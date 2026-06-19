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Eingestellt

Xenon WhiteVisionXenon-Fahrzeugscheinwerferlampe

85415WHVS1

3.8
| (256) Bewertungen
Sicherheit war noch nie so attraktiv
Philips Xenon WhiteVision Lampen verleihen Ihrem Fahrzeug eine intensive weiße Optik und verbessern dank weißem Licht mit bis zu 5.000 Kelvin Ihre Sicht auf die Straße. Die perfekte Wahl in Sachen Xenon-Scheinwerfer, die zum Look von LED-Lampen passt.
Alle Vorteile anzeigen

Ultimativer weißer LED-Effekt

Sicherheit war noch nie so attraktiv

  • Lampentyp: D1S

  • Stückzahl pro Packung: 1

  • 85 V, 35 W

Vollständige Straßenzulassung; 100 % intensives, weißes Licht

Xenon WhiteVision Lampen sind ECE-zertifiziert und bieten intensives, weißes Licht mit Straßenzulassung. Sie bieten Ihnen ultimative Sicht, ohne entgegenkommenden Verkehr zu stören, da die Farbe der Scheinwerferlampe LED-Lampen angeglichen ist.

Mehr Kontrast für eine bessere Sicht und sichereres Fahren

Viel weißes Licht mit einer Farbtemperatur von 5.000 Kelvin bedeutet, dass Ihre Scheinwerfer Fahrbahnmarkierungen und Schilder besser reflektieren. Weißes Licht sorgt nachts für mehr Konzentration und größere Wachsamkeit, sodass Sie in der Nacht ein komfortableres und sichereres Fahrerlebnis genießen können.

Die Autolampen von Philips sind äußerst widerstandsfähig.

UV-Quarzglas ist fester als Hartglas und sehr widerstandsfähig gegenüber extremen Temperaturen und Vibrationen, wodurch das Risiko eines Frühausfalls eliminiert wird. Philips Autolampen aus UV-Quarzglas lassen einen höheren Innendruck in der Lampe zu und erzeugen so leistungsstarkes Licht mit einer längeren Lebensdauer.

Technische Daten

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