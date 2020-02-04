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Eingestellt

5500 seriesUltraflacher Full HD LED TV

43PFS5503/12

3.7

| (23) Bewertungen

Ultraflacher Full HD LED TV

Einfachste Bedienung für große Bildschirme. Der Philips 5500 bietet Ihnen Full-HD-Auflösung, klaren Sound und ein großartiges Fernseherlebnis – einfach einstecken und im Handumdrehen Ihre Shows, Filme und Spiele genießen.

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TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben. 1

mit Pixel Plus HD

Ultraflacher Full HD LED TV

  • 108 cm (43")

  • 200 Picture Performance Index

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Zwei HDMI-Eingänge und EasyLink für integrierte Konnektivität

Vermeiden Sie Kabelsalat mit einem einzelnen HDMI-Kabel zur Übertragung von Audio- und Videosignalen von Ihren Geräten auf Ihren Fernseher. HDMI verwendet unkomprimierte Signale für eine optimale Qualität von der Quelle bis zum Bildschirm. In Kombination mit Philips EasyLink benötigen Sie nur noch eine Fernbedienung für Fernseher, DVD-, Blu-ray-Player, Set-Top-Box oder Home Entertainment-System.

Full HD LED TV – brillante LED-Bilder mit beeindruckenden Kontrasten

Die Bildqualität macht den Unterschied. Normale HDTVs liefern Qualität, aber Sie erwarten mehr. Stellen Sie sich gestochen scharfe Details in Kombination mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und realistische Farben für ein lebensechtes Bild vor.

Pixel Plus HD. Gestochen scharfe Bilder, egal aus welcher Quelle.

Philips Pixel Plus HD optimiert die Bildqualität für gestochen scharfe Bilder mit tollen Kontrasten. Egal ob Sie Kabelfernsehen oder eine Disc ansehen, Sie erhalten jederzeit besonders scharfe Bilder mit dunkleren Schwarz- und helleren Weißtönen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.7

von 5

23

Bewertungen

04/02/2020

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät

Für meine Belange der absolute Hit. Benutzerfreundliche Handhabung, tolles Gerät.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5500 series 43PFS5503 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst

Datum der Benutzung 2019-02-04

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5500 series 43PFS5503 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst

Datum der Benutzung 2019-02-04

01/10/2018

Deutschland

Deutschland

Sehr leicht aber mit große kraft

Bin sehr zufrieden mit diese kauf , sehr klares Bild, die Farbe sind wunderschön. Den Preis überhaupt nicht teuer.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5500 series 43PFS5503 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5500 series 43PFS5503 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst

10/05/2020

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Philips tv

De tv doet het goed en is heel mooi.ik zou het iedereen aanraden die ik ken.

Vorteile

10

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5500 series 43PFS5503 Ultraslanke Full HD LED-TV verfasst

Datum der Benutzung 2020-04-10

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5500 series 43PFS5503 Ultraslanke Full HD LED-TV verfasst

Datum der Benutzung 2020-04-10

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  2. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  3. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  4. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.

  5. Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.