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Eingestellt
49PUK7100/12
Ultraflacher 4K UHD LED TV powered by Android
Ultraschnelle Quad Core-Verarbeitung trifft auf ultraschlanke Linien: Der UHD-Fernseher der 7100er Serie mit Android-Leistung sieht so schnittig aus, wie er arbeitet. Ein eleganter silberner Rahmen, Design mit angewinkelten Standfüßen und Ambilight machen Ihr Fernseherlebnis noch intensiver.
123 cm (49")
4K Ultra HD LED TV
Quad Core, 16 GB und erweiterbar
DVB-T/C/S/S2
Der Ultra HD TV verfügt über die vierfache Auflösung im Vergleich zu einem herkömmlichen Full HD-Fernseher. Mit mehr als 8 Millionen Pixel und unserer einzigartigen Ultra Resolution-Hochskalierungstechnologie erleben Sie verbesserte Bildqualität, unabhängig vom ursprünglichen Inhalt. Genießen Sie schärfere Bilder, mehr Tiefenwirkung, faszinierende Kontraste, fließende, natürliche Bewegungen und fehlerfreie Details.
Sie haben ein Heim geschaffen, das mehr als nur ein Haus ist. Darum sollten Sie sich auch für einen Fernseher entscheiden, der warm und einladend ist. Die einmalige Ambilight-Technologie von Philips lässt Ihren Screen noch weiter und Ihr Fernseherlebnis noch immersiver erscheinen, indem es ein besonders breites Licht von drei Seiten des TV-Bildschirms auf die umgebende Wand abstrahlt. Lebhafte Farben bewegen sich über den Bildschirm hinaus in Ihr Wohnzimmer, um Ihnen ein begeisterndes, intensives und mitreißendes Fernseherlebnis zu bieten.
Die Schönheit eines 4K Ultra HD TV zeigt sich in jedem Detail. Philips Pixel Precise Ultra HD konvertiert jedes Bild in beeindruckende UHD-Auflösung auf Ihrem Bildschirm. Genießen Sie flüssige, scharfe Bilder und hervorragende Kontraste. Erleben Sie dunklere Schwarz- und hellere Weißtöne, lebendige Farben und natürliche Hauttöne – jedes Mal und von jeder Quelle.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.1
von 5
327
Bewertungen
Braustadt
31/01/2016
Österreich
Verifizierter Käufer
Top Produkt
Ultra HD, 3D und Ambilight machen einen Fernsehabend zum Kinoerlebnis. Dank Androidbetriebssystem handelt es sich bei diesem Produkt um einen tollen Smart-TV. Manchmal laden die Apps im Vergleich zum Smartphone etwas langsamer, dafür ist das Menü übersichtlich. Netflix ist bereits installiert (eigene Taste), das Amazon-App fehlt und würde das Angebot abrunden. Sollte man sich wider Erwarten nicht im Menü zurecht finden, so schafft die Suchfunktion Abhilfe. Technisch betrachtet verfügt der Fernseher über einen ausreichende Zahl von Anschlüssen (4 HDMI, 3 USB, analoge Anschlüsse). Die. Farben werden sehr gut wiedergeben (bei Werkseinstellungen) und auch in dynamischen Szenen gibt es kein Ruckeln. Das Design ist klar und es werden hochwertige Materialien verwendet. Alles in Allem ein hochwertiges Produkt, welches Dank Ultra-HD, 3D und Ambilight ein tolles Smart-TV darstellt.
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Diese Bewertung wurde für 7000 series 43PUK7100 Ultraflacher 4K UHD-Fernseher powered by Android™ verfasst
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Cocoja
03/11/2015
Österreich
Sehr angenehmes, intelligentes TV-Erlebnis
Ein sehr schöner und durchdachter Smart-TV. Ambilight ist eine super Sache, in Verbindung mit hue Lampen ein schönes Erlebnis. Der 3D Effekt ist sehr gut und macht Lust auf mehr. Das Bild ist super und das Gerät schaltet zügig um, was manchmal ja eher länger dauern kann, bei Smart-TV's. Ich bin sehr zufrieden mit dem Fernseher! Hoffentlich liefert Philips noch die fehlenden Apps nach
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PatrykDo
11/11/2016
Deutschland
UHD Fernseher mit einer super Bildqualität!
Dies ist bereits mein dritter Philips Fernseher. Von Generation zu Generation merkt man immer wieder die Verbesserungen. Im Geschäft hat man direkt den Bildvergleich zu den Konkurrenz Produkten gesehen und eindeutig festgestellt das der Philips 49PUK7100 in meiner Preisklasse die bessere Bildqualität und Farben wiedergibt. Der Fernseher gibt wirklich scharfe Bilder, detailreiche und brillante Bilder von sich.Wer also auf Bildqualität hohen Wert legt so wie ich, ist mit diesen Modell bestens bedient.
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Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
Eltern sollten während der 3D-Wiedergabe ihre Kinder überwachen und sicherstellen, dass sie sich nicht unwohl fühlen (wie oben beschrieben). Die Wiedergabe von 3D wird nicht für Kinder unter sechs Jahren empfohlen, da ihr visuelles System noch nicht vollständig ausgebildet ist.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Android-App-Angebote variieren je nach Land. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem lokalen Google Play Store.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Cloud-Gaming-Angebote sind abhängig vom Spieleanbieter.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.
Google Cast-Funktion ist abhängig von Google Cast-fähigen Apps und Geräten. Weitere Informationen finden Sie auf der Google Cast-Produktseite.
Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.
Das Angebot für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv.
USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.