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Eingestellt
40PFK4009/12
Full HD LED TV
Ihre ganze Familie wird das kristallklare Bild des Philips Full HD LED TVs der 4100er Serie genießen. Durch sein minimalistisches Design, lebendige Bilder und hervorragenden Sound ist er das ideale Modell für jeden Raum in Ihrem Zuhause.
102 cm (40")
Full HD LED TV
DVB-T/C/S/S2
Traditionelle Fernseher verfügen über einen Rahmen, der den Fernseher wie ein Bilderrahmen einfasst. Unser ultraschmaler Rahmen ist modern und dünn, damit Sie mehr Bild genießen können.
Das moderne Design fügt sich nahtlos in Ihre Einrichtung ein, damit Ihr Fernseher auch ausgeschaltet noch ein Blickfang ist.
Für natürliche Bilder aus jeder Quelle hat Philips Digital Crystal Clear entwickelt. Ob Sie nun Ihre Lieblings-Seifenoper genießen, die Nachrichten verfolgen oder Videos mit Freunden schauen – alle Inhalte werden mit optimalem Kontrast, brillanten Farben und hoher Schärfe wiedergegeben.
Auszeichnungen
3.2
von 5
25
Bewertungen
lebag
31/05/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Absolut zufriedenstellend
Hat alle notwendigen Ausstattungen und ist leicht zu bedienen. FÜr uns ein ideales Gerät
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series 40PFK4009 Full HD LED TV verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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CSoft1005
31/05/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Absolut zufriedenstellend
Hat alle notwendigen Ausstattungen und ist leicht zu bedienen. FÜr uns ein ideales Gerät
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Robman
14/07/2015
Deutschland
Solider Allrounder!
Es ist ein super TV mit gutem Bild & Klang. Er biete viele Einsatzmöglichkeiten allein durch das Menu, z.B. Auto-Switch zum jeweiligen HDMI-Ausgang wenn ein Gerät angeschaltet wird. Optimal für Otto-Normalverbraucher!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
Softwareaktualisierung für Pause TV und USB-Aufnahme erforderlich. Besuchen Sie für weitere Informationen zur Softwareaktualisierung www.philips.com/tv, und klicken Sie auf "Support".
USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.