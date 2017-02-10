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Eingestellt
276E7QDSW/00
E-Line
68,6 cm (27")
1.920 x 1.080 (Full HD)
Die Ultra Wide Color Technologie bietet ein breiteres Farbspektrum für ein brillanteres Bild. Der Farbumfang von Ultra Wide Color produziert natürlichere Grüntöne, lebendigere Rottöne und tiefere Blautöne. Bringen Sie mit der Ultra Wide Color Technologie mehr Leben in Unterhaltungsmedien, Bilder und sogar in Ihr produktives Arbeiten.
PLS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen – selbst im 90-Grad-Schwenkmodus! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit PLS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.
Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen.
3.9
von 5
17
Bewertungen
Siri06
10/02/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Toller und großer Monitor
Ich bin sehr zufrieden mit dem Philips Monitor und freue mich jeden Tag diesen anzuschalten. Jetzt kann ich wieder alle Texte lesen und spare mir eine PC-Brille. :-) Auch die Farbbrillanz ist super. Ich kann nur sagen, dass ich rundum zufrieden damit bin und würde das Produkt erneut kaufen.
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Diese Bewertung wurde für 246E7QDSW LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
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Phil1070
28/12/2016
België
Un prix adapté à un niveau de qualité et de performance
Image parfaite, matériaux moyen surtout le pourtour de l'écran, Pied joli design et robuste, écran très stable sur pied Réglage pas évident avec notice papier livrée il faut aller sur le site chercher la documentation via enregistrement du PRoduit Nouveau PC sans lecteur DVD et sans vga Du coup les choix de fournir un DVD et un câble vga est une option obsolète Préférable de fournir un câble hdmi
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cpuprd
03/01/2018
United Kingdom
Excellent picture quality, great response times
I purchased this monitor to replace a damaged monitor - roughly the same size - HOWEVER, the excellent colour reproduction makes it an ideal monitor to view and edit semi-pro photos such as those taken on the leading digital SLR cameras. The toggle at the rear of the screen is easy to master and the 3rd party software that the monitor ships with, when updated via the internet. provides for a lot of additional benefits. All in All I find this monitor the best I've ever had and competitively priced. Philips provide a wealth of information on their site which helps the user experience.
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Dieses Philips Display ist MHL-zertifiziert. Falls Ihr MHL-Gerät keine Verbindung herstellen kann oder nicht richtig funktioniert, schauen Sie in den FAQs zur Ihrem MHL-Gerät nach Anweisungen, oder wenden Sie sich direkt an den Hersteller. Möglicherweise verlangt der Gerätehersteller, dass Sie ein markenspezifisches MHL-Kabel oder einen Adapter erwerben, damit das Display funktioniert.
Erfordert ein optionales MHL-zertifiziertes mobiles Gerät und MHL-Kabel (nicht enthalten). Bitte wenden Sie sich an den Anbieter Ihres MHL-Geräts, um Informationen zur Kompatibilität zu erhalten.
Stand-by/Energiesparmodus von ErP ist nicht zutreffend für die MHL-Ladefunktion
Eine vollständige Liste von MHL-fähigen Produkten finden Sie auf www.mhlconsortiun.org
HDMI-Kabel variieren je nach Region und Modell.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
NTSC 85 % (CIE1931), sRGB: 122,9 %