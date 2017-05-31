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Eingestellt

4000 seriesFull HD LED TV

40PFK4009/12

3.2

| (25) Bewertungen

1 Auszeichnung

Full HD LED TV

Ihre ganze Familie wird das kristallklare Bild des Philips Full HD LED TVs der 4100er Serie genießen. Durch sein minimalistisches Design, lebendige Bilder und hervorragenden Sound ist er das ideale Modell für jeden Raum in Ihrem Zuhause.

Alle Vorteile anzeigen
TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben. 1

Mit Digital Crystal Clear

Full HD LED TV

  • 102 cm (40")

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/C/S/S2

Ultraschmaler Rahmen für mehr Bildgenuss

Ultraschmaler Rahmen für mehr Bildgenuss

Traditionelle Fernseher verfügen über einen Rahmen, der den Fernseher wie ein Bilderrahmen einfasst. Unser ultraschmaler Rahmen ist modern und dünn, damit Sie mehr Bild genießen können.

Modernes Design als Ergänzung Ihrer modernen Einrichtung

Das moderne Design fügt sich nahtlos in Ihre Einrichtung ein, damit Ihr Fernseher auch ausgeschaltet noch ein Blickfang ist.

Digital Crystal Clear: Präzision, die Sie teilen möchten

Für natürliche Bilder aus jeder Quelle hat Philips Digital Crystal Clear entwickelt. Ob Sie nun Ihre Lieblings-Seifenoper genießen, die Nachrichten verfolgen oder Videos mit Freunden schauen – alle Inhalte werden mit optimalem Kontrast, brillanten Farben und hoher Schärfe wiedergegeben.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Bild von AWARD-7007400

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.2

von 5

25

Bewertungen

3

31/05/2017

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Absolut zufriedenstellend

Hat alle notwendigen Ausstattungen und ist leicht zu bedienen. FÜr uns ein ideales Gerät

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series 40PFK4009 Full HD LED TV verfasst

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31/05/2017

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Absolut zufriedenstellend

Hat alle notwendigen Ausstattungen und ist leicht zu bedienen. FÜr uns ein ideales Gerät

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14/07/2015

Deutschland

Deutschland

Solider Allrounder!

Es ist ein super TV mit gutem Bild & Klang. Er biete viele Einsatzmöglichkeiten allein durch das Menu, z.B. Auto-Switch zum jeweiligen HDMI-Ausgang wenn ein Gerät angeschaltet wird. Optimal für Otto-Normalverbraucher!

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. Softwareaktualisierung für Pause TV und USB-Aufnahme erforderlich. Besuchen Sie für weitere Informationen zur Softwareaktualisierung www.philips.com/tv, und klicken Sie auf "Support".

  2. USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.

  3. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  4. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  5. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  6. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.