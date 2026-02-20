Es gibt Fernseher. Und es gibt Ambilight TV

Mit integrierten LED-Leuchten, die auf jede Szene reagieren, tauchen Sie mit Ambilight in einen farbigen Lichteffekt ein. Filme, Sportübertragungen, Musikvideos und Spiele werden über den Bildschirm hinaus erweitert, um Sie tiefer in den Moment eintauchen zu lassen. Wenn Sie es einmal erlebt haben, werden Sie nie wieder einen anderen Fernseher ohne Ambilight wollen.