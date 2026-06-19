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Eingestellt
85415WHVS1
Lampentyp: D1S
Stückzahl pro Packung: 1
85 V, 35 W
Xenon WhiteVision Lampen sind ECE-zertifiziert und bieten intensives, weißes Licht mit Straßenzulassung. Sie bieten Ihnen ultimative Sicht, ohne entgegenkommenden Verkehr zu stören, da die Farbe der Scheinwerferlampe LED-Lampen angeglichen ist.
Viel weißes Licht mit einer Farbtemperatur von 5.000 Kelvin bedeutet, dass Ihre Scheinwerfer Fahrbahnmarkierungen und Schilder besser reflektieren. Weißes Licht sorgt nachts für mehr Konzentration und größere Wachsamkeit, sodass Sie in der Nacht ein komfortableres und sichereres Fahrerlebnis genießen können.
UV-Quarzglas ist fester als Hartglas und sehr widerstandsfähig gegenüber extremen Temperaturen und Vibrationen, wodurch das Risiko eines Frühausfalls eliminiert wird. Philips Autolampen aus UV-Quarzglas lassen einen höheren Innendruck in der Lampe zu und erzeugen so leistungsstarkes Licht mit einer längeren Lebensdauer.