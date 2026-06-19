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Eingestellt

VisionFahrzeugscheinwerferlampe

9006PRB1

Sicher unterwegs
Vision Scheinwerferlampen bieten bis zu 30 % mehr Sicht als Standard-Fahrzeuglampen und sorgen so für eine exzellente Lichtstrahlkraft zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Originalausrüster-Qualität für mehr Sicherheit und Komfort.
Alle Vorteile anzeigen

Bis zu 30 % mehr Sicht im Vergleich zu einer Standardlampe

Sicher unterwegs

  • Lampentyp: HB4

  • Stückzahl pro Packung: 1

  • 12 V, 55 W

Vision-Lampen bieten 30 % mehr Licht als herkömmliche Halogenlampen

Unsere Beleuchtungslösung sorgt für einen starken und präzisen Lichtstrahl mit maximaler Leistung. Die Vision-Lampen produzieren einen längeren Lichtstrahl für mehr Sicherheit und Komfort. Wir stellen kontinuierlich hochwertige und effiziente Beleuchtungslösungen her, weil uns bewusst ist, dass unsere erstklassige Beleuchtung eines Tages Leben retten kann.

Sicherheit im Straßenverkehr: Das heißt sehen und gesehen werden.

Licht ist ein grundlegender Aspekt des Fahrerlebnisses. Zudem ist Licht der erste und einzige Bestandteil im Sicherheitskonzept, der tatsächlich Unfälle verhindern kann. Philips fördert die aktive Sicherheit, indem die Sichtbarkeit und die Straßenausleuchtung insgesamt erhöht und dadurch Unfälle vermieden werden.

Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.

Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.

Seit 100 Jahren ist Philips Vorreiter bei der Automobilbeleuchtung und hat technische Innovationen eingeführt, die in modernen Fahrzeugen zur Standardausstattung gehören. Heutzutage verfügt jedes zweite Auto in Europa und jedes dritte Auto weltweit über eine Beleuchtungslösung von Philips.

Technische Daten

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