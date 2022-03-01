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Eingestellt
32PHT4503/12
Ultraflacher LED-Fernseher
Der Philips 4500 übertrifft mit seiner HD-Bildqualität zum erschwinglichen Preis alle Ihre Erwartungen – und durch sein klares und elegantes Design passt er perfekt in jeden Raum.
80 cm (32")
200 Picture Performance Index
LED-Fernseher
Pixel Plus HD
Unser neuer Stick-Standfuß verändert den Platz unter Ihrem Fernseher, wo sich normalerweise der Standfuß befindet, sodass Sie ein noch intensiveres Fernseherlebnis erhalten. Ein Fernseher mit stabilem Stand und der Zukunft im Visier.
Vermeiden Sie Kabelsalat mit einem einzelnen HDMI-Kabel zur Übertragung von Audio- und Videosignalen von Ihren Geräten auf Ihren Fernseher. HDMI verwendet unkomprimierte Signale für eine optimale Qualität von der Quelle bis zum Bildschirm. In Kombination mit Philips EasyLink benötigen Sie nur noch eine Fernbedienung für Fernseher, DVD-, Blu-ray-Player, Set-Top-Box oder Home Entertainment-System.
Gemeinsam genießen. Verbinden Sie Ihren USB-Speicherstick, Ihre Digitalkamera, Ihren MP3-Player oder andere Multimediageräte mit dem USB-Anschluss Ihres Fernsehers, um Fotos, Videos und Musik bequem über den benutzerfreundlichen Bildschirm-Browser zu genießen.
3.7
von 5
21
Bewertungen
un chartain
01/03/2022
France
Très bon produit
.Très bon produit,surtout pour moins de 200€. A recommander
Nachteile
son
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4500 series 32PHT4503 Téléviseur LED ultra-plat verfasst
Datum der Benutzung 2020-03-01
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4500 series 32PHT4503 Téléviseur LED ultra-plat verfasst
Datum der Benutzung 2020-03-01
MlNÄ
22/10/2021
Suomi
Helppokäyttöinen
Hyvä telkkari. Tv-ohjelman äänet saisivat kuulua kun ohjelmaopasta katsoo. Tottumuskysymys.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4500 series 32PHT4503 Erittäin ohut LED-TV verfasst
Datum der Benutzung 2021-04-22
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4500 series 32PHT4503 Erittäin ohut LED-TV verfasst
Datum der Benutzung 2021-04-22
14/07/2020
España
Verifizierter Käufer
Es muy facil de usar
Porque me resulta mas facil que otras TV de manejar
Vorteile
todo
Nachteile
nada
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultrafino verfasst
Datum der Benutzung 2019-06-14
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultrafino verfasst
Datum der Benutzung 2019-06-14
Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.
Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.