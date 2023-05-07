Wofür auch immer Sie sich begeistern, dieser Smart TV findet es in kürzester Zeit. Ob alte Lieblingsfilme oder Neuerscheinungen – lehnen Sie sich zurück, während der Fernseher alle großen Streaming-Dienste für Sie durchsucht! Genießen Sie gestochen scharfe Bilder und beeindruckenden Dolby Atmos Sound.
Find it. Watch it. Love it.
4K TV
164 cm (65") Fernseher
Unterstützung gängiger HDR-Formate
Dolby Atmos Sound
Philips Smart TV
Klang und Bild wie im Kino. Dolby Vision und Dolby Atmos.
Mit Dolby Vision und Dolby Atmos sehen Filme, Serien und Games unglaublich aus. Erleben Sie das Bild wie vom Regisseur vorgesehen – keine enttäuschenden Szenen, die zu dunkel sind, um etwas zu erkennen! Hören Sie jedes Wort klar und deutlich. Erleben Sie Soundeffekte hautnah.
Ultrascharfes Bild. Lebendiges Fernseherlebnis.
Egal, was Sie sich ansehen, dieser 4K LED TV liefert Ihnen ein helles, gestochen scharfes Bild mit lebendigen Farben. Außerdem ist der Fernseher mit allen wichtigen HDR-Formaten kompatibel, sodass Sie beim Streamen von HDR-Inhalten mehr Details sehen – sogar in dunklen und hellen Bereichen.
Mit unserem neuen Smart TV finden Sie alles im Nu. Sie schauen gerne eine bestimmte Serie? Dann können Sie sie jetzt direkt vom Startbildschirm aus weiterschauen. Wenn Sie auf der Suche nach etwas Neuem sind, können Sie Kategorien wie Action oder Drama durchsuchen und sich Vorschläge von den wichtigsten Streaming-Diensten ansehen – alles an einem Ort.
Sprachsteuerung. Works with Google Assistant* und Alexa.
Die Wahl des Sprachassistenten steht Ihnen frei! So können Sie den Fernseher über intelligente Google-Lautsprecher steuern und Google Assistant bitten, Sendungen und Filme zu suchen. Oder Sie können Alexa über Alexa-fähige Geräte dazu nutzen.
Flacher Fernseher. Bereit für die Zukunft.
Der nahezu rahmenlose Bildschirm dieses Smart TVs passt zu praktisch jedem Einrichtungsstil, wobei die schlanken, dunkelgrauen Standfüße den Eindruck erwecken, als würde der Bildschirm schweben. Unsere Verpackungen bestehen aus FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und unsere Druckerzeugnisse aus Recyclingpapier.
Ideal für Gaming. VRR und geringe Eingangsverzögerung auf jeder Konsole.
Mit HDMI 2.1 können Sie das Beste aus Ihrer Konsole herausholen, mit schnellem Gameplay und flüssiger Grafik. Mit VRR-Unterstützung und automatischer Aktivierung der geringen Eingangsverzögerung beim Einschalten der Konsole.
Technische Daten
Bild/Anzeige
Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
65
Zoll
Bildschirmgröße diagonal (cm)
164
cm
Anzeige
4K Ultra HD LED
Auflösung des Displays
3.840 x 2.160
Native Aktualisierungsrate
60
Hz
Picture Engine
Pixel Precise Ultra HD
Bildoptimierung
HDR10
Dolby Vision
HLG (Hybrid Log Gamma)
HDR10+ kompatibel
Bildschirmeingangsauflösung
Aktualisierungsrate (Auflösung)
576p, 50 Hz
640 x 480, 60 Hz
720p, 50 Hz, 60 Hz
1920 x 1080p, 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
50 Hz, 60 Hz
2560 x 1440, 60 Hz
3840 x 2160p, 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
50 Hz, 60 Hz
Tuner/Empfang/Übertragung
Digitales Fernsehen
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Videowiedergabe
PAL
Secam
TV-Programmführer*
8-Tage-EPG
Signalstärkeanzeige
Ja
Videotext
1.000 Seiten Hypertext
HEVC-Unterstützung
Ja
Smart TV
Betriebssystem
Smart TV mit verbessertem Betriebssystem
Smart TV-Funktionen
Benutzerinteraktion
SimplyShare
Bildschirmspiegelung
Interactive TV
HbbTV
SmartTV-Apps*
YouTube
Philips Shop
