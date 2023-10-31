Entfernt Viren und Aerosole aus der Luft (4)

Dem VitaShield entgeht so gut wie nichts außer reiner, sauberer Luft. Die VitaShield Technologie erfasst Aerosole, Keime und Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern – kleiner als das kleinste bekannte Virus. Die Entfernung des H1N1-Virus aus der Luft wurde von einem externen Labor unabhängig geprüft. Tests zeigen außerdem, dass 99,99 % des HCoV-E229-Virus entfernt werden (5).