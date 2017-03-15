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Eingestellt

Xenon X-tremeVision plusXenon-Fahrzeugscheinwerferlampe

42403XVC1

3.7
| (3) Bewertungen
Sicher unterwegs
Diese Xenon-Beleuchtungslösung liefert bis zu 50 % mehr Sicht und bietet so maximale Helligkeit für maximale Sichtweite, um die Bedürfnisse der anspruchsvollsten Fahrer zu befriedigen. Philips Xenon X-tremeVision ist die ultimative Wahl für Xenon-Fahrer.
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Bis zu 50 % mehr Sicht

Sicher unterwegs

  • Lampentyp: D3S

  • Packung mit: 1

  • 42 V, 35 W

Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.

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Seit 100 Jahren ist Philips Vorreiter bei der Automobilbeleuchtung und hat technische Innovationen eingeführt, die in modernen Fahrzeugen zur Standardausstattung gehören. Heutzutage verfügt jedes zweite Auto in Europa und jedes dritte Auto weltweit über eine Beleuchtungslösung von Philips.

Erfüllt die hohen Qualitätsstandards der ECE-Homologation

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Autoprodukte und -dienstleistungen von Philips gelten auf dem OEM-Markt und dem Ersatzteilmarkt als branchenführend. Unsere Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und nach den strengsten Normen geprüft, um die Sicherheit und den Fahrkomfort unserer Kunden zu maximieren. Unsere gesamte Produktion ist gemäß den strengsten ECE-Anforderungen sorgfältig geprüft, kontrolliert und zertifiziert (ISO 9001, ISO 14001 und QSO 9000). Das ist Qualität, auf die Sie vertrauen können.

Preisgekrönter Hersteller von Fahrzeuglampen

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Unsere Lampen werden häufig von Automobilexperten ausgezeichnet

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.7

von 5

3

Bewertungen

4
3
2

15/03/2017

France

France

Parfaite

En remplacement des ampoules d'origines sur une Audi A4 B8, je suis parfaitement satisfait de l'éclairage de cette ampoule xenon. Blanc pur avec léger reflet bleu très clair. J'ai adoré.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampe xénon pour éclairage automobile verfasst

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10/03/2014

Italia

Italia

Leggermente + bianche a terra la luce migliora realmente

Nonostante un gruppo ottico sporco e mal progettato da valeo per l'audi a5 prima serie, dopo aver montato queste lampade ho constatato miglioramenti sia come potenza del fascio che come colore tendente maggiormente al bianco. Certamente se i fari fossero stati nuovi avrei apprezzato maggiormente tuttavia sono soddisfatto. Purtroppo se intendete acquistarle in italia vi spennano ma se girate sui siti tedeschi le portate a casa ad un prezzo + ragionevole.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon verfasst

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01/01/2016

Italia

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Delusione

Montato una coppia di lampadine D3S su Ford Kuga II (anno 2013) con fari nuovi. Luminosità e temperatura della luce identica alle lampadine originali. Nessuna differenza riscontrata dopo il montaggio.

Diese Bewertung wurde für Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon verfasst

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