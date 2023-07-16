Bringen Sie Schwung in Ihre Freizeit. Mit diesem 4K Ambilight TV erleben Sie jede Sendung, jeden Film und jedes Spiel hautnah. Sie erhalten atemberaubende Bildqualität, jede gewünschte Streaming-App und einen Standfuß, der sich ganz einfach an Ihre Soundbar anpassen lässt.
The One that has it all.
4K Ambilight TV
139 cm (55") Ambilight TV
P5 Perfect Picture Engine
Unterstützung gängiger HDR-Formate
Google TV™
The One – mit atemberaubenden Ambilight.
Ambilight TVs sind die einzigen Fernseher mit LED-Beleuchtung hinter dem Bildschirm, die auf das reagiert, was Sie sich gerade ansehen, und für faszinierende farbige Lichteffekte sorgt. Das verändert einfach alles: Ihr Fernseher wirkt größer und Sie können noch tiefer in Ihre Lieblingssendungen, -filme und -spiele eintauchen.
The One – mit aufregenden Bildern – die Philips P5 Perfect Picture Engine.
Die Philips P5 Engine sorgt dafür, dass das Bild stets so brillant ist wie Ihre Lieblingsinhalte. Details haben sichtbar mehr Tiefe. Die Farben leuchten und die Hauttöne wirken natürlicher. Der Kontrast ist so scharf, dass Sie jedes Detail spüren können. Bewegungen sind ausnahmslos fließend.
The One – mit Dolby Vision und Dolby Atmos.
Mit Dolby Vision und Dolby Atmos sehen Filme, Serien und Games unglaublich aus. Erleben Sie das Bild wie vom Regisseur vorgesehen – keine enttäuschenden Szenen, die zu dunkel sind, um etwas zu erkennen! Hören Sie jedes Wort klar und deutlich. Erleben Sie Soundeffekte hautnah.
Flacher Fernseher. Bereit für die Zukunft.
Sie möchten einen Fernseher, der zu Ihrem Raum passt? Der nahezu rahmenlose Bildschirm dieses Ambilight TVs passt zu praktisch jedem Einrichtungsstil und der höhenverstellbare Standfuß ist ideal für Soundbars. Unsere Verpackungen bestehen aus FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und unsere Druckerzeugnisse aus Recyclingpapier.
Kabelloses Philips Heimsystem mit DTS Play-Fi
Sie genießen sofort nach dem Auspacken einen großartigen, klaren Fernsehklang. Wenn Sie ein besseres Erlebnis wünschen, können Sie mit dem kabellosen Philips Heimsystem und DTS Play-Fi im Handumdrehen eine Verbindung zu kompatiblen Soundbars und kabellosen Lautsprechern in Ihrer Wohnung herstellen. Sie können sogar ein Home Entertainment-System mit Surround Sound erstellen, bei dem Sie Ihren Fernseher als zentralem Lautsprecher nutzen.
Perfekt fürs Gaming. 60 Hz, extrem geringe Eingangsverzögerung.
Sie können es kaum erwarten, zu spielen? Ihr Ambilight TV mit 60 Hz und HDMI 2.1 unterstützt schnelles Gameplay und der Ultra Motion Clarity-Modus sorgt für ein scharfes, klares Bild. Wenn Sie Ihre Konsole einschalten, wird automatisch eine Einstellung für eine extrem niedrige Eingangsverzögerung aktiviert – und der Ambilight Gaming-Modus erhöht das Spielvergnügen.
Unterhaltung, die Sie lieben, mit ein wenig Hilfe von Google.
Was möchten Sie sich ansehen? Google TV vereint Filme, Serien und mehr aus all Ihren Apps und Abonnements und verwaltet diese für Sie. Sie erhalten Empfehlungen basierend auf Ihren Favoriten. Sie können auch die Google TV-App auf Ihrem Telefon verwenden, um Ihre Watchlist unterwegs zusammenzustellen.
Sprachsteuerung. Google Assistant. Kompatibel mit Alexa.
Sie können zwischen verschiedenen Sprachassistenten wählen! Drücken Sie die Google Assistant Taste auf Ihrer Fernbedienung und suchen Sie nach Filmen und Sendungen, erhalten Sie Empfehlungen, steuern Sie kompatible Smart-Home-Geräte und vieles mehr: alles per Sprachsteuerung. Oder bitten Sie Alexa, den Fernseher über Alexa-fähige Geräte zu steuern.
Ultrascharfes Bild. Lebendiges Fernseherlebnis.
Egal, was Sie sich ansehen, genießen Sie ein helles, gestochen scharfes Bild mit lebendigen Farben. Außerdem ist der 4K UHD Ambilight TV mit allen wichtigen HDR-Formaten kompatibel, sodass Sie beim Streamen von HDR-Inhalten mehr Details sehen – sogar in dunklen und hellen Bereichen.
