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Eingestellt
349X7FJEW/00
Fortschrittliches Design, Panoramablick
Dieses 74 cm (34") große Philips UltraWide-Display wird Sie mit kristallklaren Bildern in 3.440 x 1.440 und brillanten Farben überraschen. Dank des hervorragenden, höhenverstellbaren UltraWide-Displays erhalten Sie einen Panoramablick auf die Welt.
X Line
86,36 cm (34")
3.440 x 1.440 (WQHD)
DisplayPort ist ein digitaler Anschluss vom PC zum Monitor ohne Konvertierung. Mit höheren Kapazitäten als DVI kann dieser Standard bis zu 15 Meter Kabel und eine Datenübertragung von 10,8 Gbit/s vollständig unterstützen. Mit dieser hohen Leistung ohne Latenz erhalten Sie die schnellsten Bild- und Aktualisierungsraten. Somit ist DisplayPort nicht nur die beste Wahl für die Verwendung im Büro oder zu Hause, sondern auch bestens für anspruchsvolle Spiele und Filme, Videobearbeitung und mehr geeignet. Durch verschiedene Adapter wird zudem umfassende Kompatibilität gewährleistet.
Genießen Sie eine klare, lebendige Bild- und Tonwiedergabe über eine einfache Verbindung mit nur einem Kabel. Ein HDMI-fähiges Gerät verfügt über die gesamte Hardware, die für den Anschluss an einen High-Definition Multimedia Interface-Eingang (HDMI) notwendig ist. Ein HDMI-Kabel ermöglicht eine hochwertige digitale Video- (bis zu 4K/UHD-Auflösung bei 60 Hz) sowie Tonwiedergabe bei einer Übertragung mit nur einem einzigen Kabel von einem PC oder einer beliebigen Anzahl an AV-Quellen (einschließlich Set-Top-Boxen, DVD-Playern, A/V-Receivern und Videokameras).
Im Display sind hochwertige Stereo-Lautsprecher integriert. Diese sind je nach Modell und Design sichtbar vorne, unsichtbar unten, oben oder hinten angebracht.
4.1
von 5
8
Bewertungen
TechTurn
29/11/2017
Deutschland
Toller Monitor mit super Bild
Verarbeitung: Die Verarbeitung des Monitors, sowie die des Standfußes ist gut. Die Materialien sind hochwertig . und es fallen keine Spalte auf. Auch der Aufbau ist kinderleicht. Der Monitor wird ganz einfach an den Standfuß geklippt. Schon rastet er ein und die beiden Teile sind sicher miteinander verbunden. Die Inbetriebnahme: Die Inbetriebnahme ist gar kein Problem. Einfach den Monitor anstecken und an den Strom anstecken und schon kann man seine Dienste genießen Das Display: Das Display gefällt mir sehr gut. Schon beim Auspacken merkt man, wie riesig 34“ Zoll sind. Dazu kommt noch, dass der Monitor curved ist, was das Display noch größer wirken lässt. Direkt beim Einschalten fällt einem schon auf, wie gut das Display ist. Farben werden gut wiedergegeben und das 4K ist äußerst scharf. Zudem gefällt mir sehr gut das 21:9 Format des Monitors. Nun könnte man sich fragen, warum man einen Monitor mit einem Seitenverhältnis von 21:9 benötigt, da ja die meisten Videos und Anwendungen auf ein Seitenverhältnis von 16:9 ausgelegt sind. Gerade für Filmer oder Musiker, die Ihre Musik am PC produzieren ist dieses Seitenverhältnis genial. Beim Videoschnitt sieht man die gesamte Timeline, ohne ständig hin und her wechseln zu müssen. Das ist schon eine starke Erleichterung und bringt auch eine Zeitersparnis mit sich. Auch für Gamer ist dieses Seitenverhältnis echt interessant, da man beim Spielen so noch mehr in die Virtuelle Realität eintauchen kann. Dieser Effekt wird natürlich auch durch das gebogene Display noch begünstigt. Der Monitor hat aber auch noch mehr drauf. So ist eine Bild in Bild Funktion vorhanden, womit man den Monitor als 2 Monitore benutzen kann. Dafür muss man einfach zwei Videokabel anschließen und kann dann über das einfach zu bedienende Menü die Funktion aktivieren. Was mir allerdings negativ aufgefallen ist, ist die Blickwinkelstabilität. Schon, wenn man vor dem Monitor sitzt, sieht man in den Ecken und oben einige Farbverfälschungen, das ist definitiv ein Punkt welcher verbessert werden sollte. Ebenfalls negativ fiel mir auf, dass bei einem schwarzen Bild einige Stellen heller sind, als andere. Lautsprecher: Normalerweise sind die Lautsprecher bei fast allen Monitoren unbr auchbar, das ist bei diesem allerdings etwas anders. Natürlich sind sie nicht das gelbe vom Ei, aber dennoch brauchbar. Man hört sogar Bässe. Dennoch würde ich persönlich Externe Boxen bevorzugen. Anschlüsse: Auch was die Anschlüsse angeht lässt sich der Monitor nicht lumpen. Er bietet eine Vielzahl verschiedener Anschlüsse für das Videosignal, aber auch einen USB 3.0 Hub und einen Kopfhörer-Anschluss. Die Video Anschlüsse sind HDMI 2.0, HDMI 1.4 und Displayport. Damit hat man die Möglichkeit ein Signal über verschiedene Anschlüsse zu erreichen. Menüführung: Die Menüführung ist sehr einfach und übersichtlich. Alles wird über eine Art Joystick auf der Rückseite des Monitors bedient. Allerdings finde ich ihn etwas deplatziert, da man dieses Bedienelement, wenn der Monitor einmal steht ziemlich schlecht erreichen kann. Fazit: Der Monitor ist zwar alles andere als günstig, aber dennoch bietet er eine Vielzahl von Funktionen und ein Super Display, welches über das Menü auch anpassbar ist. Schön finde ich auch den integrierten USB Hub, somit benötigt man kein externes Gerät mehr, sonder kann einfach alles direkt am Monitor anstecken.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide-LCD-Monitor verfasst
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Canstar
20/05/2018
United Kingdom
Awesome monitor - has really increased productivity
Moving from a traditional 24" screen to a high end Philips wide screen monitor like this has made me so much more productive. At first, you're really not sure about the huge screen sitting in front of you. It seems too big. But that only lasts a couple of days. Once you start to have multiple windows open at the same time, you truly become a mega-tasker. Now I can be editing images, while checking my email, with a chat box open in the corner and still have space to be running Netflix in a window. Sad to say, but this monitor has actually made me a happier person!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD display verfasst
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Leifen
09/06/2020
Norge
Overdrevent god
Denne skjermen er så totalt undervurdert. Jeg er så glad for at jeg kjøpte denne, at jeg har ikke ord. Har brukt skjermen i snart to måneder, og angrer ikke ett sekund på kjøpet engang. Å spille på en så brei skjerm, hadde jeg aldri sett for meg var så digg som det faktisk var. En har så mye mer oversikt over det som skjer. Fargene er spot on, 100Hz, full grafikk, og en faller inn i spillverden. Jeg forstår ikke at folk bruker annet enn buede skjermer lenger. Når teknologien er der, så bruk den. Opplevelsen er ubeskrivelig i forhold til en vanlig flat skjerm. MANGE muligheter. USB hub på baksiden for tilkobling og lading av det som trengs. Justering i alle retninger med den medfølgende foten. VESA feste om en skal ha egen mount til den. Ett enkelt og stilfult minimalistisk utseende, som gjør at en føler seg mer omslukt.
Vorteile
ALT
Nachteile
USB strøm kunne vært via vanlige AC adapteren.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD-display verfasst
Datum der Benutzung 2019-05-09
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2019-05-09
Radius der Monitorkrümmung in Millimeter
Die maximale Auflösung funktioniert für den HDMI- oder DP-Eingang.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
Schnelles Aufladen nach USB-BC 1.2-Standard
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.
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