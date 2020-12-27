ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Energy Label Europe F
    Beeindruckende Bildqualität in einem eleganten Design
  • Beeindruckende Bildqualität in einem eleganten Design
  • Beeindruckende Bildqualität in einem eleganten Design
  • Beeindruckende Bildqualität in einem eleganten Design
  • Beeindruckende Bildqualität in einem eleganten Design
  • Energy Label Europe F
    Beeindruckende Bildqualität in einem eleganten Design
  • Beeindruckende Bildqualität in einem eleganten Design
  • Beeindruckende Bildqualität in einem eleganten Design
  • Beeindruckende Bildqualität in einem eleganten Design
  • Beeindruckende Bildqualität in einem eleganten Design

Eingestellt

4K Ultra HD-LCD-Monitor

276E8VJSB/00

3.9
| (32) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.
Beeindruckende Bildqualität in einem eleganten Design
Der 27" (68,6 cm) große Philips 4K UHD-Monitor bietet kristallklare Bildqualität. 4K UHD mit großem Betrachtungswinkel ermöglicht es, von vorne aus jedem Blickwinkel dieselbe ultimative Klarheit und lebensechte Bildqualität genießen zu können. Die flimmerfreie Bildwiedergabe sorgt für geringere Augenermüdung nach langem Fernsehen.
Alle Vorteile anzeigen

Beeindruckende Bildqualität in einem eleganten Design

  • E-Line

  • 68,6 cm (27")

  • 3.840 x 2.160 (4K UHD)

UltraClear 4K UHD-Auflösung (3.840 x 2.160) für Präzision

UltraClear 4K UHD-Auflösung (3.840 x 2.160) für Präzision

Diese Philips Monitore verwenden Hochleistungsanzeigen für eine kristallklare Auflösung mit 4K UHD (3.840 x 2.160). Egal ob Sie hohe Ansprüche an detaillierte Daten für professionelle CAD-Lösungen stellen, 3D-Grafiken verwenden oder mit riesigen Tabellenkalkulationen arbeiten, mit Philips Monitoren werden Ihre Bilder und Grafiken zum Leben erweckt.

IPS-LED-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue

IPS-LED-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue

IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.

Monitor mit schmalem Rahmen für eine nahtlose Wiedergabe

Monitor mit schmalem Rahmen für eine nahtlose Wiedergabe

Die neuen Philips Monitore verfügen über extrem schmale Rahmen, die größtmögliche Bildgröße bei geringsten Ablenkungen ermöglichen. Besonders geeignet für Mehrfach-Display- oder Tiling-Aufstellungen etwa für Spiele, Grafikdesign oder berufliche Anwendungen, gibt Ihnen der Monitor mit ultraschmalem Rahmen das Gefühl, einen großen Monitor zu verwenden.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.9

von 5

32

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

3

27/12/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das Produkt erfüllt zu 100% seinen Zweck

Das Produkt ist sehr hochwertig zu einem sehr günstigen Preis. Hat vielleicht nicht unbedingt alle gewünschten Anschlüsse, erfüllt aber den Büroeinsatz voll und ganz. Auflösung und Kontrast wie es sich für einen 4K UHD gehört. Die erste Lieferung war fehlerhaft, wurde aber von Amazon (da darüber bestellt) umgehend ausgetauscht (anstandslos und schnell). Die zweite Lieferung: Perfekt.

Vorteile

Sehr gute Auflösung und Kontrast

Nachteile

Zusatzschlüsse könnten mehr zur Verfügung stehen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 276E8VJSB 4K Ultra HD-LCD-Monitor verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 276E8VJSB 4K Ultra HD-LCD-Monitor verfasst

05/12/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Phips hat meine Erwartung erfüllt!

Philips aus Erfahrung gut! Medial und haushalttechnisch gute Ergebnisse über Jahre!

Vorteile

Das Produkt als solches.

Nachteile

Keine!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 276E8VJSB 4K Ultra HD-LCD-Monitor verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 276E8VJSB 4K Ultra HD-LCD-Monitor verfasst

14/09/2021

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Monitor mit sehr gutem Preis/Leistungsverhältnis

Ich benütze das Gerät vor allem für die Bearbeitung von Fotos. Für mich als Amateur bringt es alles was ich brauche, um das Maximum aus meinen Fotos mit guten Amateurkameras herauszuholen.

Vorteile

Sehr schönes, klares Bild mit grossem Einblickwinkel.

Nachteile

Für eine Höhenverstellung würde ich gerne etwas mehr bezahlen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 276E8VJSB 4K Ultra HD-LCD-Monitor verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 276E8VJSB 4K Ultra HD-LCD-Monitor verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

  2. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  3. NTSC-Bereich basiert auf CIE1976

  4. sRGB-Bereich basiert auf CIE1931

  5. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.