Technische Daten
Ambilight
Ambilight-Funktionen
Anpassung an die Wandfarbe
Lounge-Modus
Spielmodus
Ambilight Musik
AmbiWakeup
AmbiSleep
Mit Philips Wireless Lautsprecher für zuhause kompatibel
Ambilight Bootup Animation
Ambilight-Version
3-seitig
Bild/Anzeige
Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
55
Zoll
Bildschirmgröße diagonal (cm)
139
cm
Anzeige
4K Ultra HD LED
Auflösung des Displays
3.840 x 2.160
Native Aktualisierungsrate
60
Hz
Picture Engine
P5 Perfect Picture Engine
Bildoptimierung
Dolby Vision
HDR10+
Micro Dimming Pro
Natural Motion
Wide Color Gamut 90 % DCI/P3
CalMAN Ready
HLG (Hybrid Log Gamma)
Bildschirmeingangsauflösung
Aktualisierungsrate (Auflösung)
576p, 50 Hz
640 x 480, 60 Hz
720p, 50 Hz, 60 Hz
1920 x 1080p, 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
50 Hz, 60 Hz
2560 x 1440, 60 Hz
3840 x 2160p, 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
50 Hz, 60 Hz
Tuner/Empfang/Übertragung
Digitales Fernsehen
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Videowiedergabe
PAL
Secam
TV-Programmführer*
8-Tage-EPG
Signalstärkeanzeige
Ja
Videotext
1.000 Seiten Hypertext
HEVC-Unterstützung
Ja
Android TV
Betriebssystem
Google TV™
Vorinstallierte Apps
Google Play Movies*
Google-Suche
YouTube
Netflix
Apple TV
BBC iPlayer
Amazon Prime Video
Disney+
YouTube Music
Fitness App
Ambilight Aurora
Speicherkapazität (Flash)
16 GB*
Gaming Cloud
Geforce Now
Smart TV-Funktionen
Interactive TV
HbbTV
Fernbedienung
mit Sprachsteuerung
Sprachassistent*
Mit Google Assistent
Fernbedienung mit Mikrofon
Works with Alexa
Multimedia-Anwendungen
Videowiedergabeformate
Dateien: AVI, MKV
H.264/MPEG-4 (AVC)
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
VP9
HEVC (H.265)
AV1
Musikwiedergabeformate
AAC
MP3
WAV
WMA (v2 bis v9.2)
WMA-PRO (v9 und v10)
FLAC
Unterstützte Untertitelformate
.SMI
.SRT
.SSA
.SUB
.TXT
.ASS
Bildwiedergabeformate
JPEG
BMP
GIF
PNG
360-Grad-Fotos
HEIF
Verarbeitung
Verarbeitungsleistung
Quad Core
Ton
Ausgangsleistung (RMS)
20 W
Lautsprecherkonfiguration
2 x 10 W Full-Range-Lautsprecher
Codec
Dolby Digital MS12 V2.6.1
DTS:X
Verbesserung der Soundqualität
KI-Sound
Clear Dialogue
Dolby Atmos
Dolby-Bassverstärkung
Dolby-Lautstärkeregler
NIGHT MODE (Nachtbetrieb)
KI-Equalizer
DTS Play-Fi
Personalisierung des Mimi-Sounds
Raumkalibrierung
Konnektivität
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
HDMI-Funktionen
4K
Audio-Rückkanal
EasyLink (HDMI-CEC)
Weiterleitung der Fernbedienungssignale
System-Audiosteuerung
System Standby-Modus
System-Start
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Kabellose Verbindung
WLAN 802.11ac, 2 x 2 Dualband
Bluetooth 5.0
Weitere Anschlüsse
Common Interface Plus (CI+)
Ethernet-LAN RJ-45
Digitaler Audio-Ausgang (optisch)
Kopfhörerausgang
Service-Anschluss
Satellitenanschluss
HDCP 2.3
Ja, auf allen HDMI
HDMI ARC
Ja, auf HDMI2
HDMI 2.1-Funktionen
eARC auf HDMI 2
Unterstützt eARC/VRR/ALLM
Max. 48 Gbit/s-Datenrate
EasyLink 2.0
HDMI-CEC für Philips Fernseher/SB
Externe Einstellung über die TV-Benutzeroberfläche
Unterstützte HDMI-Videofunktionen
HDMI 1/2
HDMI 2.0
Spiele
ALLM
HDMI VRR
Dolby Vision Game
HDMI 3/4
HDMI 2.0
HDR
Dolby Vision
HDR10
HLG
HDR10+
EU-Energiekarte
EPREL-Registrierungsnummern
1533388
Energieklasse für SDR
F
Leistungsbedarf im eingeschalteten Modus für SDR
77
kWh/1.000 h
Energieklasse für HDR
G
Leistungsbedarf im eingeschalteten Modus für HDR
118
kWh/1.000 h
Stromverbrauch (ausgeschaltet)
n. v.
Vernetzter Standby-Modus
2,0
W
Verwendete Panel-Technologie
LED LCD
Leistung
Netzstrom
AC: 220 bis 240 V, 50/60 Hz
Standby-Stromverbrauch
unter 0,3 W
Energiesparfunktionen
Sleep-Timer
Bildabschaltung (bei Radiobetrieb)
Eco-Modus
Lichtsensor
Zubehör
Design
Farbe des Fernsehers
Anthrazitfarbener Rahmen
Design des Standfußes
Grau versetzte Stäbe
Abmessungen
Gerätebreite
1231,0
mm
Gerätehöhe
720,0
mm
Gerätetiefe
81,0
mm
Produktgewicht
15,2
kg
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1231.0
mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
740.0/778.0
mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
256.0
mm
Produktgewicht (inkl. Standfuß)
16.0
kg
Verpackungsbreite
1360.0
mm
Verpackungshöhe
840.0
mm
Verpackungstiefe
160.0
mm
Gewicht (inkl. Verpackung)
19,5
kg
Breite des Standfußes
737.0/1014.0
mm
Höhe des Standfußes
29.5/68.0
mm
Tiefe des Standfußes
256.0
mm
Abstand zwischen 2 Stäben
737.0/1014/0
mm
Höhe des Standfußes bis zur unteren Kante des Fernsehers
29.5/68.0
mm
Kompatible Wandhalterung
200 x 300 mm
Was ist in der Verpackung?
Weitere enthaltene Artikel
Fernbedienung
2 AAA-Batterien
Standfuß
Netzkabel
Kurzanleitung
Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen
