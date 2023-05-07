Toller Fernseher. Unkompliziert. Philips Smart TV.

Mit unserem neuen Smart TV finden Sie alles im Nu. Sie schauen gerne eine bestimmte Serie? Dann können Sie sie jetzt direkt vom Startbildschirm aus weiterschauen. Wenn Sie auf der Suche nach etwas Neuem sind, können Sie Kategorien wie Action oder Drama durchsuchen und sich Vorschläge von den wichtigsten Streaming-Diensten ansehen – alles an einem Ort.