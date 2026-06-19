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  • Unser leisester Luftreiniger. Saubere Luft, kaum ein Geräusch.
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PureProtect Quiet 2200 SeriesIntelligenter Luftreiniger

AC2221/13

Unser leisester Luftreiniger. Saubere Luft, kaum ein Geräusch.
Unser leisester Luftreiniger sorgt für saubere, sichere Luft zu Hause. Er entfernt 99,97 % der Allergene und Schadstoffe in Minuten und verbraucht dabei nur wenig Energie und erzeugt kaum ein Geräusch. Dank eines eleganten Designs und der intelligenten Bedienelemente fügt er sich nahtlos in dein Zuhause und deinen Lebensstil ein.
Alle Vorteile anzeigen

Erfasst effizient Allergene und Schadstoffe

Unser leisester Luftreiniger. Saubere Luft, kaum ein Geräusch.

  • Reinigt Räume mit bis zu 109 m²

  • Unser leisester Luftreiniger

  • Filterlebensdauer von 3 Jahren

  • 420 m³/h Luftreinigungskapazität (CADR)

  • HEPA- und Aktivkohlefilter

Gründliche Reinigung von Räumen bis zu 109 m²

Gründliche Reinigung von Räumen bis zu 109 m²

Mit einer leistungsstarken Filterung von 420 m³/h (CADR) (1) kann er Räume bis zu 109 m² einfach reinigen und einen Raum mit 20 m² in weniger als 7 Minuten (2) reinigen.

Unser leisester Luftreiniger wurde für geringe Geräuschentwicklung entwickelt

Unser leisester Luftreiniger wurde für geringe Geräuschentwicklung entwickelt

Erlebe unseren leisesten Luftreiniger mit SilentWings-Technologie. Inspiriert durch den leisen Flug von Eulen sorgt unser Lüfterflügel-Design für eine Reinigung von bis zu 13 dB(A).

Der 3-schichtige HEPA-Filter fängt 99,97 % ultrafeiner Partikel auf

Der 3-schichtige HEPA-Filter fängt 99,97 % ultrafeiner Partikel auf

Die 3-schichtige Filterung mit Vor-, HEPA NanoProtect- und Aktivkohlefilter erfasst 99,97 % der Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern (4) – kleiner als das kleinste bekannte Virus!

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. (1) CADR getestet von einem zertifizierten, unabhängigen Labor gemäß GB/T18801-2022

  2. (2) Berechnet nach Standard NRCC-54013

  3. (3) Schalldruck, IEC 60704, bei 1,5 m.

  4. (4) Aus der Luft, die das Filtermaterial durchströmt. Getestet gemäß DIN 71460 mit NaCl-Aerosol 0,003 μm und 0,3 μm, IUTA Institut

  5. (5) Errechneter Durchschnitt. Die Lebensdauer des Filters hängt von der Luftqualität und dem Gebrauch ab.

  6. (6) Aus der Luft, die das Filtermaterial durchströmt. Getestet mit Hausstaubmilben, Birkenpollen und Katzenallergenen gemäß SOP 350.003 des österreichischen Forschungsinstituts für Chemie und Technik

  7. (7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, geschrieben von J. Bousquet und etwa 50 anderen KOLs, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160

  8. (8) Mikrobenreduktionstest durch externes Labor mit Influenza (H1N1) in einer 30 m³ großen Testkammer, Turbomodus für 1 Std.

  9. (9) Getestet gemäß GB 21551.3-2010 mit S. albus, 30-m³-Kammer, Turbomodus für 1 Std., unabhängiges Testlabor

  10. (10) Externer GMT-Labortest nach GB/T 18801-2022 mit TVOC, Toluol und NO₂: 30 m³ Raum, Turbomodus für 1 Std.