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X-tremeVisionXenon-Fahrzeugscheinwerferlampe

42403XVS1

Sicher unterwegs
Diese Xenon-Beleuchtungslösung liefert bis zu 50 % mehr Sicht und bietet so maximale Helligkeit für maximale Sichtweite, um die Bedürfnisse der anspruchsvollsten Fahrer zu befriedigen. Philips Xenon X-tremeVision ist die ultimative Wahl für Xenon-Fahrer.
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Bis zu 50 % mehr Sicht

Sicher unterwegs

  • Lampentyp: D3S

  • Stückzahl pro Packung: 1

  • 42 V, 35 W

Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.

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Seit 100 Jahren ist Philips Vorreiter bei der Automobilbeleuchtung und hat technische Innovationen eingeführt, die in modernen Fahrzeugen zur Standardausstattung gehören. Heutzutage verfügt jedes zweite Auto in Europa und jedes dritte Auto weltweit über eine Beleuchtungslösung von Philips.

Erfüllt die hohen Qualitätsstandards der ECE-Homologation

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Autoprodukte und -dienstleistungen von Philips gelten auf dem OEM-Markt und dem Ersatzteilmarkt als branchenführend. Unsere Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und nach den strengsten Normen geprüft, um die Sicherheit und den Fahrkomfort unserer Kunden zu maximieren. Unsere gesamte Produktion ist gemäß den strengsten ECE-Anforderungen sorgfältig geprüft, kontrolliert und zertifiziert (ISO 9001, ISO 14001 und QSO 9000). Das ist Qualität, auf die Sie vertrauen können.

Preisgekrönter Hersteller von Fahrzeuglampen

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Unsere Lampen werden häufig von Automobilexperten ausgezeichnet

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