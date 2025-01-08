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Eingestellt
ADD915/10
Nachgefüllte CO2-Flasche
Ein Kohlensäure-Zylinder ergibt bis zu 60 Liter köstliches Sprudelwasser und ersetzt 120 Einwegflaschen aus Kunststoff.
2.0
von 5
2
Bewertungen
Chouchoutootou
08/01/2025
France
Surprise
Utilisateur depuis au moins 20 ans, avant une bouteille avait une durée d’un an, maintenant les 2 dernières recharges fonctionnent entre 4 à 6 mois, avec le même usage. 4897099302766 achat du 22/09/2024
Vorteile
le plaisir d’avoir de l’eau pétillante.
Nachteile
Durée du produit
Diese Bewertung wurde für ADD915 Cylindre de CO2 pour machine à soda verfasst
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Helga77
14/08/2025
Italia
Verifizierter Käufer
Gasatore Philips
Nn si trovano le ricariche del gas, le rivendite sono poche e il prodotto è subito esaurito
Diese Bewertung wurde für ADD915 Bombola CO2 per gasatore verfasst
Diese Bewertung wurde für ADD915 Bombola CO2 per gasatore verfasst
425 g, CO2-Zylinder für bis zu 60 l Sprudelwasser , je nach Karbonisierungsstufe