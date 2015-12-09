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Xenon VisionXenon-Fahrzeugscheinwerferlampe

85415VIC1

5
| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.
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Philips Xenon Vision ersetzt dank neuer Technologie eine einzelne defekte Lampe und passt sich dabei der Farbe der nicht ausgetauschten Lampe an. Daher ist sie die ideale Ersatzlampe und wirtschaftlich noch dazu!
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Ideal für den Ausstausch

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  • Lampentyp: D1S

  • 85 V, 35 W

  • Anzahl der Lampen: 1

Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.

Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.

Seit 100 Jahren ist Philips Vorreiter bei der Automobilbeleuchtung und hat technische Innovationen eingeführt, die in modernen Fahrzeugen zur Standardausstattung gehören. Heutzutage verfügt jedes zweite Auto in Europa und jedes dritte Auto weltweit über eine Beleuchtungslösung von Philips.

Erfüllt die hohen Qualitätsstandards der ECE-Homologation

Erfüllt die hohen Qualitätsstandards der ECE-Homologation

Autoprodukte und -dienstleistungen von Philips gelten auf dem OEM-Markt und dem Ersatzteilmarkt als branchenführend. Unsere Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und nach den strengsten Normen geprüft, um die Sicherheit und den Fahrkomfort unserer Kunden zu maximieren. Unsere gesamte Produktion ist gemäß den strengsten ECE-Anforderungen sorgfältig geprüft, kontrolliert und zertifiziert (ISO 9001, ISO 14001 und QSO 9000). Das ist Qualität, auf die Sie vertrauen können.

Preisgekrönter Hersteller von Fahrzeuglampen

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Unsere Lampen werden häufig von Automobilexperten ausgezeichnet

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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Bewertung

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09/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

A value for money xenon bulb

Ideal for replacement bulb with better brightness at the right side in compared with lamps which have replaced. The kelvin in low beam is what you need from a xenon bulb especially on wet roads and the high beam on my ABL lights is amazing.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Xenon Vision 85415VIC1 Xenon car headlight bulb verfasst

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