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Eingestellt

4500 seriesUltraflacher LED-Fernseher

32PHT4503/12

3.7

| (21) Bewertungen

Ultraflacher LED-Fernseher

Der Philips 4500 übertrifft mit seiner HD-Bildqualität zum erschwinglichen Preis alle Ihre Erwartungen – und durch sein klares und elegantes Design passt er perfekt in jeden Raum.

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TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben. 1

mit Pixel Plus HD

Ultraflacher LED-Fernseher

  • 80 cm (32")

  • 200 Picture Performance Index

  • LED-Fernseher

  • Pixel Plus HD

Der schlanke, präzisierte Standfuß vermittelt ein Gefühl von Leichtigkeit

Unser neuer Stick-Standfuß verändert den Platz unter Ihrem Fernseher, wo sich normalerweise der Standfuß befindet, sodass Sie ein noch intensiveres Fernseherlebnis erhalten. Ein Fernseher mit stabilem Stand und der Zukunft im Visier.

Zwei HDMI-Eingänge und EasyLink für integrierte Konnektivität

Vermeiden Sie Kabelsalat mit einem einzelnen HDMI-Kabel zur Übertragung von Audio- und Videosignalen von Ihren Geräten auf Ihren Fernseher. HDMI verwendet unkomprimierte Signale für eine optimale Qualität von der Quelle bis zum Bildschirm. In Kombination mit Philips EasyLink benötigen Sie nur noch eine Fernbedienung für Fernseher, DVD-, Blu-ray-Player, Set-Top-Box oder Home Entertainment-System.

USB zur Multimedia-Wiedergabe

USB zur Multimedia-Wiedergabe

Gemeinsam genießen. Verbinden Sie Ihren USB-Speicherstick, Ihre Digitalkamera, Ihren MP3-Player oder andere Multimediageräte mit dem USB-Anschluss Ihres Fernsehers, um Fotos, Videos und Musik bequem über den benutzerfreundlichen Bildschirm-Browser zu genießen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.7

von 5

21

Bewertungen

01/03/2022

France

France

Très bon produit

.Très bon produit,surtout pour moins de 200€. A recommander

Nachteile

son

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4500 series 32PHT4503 Téléviseur LED ultra-plat verfasst

Datum der Benutzung 2020-03-01

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4500 series 32PHT4503 Téléviseur LED ultra-plat verfasst

Datum der Benutzung 2020-03-01

22/10/2021

Suomi

Suomi

Helppokäyttöinen

Hyvä telkkari. Tv-ohjelman äänet saisivat kuulua kun ohjelmaopasta katsoo. Tottumuskysymys.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4500 series 32PHT4503 Erittäin ohut LED-TV verfasst

Datum der Benutzung 2021-04-22

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4500 series 32PHT4503 Erittäin ohut LED-TV verfasst

Datum der Benutzung 2021-04-22

14/07/2020

España

España

Verifizierter Käufer

Es muy facil de usar

Porque me resulta mas facil que otras TV de manejar

Vorteile

todo

Nachteile

nada

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultrafino verfasst

Datum der Benutzung 2019-06-14

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultrafino verfasst

Datum der Benutzung 2019-06-14

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  2. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  3. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  4. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.

  5. Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.