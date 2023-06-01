Suchbegriffe
AC0650/10
Unser energieeffizientester, kompaktester Luftreiniger
Mit nur einem Tastendruck und bei minimalem Energieverbrauch entfernt der Luftreiniger Allergene und Schadstoffe aus der Luft. Das kompakte, elegante Design fügt sich einfach und nahtlos in dein Zuhause ein. Steuere deinen Luftreiniger jederzeit und überall mit der Philips Air+ App.Alle Vorteile ansehen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Luftreiniger
Gesamtzeit
recurring payment
Unser Luftreiniger sorgt für saubere Luft in jeder Ecke des Raums mit einer CADR von 170 m³/h. Große Räume mit bis zu 44 m² werden gründlich gereinigt. Schluss mit Schadstoffen wie PM2,5, Bakterien, Pollen, Staub, Haustierschuppen und anderen Verschmutzungen in weniger als 17 Minuten (3).
Unser 2-schichtiges Filtersystem erfasst dank NanoProtect HEPA Technologie ganze 99,97 % der ultrafeinen Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern (1). Die NanoProtect HEPA-Technologie fängt Verschmutzungen nicht nur ein, sondern zieht sie mithilfe einer elektrostatischen Ladung an, und reinigt so bis zu zweimal gründlicher und ist gleichzeitig energieeffizienter als die traditionelle HEPA H13-Filtration (2).
Dem VitaShield entgeht so gut wie nichts außer reiner, sauberer Luft. Die VitaShield Technologie erfasst Aerosole, Keime und Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern – kleiner als das kleinste bekannte Virus. Die Entfernung des H1N1-Virus aus der Luft wurde von einem externen Labor unabhängig geprüft. Tests zeigen außerdem, dass 99,99 % des HCoV-E229-Virus entfernt werden (5).
Für saubere Luft bei minimalem Energieverbrauch und niedrigeren Stromkosten. Unser Luftreiniger wird mit max. 12 W betrieben und ist im Vergleich zu anderen führenden Luftreinigern doppelt so energieeffizient (7). Im Ruhemodus verbraucht er mit nur 2 W 30 Mal weniger Energie als eine herkömmliche Glühbirne.
Mit unserem innovativen Luftreiniger kannst du ruhig schlafen. Im Ruhemodus ist er mit einem Geräuschpegel von nur 19 dB (6) flüsterleise. Außerdem wird die Beleuchtungsintensität der Digitalanzeige gedimmt, sodass Störungen durch Beleuchtung auf ein Minimum reduziert werden. Mit dieser Einstellung bleibt die Luft in deinem Zuhause immer sauber, auch nachts.
Wenn du dich für Philips entscheidest, wählst du eine bewährte Marke, die auf über 80 Jahre Erfahrung in den Bereichen Luftpflege- und Medizintechnik zurückblickt. Unsere Luftreiniger durchlaufen 170 strenge Inspektionen und Tests, bevor sie unsere Fabrik verlassen und sind von der Europäischen Stiftung für Allergieforschung (ECARF) zertifiziert.
Unsere App bietet dir noch mehr Komfort und Kontrolle. In der App kannst du den Luftreiniger ein- und ausschalten, die Geschwindigkeitsstufen anpassen und den aktuellen Filterstatus überwachen. Anhand ausgesuchter Artikel in der App erfährst du mehr über das Thema Luftreinigung und erhältst Informationen zur Außenluftqualität – jederzeit und überall.
Dank der kompakten Größe und des schlanken, ansprechenden Designs fügt sich der Luftreiniger mühelos in jeden Raum ein und verbessert die Luftqualität. Mit einer Höhe von nur 34 cm findet er mühelos auf dem Schreibtisch oder einem Regal Platz. Für frische und saubere Luft, die den Unterschied macht.
Der Luftreiniger benachrichtigt dich, sobald der Filter ausgetauscht werden muss, damit du stets von optimaler Leistung bei minimalem Aufwand profitieren kannst. Darüber hinaus garantiert unser Philips Originalfilter optimale Leistung für bis zu 12 Monate. So kannst du das ganze Jahr über saubere Luft genießen.
Mithilfe drei verschiedener Geschwindigkeitsstufen (Ruhemodus, Mittel und Turbo) kannst du den Betriebsmodus des Luftreinigers individuell anpassen. Für eine effiziente Luftreinigung und schnelle Ergebnisse bei hohem Verschmutzungsgrad stellst du den Luftreiniger einfach in den Turbomodus.
Allgemeine Daten
Technische Daten
Leistung
Bedienkomfort
Sicherheitsfunktion
Gewicht und Abmessungen
Energieeffizienz
Wartung
Kompatibilität
Ursprungsland
