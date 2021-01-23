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Momentum4K-HDR-Display mit Ambiglow

558M1RY/00

3.7

| (30) Bewertungen

Gaming mit neuen Maßstäben

Dieser Momentum Monitor bietet Sound der legendären Audioexperten Bowers & Wilkins und ermöglicht Gaming auf höchstem Niveau. Erleben Sie die starke Leistung dieses wunderschönen großen Monitors. Genießen Sie fantastisches Gaming mit optimalem Sound und brillanter Grafik.

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Gaming mit neuen Maßstäben

  • Momentum

  • 139,7 cm (55")

  • 3.840 x 2.160 (4K UHD)

Integrierter Woofer, mittlere bis hohe Frequenzen und Hochtöner für erstklassigen Sound

Sechs Soundstufen für ein optimales Erlebnis beim Spielen, Sehen und Hören. Sport und Rennen: Schaffen Sie ein realistisches Erlebnis für Sport- und Rennspiele. RPG und Adventure: Genießen Sie raumfüllenden und stimmungsvollen Sound. Shooting and Action: Erleben Sie eindrucksvollen, starken Sound für maximale und realitätsnahe Spannung. Filmwiedergabe: Steigern Sie die Soundqualität, um Filme wie im Kino zu erleben. Musik: True Sound von Bowers & Wilkins für ein Erlebnis, das sich der Künstler wünscht. Persönlich: Nutzen Sie den Equalizer, um Töne nach Ihren Wünschen anzupassen.

120 Hz Aktualisierungsrate für ultra glatte, brillante Bilder

Sie spielen intensives, kompetitives Gaming. Sie verlangen einen Monitor mit ruckelfreien Bildern ohne Verzögerungen. Dieser Philips Gaming-Monitor baut das Bild bis zu 120 Mal pro Sekunde neu auf und ist damit effektiv schneller als ein Standardmonitor. Bei einer niedrigeren Bildrate kann es den Anschein haben, dass Ihre Feinde auf dem Bildschirm von Ort zu Ort springen, sodass sie schwerer zu treffen sind. Mit einer Bildrate von 120 Hz hingegen erhalten Sie diese ausschlaggebenden fehlenden Bilder auf dem Bildschirm, die die feindliche Bewegung in einem fließenden Bewegungsablauf darstellen, sodass Sie Ihre Feinde leicht anvisieren können. Die extrem niedrige Eingangsverzögerung ohne Tearing macht diesen Philips Monitor zu Ihrem perfekter Gamingpartner.

MultiView ermöglicht zwei angeschlossene Geräte und deren Anzeige gleichzeitig

Mit dem ultrahochauflösenden Philips MultiView Monitor erleben Sie nun eine umfassende Konnektivität. MultiView ermöglicht zwei aktive angeschlossene Geräte und deren Anzeige, damit Sie mit mehreren Geräten, wie z. B. mit einem PC und Notebook, für komplexes Multitasking gleichzeitig arbeiten können.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.7

von 5

30

Bewertungen

23/01/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Perfekter Monitor für Gaming und HDR-Wiedergabe!

Ich habe den Monitor hauptsächlich für meine Xbox-One-X und für 4K Film-Wiedergabe gekauft und bin damit sehr zufrieden. Genau für diese Zwecke eignet sich dieser Monitor ganz besonders. Tolle HDR-Wiedergabe und schnelle, flüssige Bilder im Gaming-Modus sind eindeutig die Stärken. Hinzu kommt noch ein hervorragender Klang durch die perfekt angestimmte integrierte Soundbar! Wirklich toller Klang! Auch Full-HD Inhalte (1080p) sehen sehr gut aus auf diesem Monitor, aber alles was darunter liegt ist eher nicht zu empfehlen (720p, 576i, 480p, oder 480i). Hier merkt man eindeutig die Schwächen des Monitors, nämlich kein Upscaling oder Bildverbesserer. Dadurch sehen diese Inhalte weniger gut aus und wären eher für andere Bildschirme zu empfehlen. Aber nochmal: Für Full-HD und vor allem 4K ist dieser Monitor absolut perfekt geeignet! Beim Gaming merkt man überhaupt keinen Input-Lag und die Spiele laufen sehr flüssig. Macht unheimlich Spaß auf diesem Monitor zu spielen!

Vorteile

4K/HDR Wiedergabe und Gaming mit minimum Full-HD!

Nachteile

Weniger geeignet für 480i, 480p, 576i und 720p. Keine Bildverbesserer und kein Upscaling.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 558M1RY 4K-HDR-Display mit Ambiglow verfasst

Datum der Benutzung 2019-12-23

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 558M1RY 4K-HDR-Display mit Ambiglow verfasst

Datum der Benutzung 2019-12-23

24/04/2020

Deutschland

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Groß und scharf

Wollte einen großen gamingmonitor mit 4k. Er hat alles

Vorteile

groß scharf

Nachteile

-

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Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 558M1RY 4K-HDR-Display mit Ambiglow verfasst

Datum der Benutzung 2018-04-24

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Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 558M1RY 4K-HDR-Display mit Ambiglow verfasst

Datum der Benutzung 2018-04-24

18/01/2020

Deutschland

Deutschland

Klasse mit PS4 PRO

Nutze ihn ausschließlich mit meiner PS 4. HDR und Bildschärfe sind fantastisch, aber am meisten fasziniert bin ich von den kräftigen Farben. Der dts Sound ist gemessen an den kleinen Lautsprechern sehr gut! Schade das ambiglow nicht so reinhaut.

Vorteile

Beste Wahl für konsolenspieler

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Diese Bewertung wurde für Momentum 436M6VBPAB 4K-HDR-Display mit Ambiglow verfasst

Datum der Benutzung 2018-12-18

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Momentum 436M6VBPAB 4K-HDR-Display mit Ambiglow verfasst

Datum der Benutzung 2018-12-18

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Haftungsausschlüsse

  1. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  2. Stellen Sie für eine optimale Ausgangsleistung immer sicher, dass Ihre Grafikkarte die maximale Auflösung und Aktualisierungsrate dieses Philips Displays erreichen kann.

  3. BT.-709-/DCI-P3-Abdeckung basierend auf CIE1976

  4. NTSC-Bereich basiert auf CIE1976

  5. sRGB-Bereich basiert auf CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.

  7. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.