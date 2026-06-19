(10) Mikrobenreduktionstest in einem unabhängigen Labor mit Gerät im Turbomodus für 1 Std. in einer Testkammer, die mit Aerosolen von HCoV-229E kontaminiert war. Obwohl die beiden Viren miteinander verwandt sind, handelt es sich bei HCoV-229E nicht um SARS-CoV-2, das COVID-19 verursacht.