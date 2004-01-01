Suchbegriffe

0

Einkaufswagen

Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.

      LED 43PUS8100 4K Ambilight TV

      50PUS8100/12

      Dieser Produkt ist leider nicht mehr verfügbar

      Ähnliche Produkte

      Alle anzeigen Ambilight

      Bestellen Sie im Set und sparen Sie Im Set bestellen und 1 Artikel kostenlos erhalten

      Alle Ihre Bedürfnisse mit einem einzigen Kauf abgedeckt.

      Setpreis

      Überspringen

      Wählen Sie eines der folgenden aus: Wählen Sie eines der folgenden Produkte aus:

      Zubehör hinzufügen

      Dieses Produkt
      LED 43PUS8100 4K Ambilight TV
      - {discount-value}

      LED 43PUS8100 4K Ambilight TV

      Gesamtzeit

      recurring payment

      Es gibt Fernseher. Und es gibt Ambilight TV

      Es gibt Fernseher. Und es gibt Ambilight TV

      Mit integrierten LED-Leuchten, die auf jede Szene reagieren, tauchen Sie mit Ambilight in einen farbigen Lichteffekt ein. All Ihre Unterhaltungsprogramme werden über den Bildschirm hinaus erweitert, um Sie tiefer in den Moment eintauchen zu lassen. Wenn Sie es einmal erlebt haben, werden Sie nie wieder einen anderen Fernseher ohne Ambilight wollen.

      Lebendige Momente. Schärfere Szenen.

      Lebendige Momente. Schärfere Szenen.

      Zoomen Sie ins Bild. Verlieren Sie sich in den Details. Erleben Sie diese 4K-Bildpräzision, die über die Vorstellungskraft hinausgeht. Mit einem Pixel Precise Ultra HD-Bildschirm für Schärfe und lebensechte Details wird jeder Moment mit atemberaubenden Erlebnissen gefüllt.

      Farbe und Kontrast der Extraklasse mit HDR10+

      Farbe und Kontrast der Extraklasse mit HDR10+

      Erwarten Sie mehr Details. Bild für Bild verbesserte Bildqualität. Durch die stärkere Betonung von Farbe und Kontrast werden selbst die dunkelsten Momente und die hellsten Szenen klarer.

      Umgeben Sie sich mit Dolby Atmos und DTS:X

      Umgeben Sie sich mit Dolby Atmos und DTS:X

      Mit Dolby Atmos, für einen Sound, so wie ihn der Regisseur beabsichtigt hat, und DTS:X für 3D-Sounderlebnisse haben Sie das Gefühl, als wären Sie mitten im Geschehen. Diese zusätzliche Klangdimension sorgt für ein noch intensiveres Klangerlebnis in Ihrem Zuhause.

      Unterhaltung, die Sie lieben, mit ein wenig Hilfe von Google.

      Unterhaltung, die Sie lieben, mit ein wenig Hilfe von Google.

      Was möchten Sie sich ansehen? Google TV vereint Filme, Serien und mehr aus all Ihren Apps und Abonnements und verwaltet diese für Sie. Sie erhalten Empfehlungen basierend auf Ihren Favoriten. Sie können auch die Google TV-App auf Ihrem Telefon verwenden, um Ihre Watchlist unterwegs zusammenzustellen.

      Badge-D2C

      Support für dieses Produkt erhalten

      Suchen Sie nach Tipps zu Produkten, FAQs, Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Sicherheit und Konformität.

      Vorgeschlagene Produkte

      Kürzlich angesehene Produkte

      Bewertungen

      Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab

      Warranty icon

      Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

      Unsere Garantiebedingungen ansehen
      Refurbishment icon

      Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

      Besser-als-neu-Editionen kaufen
      Parts and accessories

      Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

      Ersatzteile und Zubehör kaufen
      Sustainability icon

      Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

      Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

      * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

      Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.