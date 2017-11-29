Verarbeitung: Die Verarbeitung des Monitors, sowie die des Standfußes ist gut. Die Materialien sind hochwertig . und es fallen keine Spalte auf. Auch der Aufbau ist kinderleicht. Der Monitor wird ganz einfach an den Standfuß geklippt. Schon rastet er ein und die beiden Teile sind sicher miteinander verbunden. Die Inbetriebnahme: Die Inbetriebnahme ist gar kein Problem. Einfach den Monitor anstecken und an den Strom anstecken und schon kann man seine Dienste genießen Das Display: Das Display gefällt mir sehr gut. Schon beim Auspacken merkt man, wie riesig 34“ Zoll sind. Dazu kommt noch, dass der Monitor curved ist, was das Display noch größer wirken lässt. Direkt beim Einschalten fällt einem schon auf, wie gut das Display ist. Farben werden gut wiedergegeben und das 4K ist äußerst scharf. Zudem gefällt mir sehr gut das 21:9 Format des Monitors. Nun könnte man sich fragen, warum man einen Monitor mit einem Seitenverhältnis von 21:9 benötigt, da ja die meisten Videos und Anwendungen auf ein Seitenverhältnis von 16:9 ausgelegt sind. Gerade für Filmer oder Musiker, die Ihre Musik am PC produzieren ist dieses Seitenverhältnis genial. Beim Videoschnitt sieht man die gesamte Timeline, ohne ständig hin und her wechseln zu müssen. Das ist schon eine starke Erleichterung und bringt auch eine Zeitersparnis mit sich. Auch für Gamer ist dieses Seitenverhältnis echt interessant, da man beim Spielen so noch mehr in die Virtuelle Realität eintauchen kann. Dieser Effekt wird natürlich auch durch das gebogene Display noch begünstigt. Der Monitor hat aber auch noch mehr drauf. So ist eine Bild in Bild Funktion vorhanden, womit man den Monitor als 2 Monitore benutzen kann. Dafür muss man einfach zwei Videokabel anschließen und kann dann über das einfach zu bedienende Menü die Funktion aktivieren. Was mir allerdings negativ aufgefallen ist, ist die Blickwinkelstabilität. Schon, wenn man vor dem Monitor sitzt, sieht man in den Ecken und oben einige Farbverfälschungen, das ist definitiv ein Punkt welcher verbessert werden sollte. Ebenfalls negativ fiel mir auf, dass bei einem schwarzen Bild einige Stellen heller sind, als andere. Lautsprecher: Normalerweise sind die Lautsprecher bei fast allen Monitoren unbr auchbar, das ist bei diesem allerdings etwas anders. Natürlich sind sie nicht das gelbe vom Ei, aber dennoch brauchbar. Man hört sogar Bässe. Dennoch würde ich persönlich Externe Boxen bevorzugen. Anschlüsse: Auch was die Anschlüsse angeht lässt sich der Monitor nicht lumpen. Er bietet eine Vielzahl verschiedener Anschlüsse für das Videosignal, aber auch einen USB 3.0 Hub und einen Kopfhörer-Anschluss. Die Video Anschlüsse sind HDMI 2.0, HDMI 1.4 und Displayport. Damit hat man die Möglichkeit ein Signal über verschiedene Anschlüsse zu erreichen. Menüführung: Die Menüführung ist sehr einfach und übersichtlich. Alles wird über eine Art Joystick auf der Rückseite des Monitors bedient. Allerdings finde ich ihn etwas deplatziert, da man dieses Bedienelement, wenn der Monitor einmal steht ziemlich schlecht erreichen kann. Fazit: Der Monitor ist zwar alles andere als günstig, aber dennoch bietet er eine Vielzahl von Funktionen und ein Super Display, welches über das Menü auch anpassbar ist. Schön finde ich auch den integrierten USB Hub, somit benötigt man kein externes Gerät mehr, sonder kann einfach alles direkt am Monitor anstecken.