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Eingestellt

3D LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

273G3DHSB/00

4.7
| (7) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Erleben Sie 3D-Spiele auf Ihrem großen Monitor
Spielen Sie 3D-Spiele auf dem Philips 273G LED-Monitor. Mit dem großen Display, Active3D-Brillen und mehreren HDMI-Eingängen sind Spiele jetzt noch aufregender!
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  • G-Line

  • 68,6 cm (27")

  • 3D-Brillen

3D Max 120 Hz

3D Max 120 Hz

Lassen Sie sich von Spielen, Filmen und Fotos in 3D verzaubern mit dem Philips 3D Max 120 Hz Display. Befreien Sie sich mit den kabellosen Active3D-Brillen für lebensechte Bildtiefe in Full HD. Mit der im Lieferumfang enthaltenen PC-Software können Sie nicht nur 3D-Spiele genießen, sondern auch Ihre 2D-Inhalte in 3D umwandeln. Auf unserer neuesten Generation von schnell umschaltenden Displays für realistische Tiefendarstellung und ein wirklichkeitsgetreues Filmerlebnis mit einer Auflösung von 1920 x 1080 sehen die neuesten 3D-PC- und Blu-ray-Spiele unglaublich fließend und kristallklar aus. Bei 3D-Filmen werden Sie mit der realistischen Tiefendarstellung von der Action mitgerissen.

Auto 3D mit den neuesten Blu-ray- und Spielkonsolen mit HDMI

Mit Spielekonsolen und Blu-ray-Playern mit HDMI 1.4a-kompatiblem Anschluss wechselt der Philips 3D-Bildschirm automatisch in den 3D-Modus und bietet Ihnen sofort eindrucksvolle Bilder. Damit sind keine langwierigen Einstellungen mehr nötig!

Kabellose Active3D-Brillen für einfaches Betrachten

Befreien Sie sich mit den kabellosen, wiederaufladbaren Active3D-Brillen. Damit gehören Sorgen über einen eingeengten, beschränkten Betrachtungswinkel beim Spielen Ihrer Lieblingsgames oder bei der Wiedergabe von Videos der Vergangenheit an.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.7

von 5

7

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
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08/09/2013

Italia

Italia

Prodotto eccellente e molto affidabile

Monitor affidabile e molto performante. Il display consente una visione molto precisa e dettagliata delle immagini, con contorni perfetti, senza sbavature o colori fuori registro. Impeccabile la visione 3D e l'HD a 1920x1080 con le porte HDMI. Nella confezione d'acquisto erano compresi gli occhiali attivi 3D G-line, che non hanno bisogno di presentazione, per la loro resa e precisione. Un prodotto, insomma, nella piena tradizione Philips.

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Diese Bewertung wurde für 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight verfasst

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23/04/2013

France

France

Bon produit à condition .... !

La Société "Philips" fournit avec cet écran un logiciel pour utiliser la 3D. Il serait bon et logique, que le SAV connaisse ce logiciel. Ne trouvant pas de solution et pensant que mon écran était en panne, , la Société "Philips" a procédé à un échange (logistique parfaite). Ayant le même problème avec ce nouvel écran, j'ai donc contacté la Société "Tridef" qui m'a donné la solution. Problème résolu, maintenant c'est un écran EXCELLENT

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Diese Bewertung wurde für 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight verfasst

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16/04/2013

Italia

Italia

ottimo

Un ottimo prodotto e facile da configurare sono molto soddisfatto

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 236G3DHSB Monitor LCD 3D, retroilluminazione LED verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Wenn bei Ihnen Beschwerden auftreten, wie zum Beispiel Benommenheit, Kopfschmerzen oder Desorientierung, sollten Sie sich der Wiedergabe von 3D-Bildern nicht über längere Zeit hinweg aussetzen.

  2. Eltern sollten während der 3D-Wiedergabe ihre Kinder überwachen und sicherstellen, dass sie sich nicht unwohl fühlen (wie oben beschrieben). Die Wiedergabe von 3D wird nicht für Kinder unter sechs Jahren empfohlen.

  3. Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um mehr über 3D und Ihre Gesundheit zu erfahren.

  4. Beachten Sie, dass für die PC-Software (TriDef 3D) für 3D-Spiele eine AMD/ATI-Grafikkarte erforderlich ist.