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Eingestellt
12972XV+B1
Lampentyp: H7
Stückzahl pro Packung: 1
12 V, 55 W
Mehr Licht
Jeder mögliche Ausfall eines Ersatzteils ist ein Risiko für Sie und Ihr Fahrzeug. Dies gilt insbesondere für Scheinwerfer. Jede defekte Scheinwerferlampe reduziert die Sichtbarkeit und Sicherheit für Sie und den entgegenkommenden Verkehr. Philips X-tremeVision ist optimiert für eine lange, zuverlässige Lebensdauer. So können Sie länger sehen und gesehen werden als mit vielen anderen Hochleistungslampen.
Philips X-tremeVision Scheinwerfer wurden speziell für hervorragende Leistung entwickelt und bieten ein deutlich helleres Licht, ohne Kompromisse bei der Lebensdauer einzugehen. Mit bis zu 450 Stunden* ist die Lebensdauer von Philips X-tremeVision wesentlich höher als bei Lösungen von Mitbewerbern im Bereich helleres Licht. (*H4 und H7 getestet bei 13,2 V Standardspannung).
Perfekte Ausleuchtung ist besonders bei einer weiteren Entfernung wichtig – in der Regel zwischen 75 bis 100 Meter vor Ihrem Fahrzeug. Philips X-tremeVision erhöht Ihre Sicht mit bis zu 130 % mehr Helligkeit. Dadurch können Sie Hindernisse und mögliche Risiken besser erkennen
1.9
von 5
10
Bewertungen
Jami
03/02/2016
Suomi
Hyvä, mutta hintava
Vaihdatin molemmat polttimot Hyundai i40 autoon 11/2014, silloin kyseessä vielä 110% malli ja tällä viikolla paloi ensimmäinen. Kilsoja tuossa välissä ajettuna noin 35tkm joka 60kmh keskinopeudella tarkoittaisi 583h paloaikaa. Tuosta kun vähentää päivänvalo LEDien osuuden saadaan vasta todellinen paloaika, mutta pidän tulosta kyllä hyvänä, kun vertaan edelliseen i30 malliin johon mitä tahansa lamppuja sai vaihtaa 3 x vuodessa. Oletan auton jännitteen tasaisuudella olen suurimman osuuden kestoikään.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für X-tremeVision 12972XV+B1 auton ajovalopolttimo verfasst
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Sh4rk
18/11/2016
Deutschland
Gute Lichtausbeute
Ich habe diese Birne in meinem Golf VI sSchon Gehabt. Jetzt fahre ich einene Ford Fieste und habe immernoch die Gleiche birne drinnen seit ca 5 jahren. Ich habe nicht eingesehen das ich die birnen im Golf drinne lassen soll :D.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für X-tremeVision 12972XV+B1 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
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steinhude
22/03/2015
Deutschland
Preis/Leistung nicht io
Der Preis für diese Hochleistungslampe ist zu hoch, da die Haltbarkeit nicht einmal ein halbes Jahr beträgt. Da bei vielen neuen Fahrzeugen ein Lampentausch nur mir viel Aufwand (oder Werkstatt) möglich ist steht das in keinem Verhältnis. Da ich bereits 2 mal den Versuch mit diesen Lampen unternommen hatte und auch beim Einbau mit entsprechenden Handschuhen gearbeitet habe, kann ich nur empfehlen Standardlampen in Erstausrüsterqualität zu kaufen.
Diese Bewertung wurde für X-tremeVision 12972XV+B1 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
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