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Eingestellt
32PFT5603/12
Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher
Genießen Sie das klare und minimalistische Design des Philips 5600 TV in Weiß. Der schlanke und konturierte Look passt perfekt zu Ihrer Einrichtung. Durch seine Bildqualität in Full HD ist dieser Fernseher ideal für alle, die einfache Eleganz lieben.
80 cm (32")
200 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Elegant, kompakt, leicht und tragbar. Mit Ihrem kleinen Fernseher sehen Sie Ihre Lieblingsprogramme wo auch immer Sie sich befinden – sei es in der Küche oder beim Camping mit Ihrer Familie. Dieser tragbare Fernseher hält Sie stets über die neuesten Nachrichten und Sportergebnisse informiert und ist überall dort einsetzbar, wo der Spaß am größten ist!
Gemeinsam genießen. Verbinden Sie Ihren USB-Speicherstick, Ihre Digitalkamera, Ihren MP3-Player oder andere Multimediageräte mit dem USB-Anschluss Ihres Fernsehers, um Fotos, Videos und Musik bequem über den benutzerfreundlichen Bildschirm-Browser zu genießen.
Philips Pixel Plus HD optimiert die Bildqualität für gestochen scharfe Bilder mit tollen Kontrasten. Egal ob Sie Kabelfernsehen oder eine Disc ansehen, Sie erhalten jederzeit besonders scharfe Bilder mit dunkleren Schwarz- und helleren Weißtönen.
4.0
von 5
25
Bewertungen
starfish12
05/07/2021
United Kingdom
Verifizierter Käufer
excellent sound and picture quality
the tv is very easy to use has a very good full hd picture and superb sound not too loud and you can here voices clearly.the menu and setting is very easy too adjust.
Vorteile
excellent picture and sound.
Nachteile
none
Diese Bewertung wurde für 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV verfasst
Datum der Benutzung 2020-06-05
Diese Bewertung wurde für 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV verfasst
Datum der Benutzung 2020-06-05
Doogle
28/08/2020
United Kingdom
Verifizierter Käufer
The product has scart connection which is an asset
This TV is ideal for me, picture quality is good and scart connection important for me for transferring vhs tapes to dvd
Vorteile
Size for the room it is in
Nachteile
None
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV verfasst
Datum der Benutzung 2019-07-28
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV verfasst
Datum der Benutzung 2019-07-28
Rhiannon
01/08/2020
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Good tv at a reasonable price
Clear picture, easy to set up and ideal for the bedroom
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV verfasst
Datum der Benutzung 2019-07-01
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV verfasst
Datum der Benutzung 2019-07-01
Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.
Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.