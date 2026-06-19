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Eingestellt
9006PRB1
Lampentyp: HB4
Stückzahl pro Packung: 1
12 V, 55 W
Unsere Beleuchtungslösung sorgt für einen starken und präzisen Lichtstrahl mit maximaler Leistung. Die Vision-Lampen produzieren einen längeren Lichtstrahl für mehr Sicherheit und Komfort. Wir stellen kontinuierlich hochwertige und effiziente Beleuchtungslösungen her, weil uns bewusst ist, dass unsere erstklassige Beleuchtung eines Tages Leben retten kann.
Licht ist ein grundlegender Aspekt des Fahrerlebnisses. Zudem ist Licht der erste und einzige Bestandteil im Sicherheitskonzept, der tatsächlich Unfälle verhindern kann. Philips fördert die aktive Sicherheit, indem die Sichtbarkeit und die Straßenausleuchtung insgesamt erhöht und dadurch Unfälle vermieden werden.
Seit 100 Jahren ist Philips Vorreiter bei der Automobilbeleuchtung und hat technische Innovationen eingeführt, die in modernen Fahrzeugen zur Standardausstattung gehören. Heutzutage verfügt jedes zweite Auto in Europa und jedes dritte Auto weltweit über eine Beleuchtungslösung von Philips.
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