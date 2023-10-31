Suchbegriffe
Einkaufswagen
Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.
AC0651/10
Energieeffizienter Luftreiniger mit intelligentem Sensor
Unser energieeffizientester Luftreiniger mit Echtzeit-Feedback zur Luftqualität. Entfernt Allergene und Schadstoffe bei minimalem Energiebedarf. Sein kompaktes, elegantes Design fügt sich nahtlos in dein Zuhause ein. Bediene ihn per Fernzugriff mit der Philips Air+ AppAlle Vorteile ansehen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Luftreiniger
Gesamtzeit
recurring payment
Unser Luftreiniger sorgt für saubere Luft in jeder Ecke des Raums mit einer CADR von 170 m³/h. Große Räume mit bis zu 44 m² werden gründlich gereinigt. Schluss mit Schadstoffen wie PM2,5, Bakterien, Pollen, Staub, Haustierschuppen und anderen Verschmutzungen in weniger als 17 Minuten (3)
Unser 2-schichtiges Filtersystem erfasst dank NanoProtect HEPA Technologie ganze 99,97 % der ultrafeinen Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern (1). Die NanoProtect HEPA Technologie fängt Verschmutzungen nicht nur ein, sondern zieht sie mithilfe einer elektrostatischen Ladung an, und reinigt so bis zu zweimal gründlicher und ist gleichzeitig energieeffizienter als die traditionelle HEPA H13-Filtration (2).
Mithilfe von AeraSense Sensoren scannt der Luftreiniger die Luft 1.000 Mal pro Sekunde und berichtet in Echtzeit über die Luftqualität. Überprüfe die Digitalanzeige des Geräts oder die Air+ App, um schnell über die Luftverschmutzungswerte in deinem Zuhause Bescheid zu wissen.
Dem VitaShield entgeht so gut wie nichts außer reiner, sauberer Luft. Die VitaShield Technologie erfasst Aerosole, Keime und Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern – kleiner als das kleinste bekannte Virus. Die Entfernung des H1N1-Virus aus der Luft wurde von einem externen Labor unabhängig geprüft. Tests zeigen außerdem, dass 99,99 % des HCoV-E229-Virus entfernt werden (5).
Wenn du dich für Philips entscheidest, wählst du eine bewährte Marke, die auf über 80 Jahre Erfahrung in den Bereichen Luftpflege- und Medizintechnik zurückblickt. Unsere Luftreiniger durchlaufen 170 strenge Inspektionen und Tests, bevor sie unsere Fabrik verlassen und sind von der Europäischen Stiftung für Allergieforschung (ECARF) zertifiziert.
Für saubere Luft bei minimalem Energieverbrauch und niedrigeren Stromkosten. Unser Luftreiniger wird mit max. 12 W betrieben und ist im Vergleich zu anderen führenden Luftreinigern doppelt so energieeffizient (7). Im Ruhemodus verbraucht er mit nur 2 W 30 Mal weniger Energie als eine herkömmliche Glühbirne.
Mit unserem innovativen Luftreiniger kannst du ruhig schlafen. Im Ruhemodus ist er mit einem Geräuschpegel von nur 19 dB (6) flüsterleise. Außerdem wird die Beleuchtungsintensität der Digitalanzeige gedimmt, sodass Störungen durch Beleuchtung auf ein Minimum reduziert werden. Mit dieser Einstellung bleibt die Luft in deinem Zuhause immer sauber, auch nachts.
Unsere App bietet dir noch mehr Komfort und Kontrolle. In der App kannst du den Luftreiniger ein- und ausschalten, die Geschwindigkeitsstufen anpassen, die Luftqualität in deinem Zuhause überprüfen und den aktuellen Filterstatus überwachen. Anhand ausgesuchter Artikel in der App erfährst du mehr über das Thema Luftreinigung und erhältst Informationen zur Außenluftqualität – jederzeit und überall.
Erhalte direktes Feedback zur Luftqualität über den Farbring auf der Bedienoberfläche des Luftreinigers. Während das Gerät die Luft reinigt, wechselt die Farbe des Farbrings von rot zu blau.
Passe dein Luftreinigungserlebnis mit den drei verschiedenen Geschwindigkeitsstufen unseres Luftreinigers an: Ruhemodus, Mittel und Turbo. Im automatischen Modus wird die beste Geschwindigkeit zur Reinigung der Luft in deinem Zuhause ausgewählt, basierend auf Echtzeit-Feedback zur Luftqualität.
Unser Luftreiniger benachrichtigt dich, wenn es an der Zeit ist, den Filter auszutauschen. Außerdem kannst du den Filterstatus mit der Air+ App überwachen. Die Originalfilter von Philips garantieren eine optimale Leistung für bis zu 12 Monate und sorgen so dafür, dass deine Luft das ganze Jahr über sauber ist.
Dank der kompakten Größe und des schlanken, ansprechenden Designs fügt sich der Luftreiniger mühelos in jeden Raum ein und verbessert die Luftqualität. Mit einer Höhe von nur 34 cm findet er mühelos auf dem Schreibtisch oder einem Regal Platz. Für frische und saubere Luft, die den Unterschied macht.
Allgemeine Daten
Technische Daten
Leistung
Bedienkomfort
Sicherheitsfunktion
Gewicht und Abmessungen
Energieeffizienz
Wartung
Kompatibilität
Ursprungsland
Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.