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Eingestellt
Atemberaubende Farben, ultimativer Realismus
Erleben Sie echten Realismus mit den geschwungenen Philips Monitoren. Der geschwungene 27" E-Line-Monitor bietet echten Realismus mit beeindruckender Full-HD-Bildqualität. Die Ultra-Wide-Color-Technologie sorgt für Farbqualität, die Ihre Bilder zum Leben erweckt!
E-Line
68,6 cm (27")
1.920 x 1.080 (Full HD)
Beim Gaming sollte man sich nicht zwischen abgehakter Spielwiedergabe oder gestörten Frames entscheiden müssen. Dank des neuen Philips Monitors gehören diese Probleme der Vergangenheit an. Erhalten Sie dank AMD FreeSync™ Technologie flüssige, störungsfreie Leistung bei jeder Bildrate, schnelle Bildschirmaktualisierung ohne Unterbrechungen sowie eine extrem kurze Reaktionszeit.
Die neuen Philips Monitore verfügen über extrem schmale Rahmen, die größtmögliche Bildgröße bei geringsten Ablenkungen ermöglichen. Besonders geeignet für Mehrfach-Display- oder Tiling-Aufstellungen etwa für Spiele, Grafikdesign oder berufliche Anwendungen, gibt Ihnen der Monitor mit ultraschmalem Rahmen das Gefühl, einen großen Monitor zu verwenden.
Studien haben gezeigt, dass kurzwellige blaue Lichtstrahlen von LED-Bildschirmen genau wie UV-Strahlen zu Augenschäden führen und das Sehvermögen im Laufe der Zeit beeinflussen können. Der Philips LowBlue Modus verwendet eine intelligente Software-Technologie zur Reduzierung von schädlichem kurzwelligen blauen Licht und sorgt somit rundum für Wohlbefinden.
4.2
von 5
59
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
Eva-M.
20/10/2021
Österreich
Super Arbeitspartner ;-)
Funktioniert tadellos, sehr gute Handhabung, im nu installiert
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 328E9QJAB Geschwungener LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Datum der Benutzung 2021-04-19
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 328E9QJAB Geschwungener LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Datum der Benutzung 2021-04-19
Danny_R
29/09/2020
Deutschland
Top Monitor - Home Office
+ Build Quality + Graphics + Design + Ease of Setup
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 246E9QJAB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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hansikey
26/08/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Monitor
Foto ist wohl nicht notwendig, heut weiß wohl jeder, wie ein Monitor aussieht. Am Foto ist die reale Größe auch nicht darstellbar. Aber im Vergleich zu vorherigem kleineren Monitor ist es übersichtlicher, die Suche fällt nicht schwer. War ein kurzfristiger Entschluss, vorheriger Monitor war ja noch in sehr gutem Zustand. Wer mit der Größe arbeiten möchte, kann ich ruhig empfehlen.
Vorteile
Ansicht ist übersichtlich, hatte zuvor kleineren Monitor. Kann über App bedient werden, Bedienung schnell und einfach.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 246E9QJAB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Datum der Benutzung 2019-07-26
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2019-07-26
Radius der Monitorkrümmung in Millimeter
Die maximale Auflösung funktioniert für den HDMI- oder DP-Eingang.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
NTSC-Bereich basiert auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.