Amazon Prime Video
Netflix
Sprachassistent*
Works with Alexa
Funktioniert mit Google Home
Multimedia-Anwendungen
Videowiedergabeformate
Dateien: AVI, MKV
H.264/MPEG-4 (AVC)
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
VP9
HEVC (H.265)
AV1
Musikwiedergabeformate
AAC
MP3
WAV
WMA (v2 bis v9.2)
WMA-PRO (v9 und v10)
FLAC
Unterstützte Untertitelformate
.SMI
.SRT
.SSA
.SUB
.TXT
.ASS
Bildwiedergabeformate
JPEG
BMP
GIF
PNG
HEIF
Verarbeitung
Verarbeitungsleistung
Dual Core
Ton
Ausgangsleistung (RMS)
20 W
Lautsprecherkonfiguration
2 x 10 W Full-Range-Lautsprecher
Codec
Dolby Digital MS12 V2.6
Verbesserung der Soundqualität
KI-Sound
Clear Dialogue
Dolby Atmos
Dolby-Bassverstärkung
Dolby-Lautstärkeregler
NIGHT MODE (Nachtbetrieb)
KI-Equalizer
Konnektivität
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
HDMI-Funktionen
4K
Audio-Rückkanal
EasyLink (HDMI-CEC)
Weiterleitung der Fernbedienungssignale
System-Audiosteuerung
System Standby-Modus
System-Start
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Kabellose Verbindung
WiFi 802.11n, 2 x 2, Einzelband
Weitere Anschlüsse
Common Interface Plus (CI+)
Ethernet-LAN RJ-45
Digitaler Audio-Ausgang (optisch)
Service-Anschluss
Satellitenanschluss
HDCP 2.3
Ja, auf allen HDMI
HDMI ARC
Ja, auf HDMI 1
HDMI 2.1-Funktionen
eARC auf HDMI 1
Unterstützt eARC/VRR/ALLM
EasyLink 2.0
HDMI-CEC für Philips Fernseher/SB
Unterstützte HDMI-Videofunktionen
HDR
HDR10
HLG
EU-Energiekarte
EPREL-Registrierungsnummern
1436032
Energieklasse für SDR
E
Leistungsbedarf im eingeschalteten Modus für SDR
85
kWh/1.000 h
Energieklasse für HDR
G
Leistungsbedarf im eingeschalteten Modus für HDR
165
kWh/1.000 h
Stromverbrauch (ausgeschaltet)
n. v.
Vernetzter Standby-Modus
2,0
W
Verwendete Panel-Technologie
LED LCD
Leistung
Netzstrom
AC: 220 bis 240 V, 50/60 Hz
Standby-Stromverbrauch
unter 0,3 W
Energiesparfunktionen
Sleep-Timer
Bildabschaltung (bei Radiobetrieb)
Eco-Modus
Lichtsensor
Zubehör
Mitgeliefertes Zubehör
Fernbedienung
2 AAA-Batterien
Standfuß
Netzkabel
Kurzanleitung
Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen
Design
Farbe des Fernsehers
Anthrazitfarbener Rahmen
Design des Standfußes
Anthrazitfarbene Stäbe
Abmessungen
Gerätebreite
1.447,0
mm
Gerätehöhe
843,0
mm
Gerätetiefe
91,6
mm
Produktgewicht
18,0
kg
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1447.0
mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
863.0
mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
299.0
mm
Produktgewicht (inkl. Standfuß)
18.5
kg
Verpackungsbreite
1360.0
mm
Verpackungshöhe
995.0
mm
Verpackungstiefe
170.0
mm
Gewicht (inkl. Verpackung)
23,7
kg
Breite des Standfußes
795.0
mm
Höhe des Standfußes
20.0
mm
Tiefe des Standfußes
299.0
mm
Abstand zwischen 2 Stäben
795.0
mm
Höhe des Standfußes bis zur unteren Kante des Fernsehers
20.0
mm
Kompatible Wandhalterung
400 x 300 mm
Was ist in der Verpackung?
Weitere enthaltene Artikel
Fernbedienung
2 AAA-Batterien
Standfuß
Netzkabel
Kurzanleitung
Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen
Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.
Das Angebot für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv.
Amazon Prime ist in ausgewählten Sprachen und Ländern verfügbar.
Netflix-Abonnement erforderlich. Unterliegt den Bedingungen auf https://www.netflix.com
Mit der Fernbedienung ohne Mikrofon funktioniert Google Assistant über die mobile Google Home App oder über Google Home Lautsprecher.
Funktion mit Google Assistant ist in den Ländern verfügbar, in denen Google die Funktion eingeführt hat.
Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität