      600 Series Luftreiniger

      AC0651/10

      Energieeffizienter Luftreiniger mit intelligentem Sensor

      Unser energieeffizientester Luftreiniger mit Echtzeit-Feedback zur Luftqualität. Entfernt Allergene und Schadstoffe bei minimalem Energiebedarf. Sein kompaktes, elegantes Design fügt sich nahtlos in dein Zuhause ein. Bediene ihn per Fernzugriff mit der Philips Air+ App

      Energieeffizienter Luftreiniger mit intelligentem Sensor

      • Reinigt Räume bis zu 44 m²
      • Wird mit max. 12 W betrieben
      • 170 m³/h Luftreinigungskapazität
      • Verbunden mit der Air+ App
      Beseitigt Schadstoffe in weniger als 17 Minuten (3)

      Beseitigt Schadstoffe in weniger als 17 Minuten (3)

      Unser Luftreiniger sorgt für saubere Luft in jeder Ecke des Raums mit einer CADR von 170 m³/h. Große Räume mit bis zu 44 m² werden gründlich gereinigt. Schluss mit Schadstoffen wie PM2,5, Bakterien, Pollen, Staub, Haustierschuppen und anderen Verschmutzungen in weniger als 17 Minuten (3)

      Filtert 99,97 % der Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern (1)

      Filtert 99,97 % der Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern (1)

      Unser 2-schichtiges Filtersystem erfasst dank NanoProtect HEPA Technologie ganze 99,97 % der ultrafeinen Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern (1). Die NanoProtect HEPA Technologie fängt Verschmutzungen nicht nur ein, sondern zieht sie mithilfe einer elektrostatischen Ladung an, und reinigt so bis zu zweimal gründlicher und ist gleichzeitig energieeffizienter als die traditionelle HEPA H13-Filtration (2).

      AeraSense Sensoren zur Erkennung von Schadstoffen in Innenräumen

      AeraSense Sensoren zur Erkennung von Schadstoffen in Innenräumen

      Mithilfe von AeraSense Sensoren scannt der Luftreiniger die Luft 1.000 Mal pro Sekunde und berichtet in Echtzeit über die Luftqualität. Überprüfe die Digitalanzeige des Geräts oder die Air+ App, um schnell über die Luftverschmutzungswerte in deinem Zuhause Bescheid zu wissen.

      Entfernt Viren und Aerosole aus der Luft (4)

      Entfernt Viren und Aerosole aus der Luft (4)

      Dem VitaShield entgeht so gut wie nichts außer reiner, sauberer Luft. Die VitaShield Technologie erfasst Aerosole, Keime und Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern – kleiner als das kleinste bekannte Virus. Die Entfernung des H1N1-Virus aus der Luft wurde von einem externen Labor unabhängig geprüft. Tests zeigen außerdem, dass 99,99 % des HCoV-E229-Virus entfernt werden (5).

      Gründlich getestet auf Haltbarkeit und Qualität, der du vertrauen kannst

      Gründlich getestet auf Haltbarkeit und Qualität, der du vertrauen kannst

      Wenn du dich für Philips entscheidest, wählst du eine bewährte Marke, die auf über 80 Jahre Erfahrung in den Bereichen Luftpflege- und Medizintechnik zurückblickt. Unsere Luftreiniger durchlaufen 170 strenge Inspektionen und Tests, bevor sie unsere Fabrik verlassen und sind von der Europäischen Stiftung für Allergieforschung (ECARF) zertifiziert.

      Energieeffizientes Design

      Energieeffizientes Design

      Für saubere Luft bei minimalem Energieverbrauch und niedrigeren Stromkosten. Unser Luftreiniger wird mit max. 12 W betrieben und ist im Vergleich zu anderen führenden Luftreinigern doppelt so energieeffizient (7). Im Ruhemodus verbraucht er mit nur 2 W 30 Mal weniger Energie als eine herkömmliche Glühbirne.

      Besonders leise und keine Störung durch Beleuchtung

      Besonders leise und keine Störung durch Beleuchtung

      Mit unserem innovativen Luftreiniger kannst du ruhig schlafen. Im Ruhemodus ist er mit einem Geräuschpegel von nur 19 dB (6) flüsterleise. Außerdem wird die Beleuchtungsintensität der Digitalanzeige gedimmt, sodass Störungen durch Beleuchtung auf ein Minimum reduziert werden. Mit dieser Einstellung bleibt die Luft in deinem Zuhause immer sauber, auch nachts.

      Steuerung des Luftreinigers mit der Philips Air+ App

      Steuerung des Luftreinigers mit der Philips Air+ App

      Unsere App bietet dir noch mehr Komfort und Kontrolle. In der App kannst du den Luftreiniger ein- und ausschalten, die Geschwindigkeitsstufen anpassen, die Luftqualität in deinem Zuhause überprüfen und den aktuellen Filterstatus überwachen. Anhand ausgesuchter Artikel in der App erfährst du mehr über das Thema Luftreinigung und erhältst Informationen zur Außenluftqualität – jederzeit und überall.

      Intuitive Farbringanzeige

      Intuitive Farbringanzeige

      Erhalte direktes Feedback zur Luftqualität über den Farbring auf der Bedienoberfläche des Luftreinigers. Während das Gerät die Luft reinigt, wechselt die Farbe des Farbrings von rot zu blau.

      Automatischer Modus und drei manuelle Geschwindigkeitsstufen: Mittel, Turbo, Ruhemodus

      Automatischer Modus und drei manuelle Geschwindigkeitsstufen: Mittel, Turbo, Ruhemodus

      Passe dein Luftreinigungserlebnis mit den drei verschiedenen Geschwindigkeitsstufen unseres Luftreinigers an: Ruhemodus, Mittel und Turbo. Im automatischen Modus wird die beste Geschwindigkeit zur Reinigung der Luft in deinem Zuhause ausgewählt, basierend auf Echtzeit-Feedback zur Luftqualität.

      Anzeige der Filterlebensdauer

      Anzeige der Filterlebensdauer

      Unser Luftreiniger benachrichtigt dich, wenn es an der Zeit ist, den Filter auszutauschen. Außerdem kannst du den Filterstatus mit der Air+ App überwachen. Die Originalfilter von Philips garantieren eine optimale Leistung für bis zu 12 Monate und sorgen so dafür, dass deine Luft das ganze Jahr über sauber ist.

      Kompakte Größe und schlankes Design

      Kompakte Größe und schlankes Design

      Dank der kompakten Größe und des schlanken, ansprechenden Designs fügt sich der Luftreiniger mühelos in jeden Raum ein und verbessert die Luftqualität. Mit einer Höhe von nur 34 cm findet er mühelos auf dem Schreibtisch oder einem Regal Platz. Für frische und saubere Luft, die den Unterschied macht.

      Technische Daten

      • Allgemeine Daten

        Produkttyp
        Luftreiniger
        Technologie
        HEPA NanoProtect
        Farbe
        Weiß, Hellgrau
        Hauptmaterial
        Kunststoff
        Internet-Konnektivität
        Ja
        WLAN-Reichweite
        2,4 GHz
        Sprachsteuerung
        Nein

      • Technische Daten

        Maximale Leistung
        12 W
        Luftqualitätssensoren
        PM2,5
        Min. Geräuschpegel
        19 dB(A)
        Max. Geräuschpegel
        49 dB(A)

      • Leistung

        CADR (Clean Air Delivery Rate) (Partikel, GB/T)
        170 m³/h
        Filterschichten
        HEPA-, Vorfilter
        Partikelfilterung
        99,97 % bei 0,003 Mikrometer
        Max. Raumgröße
        44 m2

      • Bedienkomfort

        Kabellänge
        1,6 m
        Zeitplan
        Ja (in App)
        Automatischer Modus
        Ja
        Ruhemodus
        Ja
        Geschwindigkeitsstufen
        Ja (Ruhemodus, Mittel, Turbo)
        Stimmungsnachtlicht
        Nein
        Luftqualitätsfeedback
        Farbring
        Benutzeroberfläche
        Digital (Touch)
        Empfohlener Filterwechsel
        1 Jahr

      • Sicherheitsfunktion

        Kindersicherung
        Nein

      • Gewicht und Abmessungen

        Produkthöhe
        34,1 cm
        Produktgewicht
        2,2 kg
        Produktbreite
        23,7 cm
        Produktlänge
        24,3 cm
        Verpackungslänge
        26,3 cm
        Verpackungsbreite
        26,3 cm
        Verpackungshöhe
        37,5 cm
        Verpackungsgewicht
        3,2 kg

      • Energieeffizienz

        Standby-Stromverbrauch
        < 1 W
        Spannung
        100–240 V
        Frequenz
        50/60 Hz

      • Wartung

        Garantie
        2 Jahre

      • Kompatibilität

        Zubehörteile 1
        2in1 HEPA-Filter
        Passendes Zubehör 1
        FY0611

      • Ursprungsland

        Hergestellt in
        China

      Suchen Sie nach Tipps zu Produkten, FAQs, Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Sicherheit und Konformität.
      • (1) Aus der Luft, die das Filtermaterial durchströmt. Getestet gemäß DIN 71460-1 mit NaCl-Aerosol durch IUTA.
      • (2) Philips Luftreiniger besitzen mit einem NanoProtect HEPA-Filter eine höhere Luftreinigungskapazität und Energieeffizienz als mit einem HEPA H13-Filter. Getestet nach GB/T 18801.
      • (3) Aus der Luft, die das Filtermaterial durchströmt. Dabei handelt es sich um die theoretisch für eine einmalige Reinigung benötigte Zeit. Für deren Berechnung wird die Raumgröße von 48 m³ durch die CADR 170 m³/h geteilt (vorausgesetzt, der Raum hat eine Grundfläche von 20 m² und eine Deckenhöhe von 2,4 m).
      • (4) Aus der Luft, die das Filtermaterial durchströmt.
      • (5) Mikrobenreduktionstest in einem unabhängigen Labor mit Gerät im Turbomodus für 1,5 Std. in einer Testkammer, die mit Aerosolen von HCoV-229E kontaminiert war. Obwohl die beiden Viren miteinander verwandt sind, handelt es sich bei HCoV-229E nicht um SARS-CoV-2, das COVID-19 verursacht.
      • (6) Berechneter mittlerer Schalldruck in einem Abstand von 1,5 Metern vom Gerät, basierend auf Messungen gemäß IEC 60704. Der Schalldruckpegel hängt von der Bauweise und Einrichtung des Raumes sowie von der Position von Gerät und Zuhörer ab.
      • (7) Ausgewiesene CADR pro Watt bei maximaler Leistung im Vergleich zu den 20 meistverkauften Luftreinigern bei Amazon (Deutschland), März 2023
      • (8) Die Berechnung der empfohlenen Lebensdauer basiert auf der durchschnittlichen Verwendungsdauer der Philips Anwender und den WHO-Daten zum Grad der Luftverschmutzung in den Städten. Die tatsächliche Lebensdauer wird von der Nutzungsumgebung und der Häufigkeit der Nutzung beeinflusst.
