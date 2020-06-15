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Eingestellt
32PHS4503/12
Ultraflacher LED TV
Der Philips 4500 übertrifft mit seiner HD-Bildqualität zum erschwinglichen Preis alle Ihre Erwartungen – und durch sein klares und elegantes Design passt er perfekt in jeden Raum.
80 cm (32")
200 Picture Performance Index
LED TV
Pixel Plus HD
Gemeinsam genießen. Verbinden Sie Ihren USB-Speicherstick, Ihre Digitalkamera, Ihren MP3-Player oder andere Multimediageräte mit dem USB-Anschluss Ihres Fernsehers, um Fotos, Videos und Musik bequem über den benutzerfreundlichen Bildschirm-Browser zu genießen.
Unser neuer Stick-Standfuß verändert den Platz unter Ihrem Fernseher, wo sich normalerweise der Standfuß befindet, sodass Sie ein noch intensiveres Fernseherlebnis erhalten. Ein Fernseher mit stabilem Stand und der Zukunft im Visier.
Mit LED-Hintergrundbeleuchtung genießen Sie einen niedrigeren Energieverbrauch und klare Linien mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und lebhaften Farben.
3.7
von 5
35
Bewertungen
jujutania
15/06/2020
België
Verifizierter Käufer
exellent produit
tout ce qu'il me fallait une tv de cette taille pour mon meuble sur mesure et surtout pas d'internet inutile pour moi image idéale son impeccable bref tout va bien
Vorteile
pas d'internet
Nachteile
rien
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4500 series 32PHS4503 Téléviseur LED ultra-plat verfasst
Datum der Benutzung 2019-05-15
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4500 series 32PHS4503 Téléviseur LED ultra-plat verfasst
Datum der Benutzung 2019-05-15
elvisfreek
14/02/2022
Nederland
was erg mooi
was mooi maar moet nieuwe kopen i.v.m. brand heb nu een grotere
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4500 series 32PHS4503 Ultraslanke LED-TV verfasst
Datum der Benutzung 2020-02-14
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4500 series 32PHS4503 Ultraslanke LED-TV verfasst
Datum der Benutzung 2020-02-14
Corvo25
01/10/2020
Italia
Verifizierter Käufer
Ottima qualità
Ho scelto su consiglio del negozio a cui mi sono rivolto. Molto soddisfatto dell’acquisto. Audio buono. Qualità video elevata, dettagli definiti e di qualità. Possibilità di scaricare molte app per lo streaming e non solo. La cosa più affascinante la retroilluminazione a led che segue i colori del video, molto rilassante e d’impatto.
Vorteile
Qualità video
Nachteile
Controllo vocale
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile verfasst
Datum der Benutzung 2020-04-01
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4500 series 32PHS4503 TV LED ultra sottile verfasst
Datum der Benutzung 2020-04-01
Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.
Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.