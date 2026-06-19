Die Autolampen von Philips sind äußerst widerstandsfähig.

UV-Quarzglas ist fester als Hartglas und sehr widerstandsfähig gegenüber extremen Temperaturen und Vibrationen, wodurch das Risiko eines Frühausfalls eliminiert wird. Philips Autolampen aus UV-Quarzglas lassen einen höheren Innendruck in der Lampe zu und erzeugen so leistungsstarkes Licht mit einer längeren Lebensdauer.