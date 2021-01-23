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Momentum4K-HDR-Display mit Ambiglow

436M6VBPAB/01

3.7
| (30) Bewertungen

2 Auszeichnungen

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Tauchen Sie ein in eine neue Dimension der Unterhaltung mit dem neuen Momentum-4K-Bildschirm mit HDR und Ambiglow-Beleuchtung. Ein großer 4K-UHD-Bildschirm mit DisplayHDR 1000 sorgt für gestochen scharfe und lebendige Bildqualität, mit der jeder Moment zum unvergesslichen Erlebnis wird.
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  • Momentum

  • 43 (42,51"/108 cm Diagonale)

  • 3.840 x 2.160 (4K UHD)

UltraClear 4K UHD-Auflösung (3.840 x 2.160) für Präzision

UltraClear 4K UHD-Auflösung (3.840 x 2.160) für Präzision

Diese Philips Monitore verwenden Hochleistungsanzeigen für eine kristallklare Auflösung mit 4K UHD (3.840 x 2.160). Egal ob Sie hohe Ansprüche an detaillierte Daten für professionelle CAD-Lösungen stellen, 3D-Grafiken verwenden oder mit riesigen Tabellenkalkulationen arbeiten, mit Philips Monitoren werden Ihre Bilder und Grafiken zum Leben erweckt.

MultiView ermöglicht zwei angeschlossene Geräte und deren Anzeige gleichzeitig

MultiView ermöglicht zwei angeschlossene Geräte und deren Anzeige gleichzeitig

Mit dem ultrahochauflösenden Philips MultiView Monitor erleben Sie nun eine umfassende Konnektivität. MultiView ermöglicht zwei aktive angeschlossene Geräte und deren Anzeige, damit Sie mit mehreren Geräten, wie z. B. mit einem PC und Notebook, für komplexes Multitasking gleichzeitig arbeiten können.

DisplayHDR 1000 für lebendige und echte Details

DisplayHDR 1000 für lebendige und echte Details

Das VESA-zertifizierte DisplayHDR 1000 bietet ein deutlich anderes visuelles Erlebnis als andere HDR-kompatible Bildschirme. Extreme tiefe Schwarztöne und helles Weiß stehen im Kontrast zu brillanten Farben, um Details darzustellen, die Sie noch nie zuvor erlebt haben. Gamer können Gegner leicht erkennen, die sich in dunkle Ecken und Schatten verstecken und Filmliebhaber genießen noch spannendere und lebensechte Bilder. Dieser Philips Momentum verfügt über mehrere HDR-Modi, die jeweils für Ihre Einsatzszenarien optimiert sind: HDR Game, HDR Movie und HDR Photo.

Technische Daten

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Auszeichnungen

  • Award image AWARD-3620296
  • Award image AWARD-3620519

Bewertungen

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3.7

von 5

30

Bewertungen

23/01/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Perfekter Monitor für Gaming und HDR-Wiedergabe!

Ich habe den Monitor hauptsächlich für meine Xbox-One-X und für 4K Film-Wiedergabe gekauft und bin damit sehr zufrieden. Genau für diese Zwecke eignet sich dieser Monitor ganz besonders. Tolle HDR-Wiedergabe und schnelle, flüssige Bilder im Gaming-Modus sind eindeutig die Stärken. Hinzu kommt noch ein hervorragender Klang durch die perfekt angestimmte integrierte Soundbar! Wirklich toller Klang! Auch Full-HD Inhalte (1080p) sehen sehr gut aus auf diesem Monitor, aber alles was darunter liegt ist eher nicht zu empfehlen (720p, 576i, 480p, oder 480i). Hier merkt man eindeutig die Schwächen des Monitors, nämlich kein Upscaling oder Bildverbesserer. Dadurch sehen diese Inhalte weniger gut aus und wären eher für andere Bildschirme zu empfehlen. Aber nochmal: Für Full-HD und vor allem 4K ist dieser Monitor absolut perfekt geeignet! Beim Gaming merkt man überhaupt keinen Input-Lag und die Spiele laufen sehr flüssig. Macht unheimlich Spaß auf diesem Monitor zu spielen!

Vorteile

4K/HDR Wiedergabe und Gaming mit minimum Full-HD!

Nachteile

Weniger geeignet für 480i, 480p, 576i und 720p. Keine Bildverbesserer und kein Upscaling.

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Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 558M1RY 4K-HDR-Display mit Ambiglow verfasst

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24/04/2020

Deutschland

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Groß und scharf

Wollte einen großen gamingmonitor mit 4k. Er hat alles

Vorteile

groß scharf

Nachteile

-

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18/01/2020

Deutschland

Deutschland

Klasse mit PS4 PRO

Nutze ihn ausschließlich mit meiner PS 4. HDR und Bildschärfe sind fantastisch, aber am meisten fasziniert bin ich von den kräftigen Farben. Der dts Sound ist gemessen an den kleinen Lautsprechern sehr gut! Schade das ambiglow nicht so reinhaut.

Vorteile

Beste Wahl für konsolenspieler

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Diese Bewertung wurde für Momentum 436M6VBPAB 4K-HDR-Display mit Ambiglow verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  2. Geringe Eingangsverzögerung Bestzeit &lt; 4 ms, bei einem speziellen Fall und messen.

  3. Für Videoübertragung über USB-C muss Ihr Notebook/Gerät USB-C DP Alt-Modus unterstützen

  4. Schnelles Aufladen nach USB-BC 1.2-Standard

  5. BT.-709-/DCI-P3-Abdeckung basierend auf CIE1976

  6. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.

  7. NTSC-Bereich basiert auf CIE1976

  8. sRGB-Bereich basiert auf CIE1931

  9. 10 Bit durch 8 Bit mit FRC gedithert