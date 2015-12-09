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Lampentyp: D1S
85 V, 35 W
Anzahl der Lampen: 1
Seit 100 Jahren ist Philips Vorreiter bei der Automobilbeleuchtung und hat technische Innovationen eingeführt, die in modernen Fahrzeugen zur Standardausstattung gehören. Heutzutage verfügt jedes zweite Auto in Europa und jedes dritte Auto weltweit über eine Beleuchtungslösung von Philips.
Autoprodukte und -dienstleistungen von Philips gelten auf dem OEM-Markt und dem Ersatzteilmarkt als branchenführend. Unsere Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und nach den strengsten Normen geprüft, um die Sicherheit und den Fahrkomfort unserer Kunden zu maximieren. Unsere gesamte Produktion ist gemäß den strengsten ECE-Anforderungen sorgfältig geprüft, kontrolliert und zertifiziert (ISO 9001, ISO 14001 und QSO 9000). Das ist Qualität, auf die Sie vertrauen können.
Unsere Lampen werden häufig von Automobilexperten ausgezeichnet
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Athamas
09/12/2015
United Kingdom
A value for money xenon bulb
Ideal for replacement bulb with better brightness at the right side in compared with lamps which have replaced. The kelvin in low beam is what you need from a xenon bulb especially on wet roads and the high beam on my ABL lights is amazing.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Xenon Vision 85415VIC1 Xenon car headlight bulb verfasst
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