, die Ihre Sicherheit zur obersten Priorität macht.
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