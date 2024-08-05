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800 SeriesKompakter Luftreiniger

AC0819/10

4.5

| (569) Bewertungen | 93% empfehlen dieses Produkt.

3 Auszeichnungen

Reinigt die Luft in weniger als 16 Min. (1)

Mit nur einem Tastendruck filtert der Luftreiniger die unsichtbaren Viren, Allergene oder Schadstoffe in deinem Zuhause, damit es sauber und sicher bleibt. Dank seiner Luftreinigungskapazität (CADR) von 190 m³/h reinigt er schnell und effizient.

Alle Vorteile anzeigen

99 % Virus-, Allergen- und Schadstoffentfernung (2, 3, 6)

Reinigt die Luft in weniger als 16 Min. (1)

  • Reinigt Räume bis zu 48 m²

  • 190 m³/h Luftreinigungskapazität (CADR)

  • HEPA-Filter

Hohe Leistung geeignet für Räume von bis zu 48 m²

Hohe Leistung geeignet für Räume von bis zu 48 m²

Die leistungsstarke Luftzirkulation reinigt effizient Räume bis zu 48 m² und verteilt saubere Luft bis in jede Ecke des Raums. Dadurch wird die Leistung auf eine Luftreinigungskapazität (CADR) von 190 m³/h gesteigert. 20 m² werden in nur 16 Minuten gereinigt (1).

Filtert 99,5 % der Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern

Filtert 99,5 % der Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern

Die 2-schichtige Filterung mit NanoProtect HEPA- und Vorfilter erfasst 99,5 % der ultrafeinen Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern (3), damit du vor PM2,5, Bakterien, Pollen, Staub, Tierhaaren und anderen Schadstoffen geschützt bist. Zertifiziert von der Europäischen Stiftung für Allergieforschung (ECARF).

Entfernt bis zu 99,9 % der Viren und Aerosole aus der Luft

Entfernt bis zu 99,9 % der Viren und Aerosole aus der Luft

Erfasst Aerosole, einschließlich solcher, die Atemwegsviren enthalten können. Ein unabhängiger Test der Airmid Healthgroup ergab, dass bis zu 99,9 % der Viren und Aerosole aus der Luft entfernt werden (2). Auch auf Coronavirus getestet (4).

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

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Bewertungen

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4.5

von 5

569

Bewertungen

93%

empfehlen dieses Produkt.

05/08/2024

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Top Luftreiniger

Ich war zuerst von der Größe etwas überrascht! Dennoch bin ich mit dem Luftreiniger sehr zufrieden, macht den Job sehr leise und zuverlässig. Für die kalten Jahreszeiten wo die Fenster ja mehr zu sind macht es auf jeden Fall Sinn.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 800 Series AC0820/10 Kompakter Luftreiniger verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 800 Series AC0820/10 Kompakter Luftreiniger verfasst

09/05/2023

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Sehr zufrieden

Bin sehr zufrieden mit diesem Gerät mein Sohn hat auch 2 Geräte.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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29/06/2022

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Einfache Bedienung!

Mir imponiert, wie sich das Gerät selbst nach Bedarf regelt.

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Diese Bewertung wurde für 800 Series AC0830/10 Kompakter Luftreiniger verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. (1) Aus der Luft, die den Filter passiert; dabei handelt es sich um die theoretisch für eine einmalige Reinigung benötigte Zeit. Für deren Berechnung wird die CADR 190 m³/h durch die Raumgröße von 48 m² geteilt (vorausgesetzt, der Raum hat eine Grundfläche von 20 m² und eine Deckenhöhe von 2,4 m).

  2. (2) Mikrobenreduktionstest wurde bei Airmid Healthgroup Ltd. in einem 28,5 m³ großen, mit Influenza A (H1N1) verunreinigten Raum durchgeführt. Ein Luftreiniger allein schützt nicht vor COVID-19, kann aber zum Schutz beitragen (US-Umweltschutzbehörde EPA)

  3. (3) Aus der Luft, die das Filtermaterial durchströmt, getestet mit NaCl-Aerosol durch IUTA gemäß DIN 71460-1.

  4. (4) Mikrobenreduktionstest in einem externen Labor, in einer mit Aerosolen des Vogelcoronavirus (IBV) kontaminierten Testkammer, mit Philips NanoProtect HEPA-Filter.

  5. (5) Die empfohlene Lebensdauer für das Gerät basiert auf einer theoretischen Berechnung der durchschnittlichen jährlichen regionalen Werte schädlicher Luftpartikel im Freien und der täglichen Nutzung des Luftreinigers für 16 Stunden im automatischen Modus.

  6. (6) Effizienz von 5,33 cm/s wurde bei einem Luftstrom am Filtermedium in einem externen Labor getestet./Von der Luft, die das Filtermaterial durchströmt, getestet nach JIS B 9908-2011

  7. (7) Berechneter mittlerer Schalldruck in einem Abstand von 1,5 Metern vom Gerät, basierend auf Messungen gemäß IEC 60704. Der Schalldruckpegel hängt von der Bauweise und Einrichtung des Raumes sowie von der Position von Gerät und Zuhörer ab.

  8. (8) Im Vergleich zum Vorgängermodell FY0194; 99,97 % Partikelfiltration im Vergleich zu 99,5 %